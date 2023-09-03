الإثنين 04 أيلول 2023
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قرار مجلس نقابة الأطباء والبعد القانوني

مقر نقابة الأطباء الأردنيين في مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)
نقابة الأطباء
أصدر مجلس نقابة الأطباء قراره بوقف استقبال حالات التأمين معتمدا في ذلك على نظامي أجور الأطباء لسنة 1989 والصندوق التعاوني لسنة 2019 السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك عائق أو مانع قانوني لهكذا قرار؟ وهل القرار يتعارض مع قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004.اضافة اعلان
المنافسة: نوع من الحرية في مزاولة النشاط الاقتصادي وركن أساسي من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصر فعال لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنع أي اتفاقات من شأنه الاضرار بالمنافسة أو الحد منها أو تقييدها إذ إن الاضرار بالمنافسة وتقييدها قد يؤدي في النهاية إلى الاضرار بالاقتصاد الوطني، وجاء قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004 تلبية لذلك.
أولا- أورد قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004 في المادة 20 فقرة (ج) النص الآتي:
"يحظر على أي جمعية أو أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم ممارسة أي مهنة أو رعاية مصالح المؤسسات الاقتصادية أو التجارية إصدار أي قرار يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها خلافا لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر، وبخلاف ذلك تطبق على الجهة المخالفة العقوبة المنصوص عليها، في الفقرة (ب) من هذه المادة" قانون المنافسة جاء واضح التعابير والعبارات ومطلق الدلالات فلا يجوز تقيده عملا باحكام المادة 218 من القانون المدني الأردني"، المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة"، فعليه طبقا للمادة 20 فقرة ج من قانون المنافسة وعطفا على المادة 218 من القانون المدني، نجد أن قرار المجلس تدخل في آليات السوق واخل بالمنافسة وآلية السوق هي القوة الخفية التي تحقق التوازن في الاقتصاد، ناهيك أن الأسباب الموجبة لقانون المنافسة، هي اتفاقية التجارة العالمية الموقعة من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عام 2000.
ثانيا- القانون واجب التطبيق: القاعدة القانونية القانون الخاص يقيد القانون العام بالرجوع إلى قـرار رقـم (4) لسنــة 2022 الصادرعـن الديـوان الخـاص بتفسيـرالقوانين "من القواعد القانونية المستقرة أن القانون الخاص يقيد القانون العام في حال تعارض نص عام مع نص خاص يطبق الخاص (قرارات تفسيرية رقم 7/2021 و 3/1994 و 12/1981 و 11/1977)" فهل هناك مجال لأعمال هذه القاعدة القانونية؟.
المشرع قد فرق وبوضوح بين القانون والنظام فاشترط لأعمال القاعدة القانونية سالفة الذكر أن يكون التنازع بين قانونين فهل صدر قرار مجلس الأطباء استنادا إلى قانون أم نظام؟
حسب قانون نقابة الأطباء المادة 35 فقرة 14 إعداد الانظمة الخاصة بما يتعلق بتحديد الأجور قد استندت صراحة إلى نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989، الذي نص في المادة 5 فقرة أ "تتولى اللجنة التوصية بوضع تعرفة يبين فيها الحد الأدنى والحد الأعلى لأجور الأطباء.."
فالصلاحية هنا في تحديد الأجورأصبحت بيد نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989 والقرار المتخذ من مجلس نقابة الأطباء جاء، تأكيدا لذلك "استنادا إلى أحكام المادة 35 من قانون نقابة الاطباء، وأحكام نظام أجور الأطباء رقم 46 لسنة 1989"،
ان مجلس نقابة الأطباء اتخذ قراره بناء على نظام أجور الأطباء، " ومن سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه"، فالتعارض أصبح بين قانون المنافسة 2004 ونظام أجور الأطباء 1989، التعارض لا يتحقق الا بين متساويين، ان قانون المنافسة لم يتعارض مع قانون نقابة الأطباء بل مع نظام أجور الأطباء فلا مجال لأعمال القاعدة القانونية، القانون الخاص يقيد العام، إذ أن قانون نقابة الأطباء ليس من صلاحيته استصدار حد أدنى للأجور، بل اسناد ذلك بوضوح إلى نظام أجور الأطباء " لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح"، والمشرع الأردني أخذ بمبدأ هرمية التشريع، فأعطى المشرع القانون مرتبة أعلى من النظام، فالقانون المظلة الشرعية للنظام، فهرمية التشريع هي الركن الأساسي في أي نظام ديمقراطي، وذلك لما تفرزه من تشريعات وضعية تختلف في تراتبيتها وفق سلم الهرم التشريعي، الذي يعلوه الدستور ثم القانون العادي فالأنظمة والتعليمات حسب المادة 31 من الدستور ان القانون اسمى من النظام.
"الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها" وحسب القانون المدني الاردني المادة 229 "إذا سقط الاصل سقط الفرع ".
ففي هذه الحالة أصبح نظام الأجور، هو الأصل الذي سقط أمام قوة قانون المنافسة فعليه سقط الفرع، وهو قرار مجلس نقابة الأطباء. الخلاصة: يظهر مما سبق أن قانون المنافسة 33 لسنة 2004 هو واجب التطبيق ولا يوجد تنازع بينه وبين نظام أجور الأطباء، كونه الأعلى في الترتيب في الهرم التشريعي.
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