الخميس 10 آب 2023
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قرار مهم من التعليم العالي بشأن القبول الموحد للبكالوريوس والدبلوم المتوسط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024، كما أقر الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.

وأضافت الوزارة أن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص  لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2022-2023، والتي أعلنها مؤخراً ديوان الخدمة المدنية، إضافةً إلى الاستمرار في تنفيذ الإطار الزمني التدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بدأ اعتباراً من بداية العام الجامعي الماضي 2022-2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.

وبلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) طالباً وطالبة.

كما قرر مجلس التعليم العالي إيقاف القبول في (74) تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.

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ويشار إلى أن قائمة التخصصات المطلوبة والتخصصات المتوقع إيقاف استقبالها سندا لأحكام المادة (40/ ب) في نظام الخدمة المدنية رقم (9) لعام 2020، وفق دراسة العرض والطلب التي يطلقها ديوان الخدمة المدنية، فهي:
أولا: بكالوريوس ذكور (علوم سياسية، معلم صف/ تربية وتعليم، علوم مصرفية ومالية، آثار، لغات أجنبية، فلسفة، اقتصاد، بيئة ودراسات بيئية، تربية ابتدائية وطفل، علوم إدارية)
ثانيا: بكالوريوس إناث (علوم سياسية، علوم مصرفية ومالية، علم اجتماع، لغات أجنبية، آثار، فلسفة، اقتصاد، بيئة ودراسات بيئية، مكتبات، إدارة أعمال، نظم معلومات إدارية).
ثالثا: دبلوم ذكور (جميع التخصصات في المهن التعليمية).
رابعا: دبلوم إناث (جميع التخصصات في المهن التعليمية، علوم مصرفية ومالية).

تخصصات مطلوبة:
فيما أسفرت نتائج الدراسة لهذا العام عن النتائج الآتية والتي أظهرت التخصصات المطلوبة في الخدمة المدنية، حيث إن التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيين الذكور هي:
المهن الطبية: (تخدير وإنعاش، الطب (مع ضرورة الانتباه والأخذ بالحسبان أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة داخل المملكة وخارجها والتي تزيد عن 30 ألف طالب وطالبة).
المهن الهندسية: هندسة الطاقة المتجددة/ المستدامة، هندسة إنترنت الأشياء، هندسة الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية.
المهن التعليمية: اللغة العربية وآدابها، تربية مهنية، رياضيات، شريعة، دراسات إسلامية، فيزياء.
المهن الإدارية: لا يوجد
المهن التجارية والمالية: لا يوجد.
المهن الأخرى: إحصاء، تخصصات مرتبطة بالتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وتحديدا في الجانب الرقمي (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والربوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والأدلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي) وغيرها من مهن المستقبل.
التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من الجامعيات الإناث.
المهن الطبية: التخدير والإنعاش، تمريض الطب (مع ضرورة الانتباه والأخذ بالحسبان أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة داخل المملكة وخارجها والتي تزيد عن 30 ألف طالب وطالبة).
المهن الهندسية: هندسة الطاقة المتجددة.
المهن التعليمية: لا يوجد
المهن الإدارية: لا يوجد
المهن التجارية والمالية: لا يوجد
المهن الأخرى: تخصصات مرتبطة بالتغيرات المتسارعة على مستوى العالم، وتحديدا في الجانب الرقمي (الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي والربوتات، الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة، الواقع الافتراضي، أمن المعلومات والقضاء الإلكتروني، التحقيقات الجنائية الرقمية، التسويق الرقمي أو الإلكتروني، أمن المعلومات والأدلة الرقمية، علم البيانات والذكاء الاصطناعي) وغيرها من مهن المستقبل.
أما التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع الشامل للذكور:
المهن الطبية: تخدير وإنعاش، صحة عامة، تعقيم، أشعة (تصوير إشعاعي).
المهن الهندسية: جميع التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم الشامل كونها تخصصات تقنية وفنية وتطبيقية يحتاج لها سوق العمل.
المهن الإدارية: إدارة لوازم ومستودعات.
المهن الأخرى: لا يوجد
المهن التعليمية: لا يوجد
وأشار إلى التخصصات المطلوبة على مستوى المملكة وفقا لمجموعة المهن في الخدمة المدنية من دبلوم كلية المجتمع الشامل للإناث:
المهن الطبية: أشعة (تصوير إشعاعي)، قبالة.
المهن الهندسية: جميع التخصصات التقنية على مستوى الدبلوم الشامل كونها تخصصات تقنية وفنية وتطبيقية يحتاج لها سوق العمل.
المهن التعليمية: لا يوجد
المهن الإدارية: لا يوجد.
المهن التجارية والمالية: لا يوجد
المهن الأخرى: لا يوجد

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