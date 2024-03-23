قطاع المباني في الأردن يتسبب بـ3.56 مليون طن من غازات الدفيئة

فرح عطيات

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عمان- يلعب قطاع المباني والتصنيع والتشييد في الأردن دورا بارزا في تنامي انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المُناخي، إذ ساهم بإطلاق 3.56 مليون طن مكافئ من الانبعاثات في الغلاف الجوي عام 2020، وفق إحصاءات رسمية.هذه المؤشرات تأتي في وقت أطلق فيه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الشهر الحالي تقريراً يظهر أن الطلب على الطاقة والانبعاثات الناجمة عن قطاع المباني والتشييد تمثل أكثر من 5 % من الانبعاثات العالمية، إذ كانت نسبة الزيادة البالغة 1 % في العام 2022 تعادل انبعاثات ناجمة عن عشرة ملايين سيارة تسير حول خط استواء الأرض.ووفقا للتقارير الوطنية، يمكن أن يعزى الجزء الأكبر من انبعاثات الأردن إلى صناعة الطاقة التي تساهم بنسبة 61.87 % من إجمالي انبعاثات البلاد، حيث تعد الكهرباء والحرارة من أكثر القطاعات كثافة للكربون، حيث وصلت انبعاثاتها إلى 8.68 مليون طن مكافئ عام 2020.وهذه المؤشرات المحلية والعالمية، وفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لمنطقة غرب آسيا سامي ديماسي، تعد ذات "تأثير عالمي عميق"، في ضوء أن قطاع البناء والتشييد يمثل 34 % من الطلب عالمياً على الطاقة، ونحو 37 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة.وتنبع هذه الانبعاثات من استهلاك الطاقة، حيث يرتبط 9 % بالاحتراق، و19 % باستهلاك الكهرباء أو حرارة الشبكة، فيما أن استخدام مواد البناء تمثل 9 %.وتتعدى أهمية المباني الاهتمامات المحلية، إذ تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ما يجعل العمل الجماعي ضرورة ملحة، بحسب الديماسي.وعلى الصعيد العربي، تبلغ المساهمة الحالية للمنطقة العربية في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية حوالي 5 %، وفقا لتقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، ومع ذلك، فإن الحصة التاريخية للمنطقة من الانبعاثات التراكمية تبلغ حوالي 3 %، بحسب ديماسي.وأشار الديماسي، في تصريحات لـ"الغد" الى أن "القطاع السكني في الأردن يعتبر مسؤولاً عن 43 % من إجمالي استخدامات الطاقة، حيث إن تلك المستخدمة لغايات تدفئة وتبريد الأماكن تبلغ نسبتها أكثر من 60 % من استعمالات الطاقة السكنية الإجمالية".ورغم أن الأردن يسعى لإزالة الكربون من قطاع المباني، إلا أن هناك سلسلة من التحديات التي تواجه هذه العملية، أجملها الديماسي بـ"ندرة المياه التي تلوح في الأفق، وتتفاقم بشكل كبير بسبب أساليب البناء القديمة، وإدارة المصادر المائية غير الفعالة".كما أن "اعتماد الأردن الكبير على الوقود الأحفوري المستورد يجعله عرضة لتقلبات الأسعار، وانقطاع الإمدادات، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة في المباني"، برأيه.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل إن "ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وانخفاضها في الشتاء بشكل غير مسبوق، يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة للتبريد والتدفئة".وقد أدى "التحضر السريع، وضغوط النمو السكاني، وتدفق اللاجئين إلى تفاقم القضايا البيئية، ما يتطلب تخطيطاً حضرياً مستداما، وتصميمات للمباني موفرة للطاقة".وأما التحديات التشريعية فتكمن بـ"عدم وجود مرجعية وطنية شاملة تحتوي على تعليمات فنية حول أساليب وتطبيقات الطاقة الصفرية، وبمبان خالية من الكربون في الأردن، في ضوء افتقار المملكة لبرامج وطنية لتعويض الكربون".ورغم ذلك، وبحسب الديماسي، فإنه "في مطلع آذار (مارس) الحالي كان الأردن واحدًا من 70 دولة أيدت إعلان "دي شاليو"، في المنتدى العالمي للمباني والمناخ، الذي استضافته الحكومة الفرنسية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبدعم من التحالف العالمي للمباني والإنشاءات".ويهدف الإعلان الوزاري إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إزالة الكربون، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال تسهيل التعاون بين الحكومات والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في قطاعي البناء والتشييد.وبين أن الأردن تعهد بالتزامه بمبادرة "اختراق المباني"، التي تشارك في قيادتها وزارة التحول البيئي والتماسك الإقليمي في فرنسا، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية في المملكة المغربية.علاوة على ذلك، فإن بعض الإجراءات الرئيسة التي يمكن أن تسرع من خفض الانبعاثات داخل قطاع المباني في الأردن" تكمن في وضع إستراتيجيات وخرائط طريق طموحة وشاملة، لتحديد مسار البلاد نحو قطاع المباني والتشييد الخالي من الانبعاثات، والفعال والمرن"، وفق قوله.ومن بين الأمور الأخرى، في رأيه "تطوير وتنفيذ القوانين وسياسات البناء الأخضر الإلزامية للمباني الجديدة، وإعادة تأهيل الأبنية القائمة حاليا، بحيث تراعي كافة التدابير المتعلقة بخفض الكربون".كما لا بد، من وجهة نظره، من "تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية، أو الإعانات، أو المنح لتشجيع المطورين والبنائين، وأصحاب المنازل على الاستثمار في ممارسات وتقنيات البناء المستدام".ويمكن أن يشمل ذلك "حوافز لإجراء التعديلات التحديثية الموفرة للطاقة، وتركيب أنظمة الطاقة المتجددة، واعتماد شهادات المباني الخضراء".ويعد الاستثمار في بناء القدرات، وبرامج التدريب للمهندسين المعماريين، والمقاولين، وعمال البناء أمرًا ضروريًا لضمان حصولهم على المعرفة، والمهارات اللازمة لتصميم وبناء المباني المستدامة، والموفرة للطاقة، وفق الديماسي.وشدد على" إطلاق حملات توعية عامة، وبرامج تعليمية لرفع مستوى وعي حول أهمية المباني المستدامة، وفوائد كفاءة الطاقة، التي يمكن أن تساعد في زيادة الطلب على ممارسات البناء المستدام".وأكد "أهمية الاستثمار في البحث والتطوير في التقنيات، ومواد البناء المبتكرة، والمصممة خصيصًا للسياق الأردني، للتسريع من عملية تبني ممارسات البناء المستدامة".ودعا إلى "وضع وتنفيذ سياسات المشتريات العامة الخضراء، التي تتطلب من الوكالات الحكومية إعطاء الأولوية لمواد وممارسات البناء المستدامة بيئيًا في مشاريع الأبنية العامة، والذي يمكن معه أن يخلق طلبًا في السوق على المنتجات، والخدمات الخضراء، بل ويساعد في خفض التكاليف".وحث على "توفير الدعم التنظيمي، وإنشاء آليات السوق مثل تسعير الكربون، لتحفيز خفض الانبعاثات في قطاع البناء، وتشجيع الاستثمار في التقنيات والممارسات المستدامة".ويعد تعزيز الشراكات والتعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، في رأي الديماسي عاملاً مساعدا في تبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، والموارد لدعم التحول إلى المباني المستدامة.