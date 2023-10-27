قزمار: أطفال غزة يعاملون كأرقام والمجتمع الدولي شريك في الإبادة

هديل غبّون

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عمان- قال مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، المحامي خالد قزمار، إن سابقة سجلت في تاريخ انتهاكات الاحتلال الصهيونية بحق أطفال فلسطين في ضوء العدوان الوحشي المستمر على قطاع غزة، فرضها الاحتلال بالتعامل مع الضحايا كأرقام، بدلا من التعامل معهم كحالات إنسانية واجتماعية وقانونية موثقة بالكامل لكل انتهاك بحق كل طفل.ووصف قزمار، في حديث خاص عبر الهاتف لـ"الغد"، بأن ما يجري في قطاع غزة اليوم، هو إعادة للنكبة الفلسطينية العام 1948، بطريقة أخرى وأكثر "وحشية".وتعد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين DCIP التي تأسست العام 1991، أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ومقر أمانتها العامة الدولية في جنيف، إذ تأسست كحركة حقوقية دولية غير حكومية العام 1979.وفي الأثناء، تحدث قزمار حول قيود وتعذر عملية الرصد للانتهاكات بحق الأطفال في غزة، بسبب حجم القصف الجنوني والهائل الصهيوني للأحياء السكنية، مع احتمالات تطور الأوضاع لتصبح "أكثر كارثية"، مع وجود آلاف الجرحى الأطفال ممن لا تتوفر فرص علاج فورية لهم، جسديا ونفسيا وعصبيا.وبين قزمار الذي عمل أيضا محاميا للدفاع عن الأطفال أمام المحاكم العسكرية الصهيونية لنحو 20 عاما، أنه "لا توجد اليوم سيطرة" أيضا على الإحصاءات والأرقام للضحايا من الأطفال.وقال "أول مرة نصل إلى مرحلة نتعامل فيها مع الأطفال كأرقام وإحصاءات. آلية عملنا تعتمد على توثيق الانتهاكات والمعلومات لكل طفل وقع بحقه انتهاك، لكننا اليوم حتى الأرقام لم نعد نسيطر عليها، لتعذر عملية الرصد في الميدان، ولدينا 3 باحثين في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة معرضين دوما لخطر الموت بسبب القصف العشوائي وحجم الدمار الهائل".ويواجه باحثو المنظمة خطر الموت يوميا في غزة، وفقا لقزمار، وأضاف: "هذا أمر غير مسبوق وغير متوقع أصلا، نشعر أن عملنا مقيد ونحرص اليوم على سلامة حياة الباحثين لدينا كلما فقدنا الاتصال بأحدهم نخشى أنه في خطر يهدد حياته، لم نعد قادرين على التحقق من الجرائم أولا بأول، من حيث القصف والقتل والتهجير والانتقال من موقع إلى آخر أو توفر العلاج، الطفل الغزي اليوم يمر بسلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم المتتالية".ويرى أن خطورة الوضع القائم اليوم في غزة، تتمثل بصمت المجتمع الدولي الذي عبر عن دعمه "بكل وقاحة" للاحتلال الصهيوني من اليوم الأول للعدوان، في وقت اعتادت المنظمة أن ترفع صوتها عاليا أمام هذا المجتمع، لكسب التأييد في حماية حقوق الأطفال في فلسطين جراء الاحتلال.وقال "اليوم المجتمع الدولي لم يكتف بموقف الصمت حيال الجرائم المرتكبة من الاحتلال بحق المدنيين والأطفال، بل أصبحت هناك شراكة واضحة وحقيقية في التجاوز على القانون الدولي وضرب المواثيق الدولية عرض الحائط، كنا نتغنى ببعض الشراكات الأوروبية والدولية الداعمة لحقوق الإنسان في فلسطين، وكنا نعتبر كمؤسسات حقوقية، أن القانون الدولي هو مرجع لحقوق الإنسان وأن المجتمع الدولي يساعدنا على بناء منظومة حقوقية فاعلة، لكن بجرّة قلم اليوم ألقت هذه الدول منظومة حقوق الإنسان في مكب النفايات وأغمضت أعينها عن جرائم الإبادة".وعلق على "عملية طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، قائلا "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الغربية تطلب يوميا منا إدانة حماس، وأنا أتساءل لماذا نحن كضحايا ندين حماس؟ نحن نرى السابع من أكتوبر، من تواريخ تطورات القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال، وهو نتيجة لاحتلال الضفة الغربية منذ 56 عاما، و16 عاما من الحصار لقطاع غزة، و30 عاما من المفاوضات".ولفت قزمار إلى أن عدد الشهداء في غزة يتضاعف، والمجتمع الدولي يقف "متفرجا ومؤيدا للبطش"، معتقدا أن الصهاينة أنفسهم سيدفعون أيضا ثمن قرارات القيادة المجنونة في الحكومة الإسرائيلية، على حد تعبيره.