قطاع الإعلام أمام تحديات كبيرة.. والحكومات فاقمت المشكلة

محمد الكيالي

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عمان – أكد إعلاميون ومتخصصون، أن الإعلام في الأردن شهد قفزة مهمة خلال الأعوام الماضية، خاصة فيما يخص الرقابة الذاتية والتشريعات والسياسات والدعم الحكومي في ظل ضعف التمويل.وأكدوا أن الحكومات المتعاقبة نظرت إلى الإعلام من منظور مختلف عمّا يراه الصحفيون والإعلاميون، بدلا من تطويره ودعمه، إلا أن الإعلام التقليدي بات يواجه مصاعب جمّة في ظل سطوة وسائل التواصل الاجتماعي الحديث على المشهد العام.ودعوا في تصريحات لـ"الغد"، إلى ضرورة دعم مختلف وسائل الإعلام الرصين الذي يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن، ومحاولة تطويره والوقوف إلى جانبه عبر تشريعات غير مقيّدة ودعم مالي، وتحويله إلى مؤسسات توصل رسائلها إلى العالمية.ومن هنا، قال مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز وحماية الصحفيين نضال منصور إنه لو تم إعداد مسح على الصورة منذ 1989 التي تزامنت مع استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية حتى هذه اللحظة، نلاحظ أن هناك تناوبا على تصدر الصحافة الأسبوعية لساحة الحريات الصحفية.وأضاف منصور أن "هذا الموضوع بقي مستمرا حتى العام 1997 إلى حين صدور قانون المطبوعات والنشر المؤقت الذي غلّظ العقوبات على الصحف الأسبوعية ورفع رأس المال فيما كانت تلك الصحف تواجه تحديات الاستمرارية بعد أن جفّفت المنابع والموارد المالية عنها من خلال الاشتراكات والإعلانات".وأكد أن المواقع الإلكترونية صعد مشهدها، وبقيت متصدرة إلى فترة طويلة، ثم بدأت تتصدّع وتواجه التحديات ذاتها بعد إقرار قانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات المغلظة، حيث تزامن هذا مع انفتاح واسع في منصات التواصل الاجتماعي التي سيطرت وما زالت حتى الآن هي المتسيّدة للمشهد، فيما كل الإعلام الذي لا يستخدم بفاعلية منصات التواصل الاجتماعي انتهى وخرج من المشهد بشكل حاسم.وقال: "لا توجد لدينا تحوّلات جذرية في صناعة الإعلام بمعنى أن تتحول إلى صناعة كبيرة، وكل ما لدينا محاولات أخرى من قبل مؤسسات عمومية وخاصة".وأكد أن هذه المؤسسات بدأت تواجه أزمات بسبب نقص الموارد، ولم تستطع المحطات العربية المنافسة، وبقيت محطات وطنية إخبارية ومتنوعة فقط.وأوضح أن المنافسة والحضور الإقليمي والدولي يحتاج إلى موارد مالية.وقال: "حتى مواقعنا الإلكترونية ليست مواقع عربية، لكنها محلية لا محتوى لها ولا تستطيع أن تجد ملكية محتوى خاص، وتقتصر على إعادة النشر من مواقع أخرى ووسائل إعلام عربية ودولية، كما أن الإذاعات لدينا ما زالت موجودة وحاضرة لكن قدرتها على الاستقطاب قلّت".ولفت إلى أنه استقر لدى الحكومة مفهوم أوسع من الإعلام ألا وهو الاتصال، لكن بعد التصورات التي صدرت عن وزارة الاتصال الحكومي فإننا "نحتاج إلى تقييم ومراجعة بعد مرور عام، لمعرفة إلى أي مدى نجحنا في موضوع الاتصال، وهل لدينا رؤية إستراتيجية في موضوع الاتصال".وخلُص منصور وقال: "نحن إلى الآن ليس لدينا إعلام منافس، وللأسف كل ذلك يحتاج إلى موارد، خاصة وأن حصة الإعلام المحترف تراجعت، بوجود وسائل التواصل الاجتماعي".من جانبه، قال نقيب الصحفيين السابق طارق المومني إنه "لا شك أن قطاع الإعلام شهد تغييرات جوهرية خلال العقدين الماضيين، متأثرًا بثورة الاتصالات والمعلومات، ما جعل الدول تلجأ إلى محاولات تقييد حرية الصحافة عبر سنّ تشريعات أغلبها يتّجه إلى فرض قيود في محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي وتجريم ما يُرتكب فيها من مخالفات".وأضاف المومني أن "الأردن ليس استثناء في هذا الاتجاه، إذ لجأ إلى وضع تشريعات تسير على الخطى ذاتها، حيث تراوحت بين مدّ وجزر، فمرة تذهب إلى رفع سقف الحرية، ومرة أخرى إلى تقييدها".