قرار جديد بشأن الساعات الدراسية لطلبة الجامعات

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قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب إن قرار مجلس التعليم العالي الذي صدر في شهر آذار/ مارس عام 2022 نص على توحيد ساعات العبء الدراسي الذي يستطيع الطالب أن يُدرجه في مرحلة البكالوريوس بجميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية الحكومية والخاصة.وأضاف الخطيب لإذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، أن هذا القرار أجاز للطالب في الفصل الدراسي الأول أو الثاني أن يتجاوز 18 ساعة، بحيث يمكن له أن يسجل 21 ساعة، وعلى الفصل الصيفي يحق له أن يتجاوز 10 ساعات لتصبح 13 ساعة في حال كان الطالب خرّيجا على الفصل نفسه أو إذا كان متفوقا أكاديمياً.وأشار إلى أنه بعد تطبيق هذا القرار لمدة فصلين دراسيين كان هناك تشوه في تنفيذ القرار لدى العديد من الجامعات لعدم وجود تعليمات داخلية لديها فيما يتعلق بجزئية التفوق الأكاديمي، ما تسبب بعدم تكافؤ الفرص بين طلبة مختلف الجامعات، وأدى ذلك إلى إعادة النظر بالقرار ووقف العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2023 – 2024.ولفت الخطيب إلى أن تحديد عدد الساعات المسموح للطالب إدراجها على جدوله الدراسي جاء بهدف استفادة الطالب من المساقات وليس لقطعها فقط، مؤكدا أن القرار الجديد اتُّخِذ من قبل رؤساء جامعات سابقين وأساتذة ذوي خبرة لتحقيق مصلحة الطلبة.وأضاف الخطيب أنه وبناء عليه، أصبح الآن من حق الطالب أن يتجاوز العبء الدراسي 18 ساعة في الفصل العادي ليصبح 21 ساعة و13 ساعة على الفصل الصيفي إذا كان خريجا على ذاك الفصل فقط، والإبقاء على هذا القرار خلال الفصل الصيفي الحالي كآخر فصل يطبق عليه قضية الاستثناء بسبب التفوق الأكاديمي.