وأضاف "هذه مرحلة مفصلية في الصراع، وأصبح هناك باعتقادي عدم قدرة على ضبط الأوضاع حتى من الاحتلال".وعن مساعي الحركة في فلسطين، لإحداث تأثير على الشركاء في الهيئات الدولية وتقديم الحقائق لهم حول حجم الانتهاكات، بالرغم من الموقف المنحاز للدول الغربية، قال قزمار: "بعض الدول الأوروبية والغربية اليوم تحاول إعادة الاعتبار إلى القانون الدولي بعد تكشف الجرائم المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين، نحن مستمرون بالعمل مع الشركاء منهم ممن عبروا عن مواقف معتدلة".وأضاف "أما الدول التي أعلنت بصراحة عن انحيازها، مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا، وشرعنت جرائم الاحتلال، فلم نعد نتعامل معها رسميا".وفي السياق، اعتبر قزمار، أن الرهان الأكبر اليوم ما يزال قائما على المجتمع المدني في أوروبا والغرب، وأضاف "نبذل جهودا في كل الاتجاهات حتى إننا نتواصل مع حركات السلم اليهودية في الخارج لكسب التأييد، من منطلق أن ما يجري هو خطر على اليهودية كديانة".وفيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة في مناطق الضفة الغربية أيضا، أوضح أن عمليات القتل والانتهاكات على يد جيش الاحتلال، هي رد على الادعاءات بأن استهداف غزة هو بسبب حماس.وأضاف "استشهد أكثر من 104 فلسطينيين بين رجل وامرأة وطفل في الضفة الغربية خلال أسبوعين، من ضمنهم 34 طفلا، وهذا رقم غير مسبوق وقياسي أيضا".وعن الانتهاكات الأخرى المرتكبة في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار الحرب على غزة، قال "إن مدن الضفة الغربية تحولت إلى سجون مفتوحة وحواجز عسكرية في كل مكان، هناك أكثر من 100 موقع ونقطة مغلقة، لقد تم تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، وتم إغلاق المناطق بالأتربة والبوابات والحواجز".ولفت إلى أن ما يجري من انتهاكات بدأ يؤثر تأثيرا مباشرا أيضا على موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، حيث يتعذر وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المزروعة بالزيتون التي تقع خلف جدار الفصل العنصري، كما أن هناك اعتداءات تسجل يوميا عليهم.وتجاوز عدد المصابين والجرحى في غزة حتى الآن، 10 آلاف من المدنيين، بحسب معطيات وزارة الصحة هناك، في الوقت الذي خرجت فيه العديد من المستشفيات عن الخدمة، كما أن الحصار ومنع وصول الوقود إلى القطاع، يهدد أيضا بانهيار المنظومة الصحية كاملة في القطاع، وفقا لقزمار.ويتفاقم خطر حدوث كارثة أكبر في غزة، بحسب قزمار، مع اقتراب حلول فصل الشتاء، في الوقت الذي يستمر فيه إطلاق النار، حيث أشارت منظمات دولية إنسانية الى أن 50 % من المنازل في غزة لم تعد آمنة، وأن مليونا و200 ألف ليس لديهم سكن ولا علاج، ولا مقومات للحياة اليومية.وقال "النداء الأول في هذه المرحلة لنا وقف إطلاق النار في القطاع، لأن غزة أصبحت منطقة مغلقة بالكامل، والمجموعات السكانية من الفلسطينيين والأطفال تحديدا، بحاجة إلى رعاية صحية طبية ونفسية وعصبية عاجلة جدا، وتوفير مستلزمات الحياة الطبيعية اليومية، وإذا فات الأوان ستصبح الأمور في غاية الخطورة".وأكد أن من أولويات عمل الحركة في مرحلة لاحقة، توثيق الانتهاكات كاملة ومتابعتها "كجرائم حرب" قضائيا أمام المحاكم الدولية، قائلا "إن ما يجري من حصار وقصف وقتل عشوائي اليوم يمكن وصفه بكل تأكيد بأنه جريمة إبادة جماعية".وحتى أول من أمس، بلغ عدد الأطفال الشهداء في غزة 2704 وإصابة 5770، إضافة إلى استشهاد 33 طفلا في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أما حصيلة الشهداء الأطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي فبلغت 73 طفلا، بحسب الحركة.وتعد الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، أحد فروع الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وهي حركة حقوقية دولية غير حكومية تأسست العام 1979.ويشار إلى أن الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لديه أكثر من 50 فرعا في جميع أنحاء العالم وأمانة دولية في مدينة جنيف السويسرية، ويعد كل فرع عضوا في الجمعية الدولية العامة للحركة التي تنعقد مرة كل ثلاث سنوات.وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الأوروبي.