وأكد أنه "على الرغم من أن جلالة الملك أطلق منذ أن تسلم أمانة المسؤولية الأولى في البلاد قبل نحو ربع قرن شعار (حرية صحافة سقفها السماء)، وضغط لتعزيز حرية الصحافة، وانتصر غير مرة لها ولمنتسبي المهنة الزاخرة بالكفاءات، لكن الحكومات المتعاقبة كانت في غالبيتها تفتقر إلى رؤية واضحة للإعلام".وأشار إلى أن هذه الحكومات "لم تجد في الإعلام سلاحًا مهمًا وقوة تغيير حقيقية، فكانت تضيق بالنقد وتسنّ تشريعات للسيطرة على الإعلام، وكانت البرلمانات أكثر تشددًا من الحكومات في هذا الاتجاه، وقلّما انتصرت لحرية الصحافة، وتنظر للإعلام كأنه أشبه بعدو، ولم تنظر إلى حرية الصحافة بأنها حق للشعوب، فضلًا عن تعدّد المرجعيات وكثرة التدخل في شؤون الإعلام".وأوضح أنه "ومع الثورة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي، تراجع عبر السنوات دور الصحافة الورقية التي ربما استفاد بعضها من هذا الفتح الجديد، وكذلك الإعلام المرئي والمسموع، وأصبح الفضاء أمام هذه الوسائل مفتوحًا يعبّر فيها الإنسان بكل حرية، قبل محاولات التقييد والتجريم، والتي ربما آخرها هنا في الأردن وغيرها من الدول، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار جدلًا واسعًا لما تضمّنه من نصوص تجريم عقابية مبالغ فيها، وأصبح كل نص يُكتب يحتمل المساءلة".وقال المومني: "على الرغم من أننا نقف ضد الإساءة والتجريح والبعد عن الحقيقة ونشر الإشاعة، التي تستند إليها الحكومات للتشدد، فإن الوصفة الصحيحة لأي نظام ديموقراطي هو تعزيز حرية الصحافة باعتبارها ركنًا أساسًا فيه والانفتاح أكثر على وسائل الإعلام لا الخوف منها وحرية تدفق المعلومات وتعزيز استقلاليتها، في زمن ربما لم نر بعد الجديد فيه، والذي لن تستطيع معه أي حكومة مهما ملكت من قوة السيطرة على الإعلام".واختتم حديثه قائلا: "في المحصلة، فإننا نتقدم خطوة للأمام ثم لا نلبث أن نتراجع خطوات إلى الوراء تحت دعاوى واهية، فالأردن يليق به وبشعبه وصحفييه أن يكون أنموذجًا وقدوة".بدوره، قال أستاذ القانون الجزائي المساعد والخبير في التشريعات الإعلامية الدكتور أشرف الراعي إن "التطور الذي شهدته وسائل الإعلام في الأردن منذ أعوام عدة وحتى اليوم ترافق مع التطور التقني الهائل الذي شهده عالمنا المعاصر؛ ما دفع إلى ظهور المواقع الإلكترونية الإخبارية التي أصبحت تعامل معاملة الصحف والمطبوعات وفقاً لقانون المطبوعات والنشر الأردني والعديد من القوانين المقارنة، أو الصفحات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة وغيرها من المنصات الإخبارية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي والتي تنتمي لما يُسمى الإعلام الجديد".وأضاف: "بدأت هذه الصفحات الرقمية على بث الأخبار والمعلومات والبيانات بسرعة لاجتذاب أكبر عدد من المُتابعين والمُعجبين، لكن ذلك انطوى على انتهاك للعديد من النصوص القانونية مثل استخدام بعض أساليب التشهير سواء بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، وكشف أسرارهم الشخصية، والاعتداء على معلوماتهم الخاصة أو الذم أو القدح أو الابتزاز أو بث معلومات وبيانات غير صحيحة، بما يمثل خطراً على المجتمع وأركانه، وتطبيق القانون فيه، خلافاً لأحكام قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية تالياً".وتابع الراعي أن "التطور الذي حدث على وسائل الصحافة والإعلام وعلى البيئة الرقمية وظهور المنصات الإلكترونية، أثار مشكلات عدة في ماهية التشريعات والنصوص القانونية المُطبقة، وحدود تطبيقها على الصحفيين والإعلاميين والناشطين الرقميين، ومدى انطباق القوانين المتعلقة بالمطبوعات والنشر على هذه الوسائل جميعها؛ وما هو الحد الفاصل لانتقاد الأشخاص خصوصاً ممن يعملون في العمل العام".وختم بالقول إن "التشريعات التي تتعلق بوسائل الإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر برمتها بحاجة اليوم إلى إعادة مراجعة بما يتلاءم مع التطور التقني والتكنولوجي لوسائل الإعلام".