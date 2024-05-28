قطر تطلق حملة تسيير طرود غذائية لغزة من الأردن

شارك السفير القطري لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني والمشرف العام على مكتب قطر الخيرية في المملكة الأردنية الهاشمية صالح المري في إطلاق حملة قطر الخيرية المخصصة لتسيير طرود غذائية إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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وتشتمل المساعدات القطرية لأهالي قطاع غزة، عبر قطر الخيرية، على طرود غذائية تصل إلى 10 آلاف طرد غذائي والمتوقع أن يستفيد منها ما يقارب من 50 ألف مستفيد.

وتحتوي الطرود المقدمة على المواد الغذائية التموينية الأساسية التي تكفي الأسرة الواحدة لمدة شهر كامل.

وأكد السفير آل ثاني أثناء إطلاق الحملة أهمية تقديم المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرا إلى "أنها واجب إنساني نقوم به على الدوام من خلال التنسيق الدائم مع الأشقاء في الأردن"منوها بأهمية الجهود التي تقدمها المؤسسات الإنسانية القطرية الموجودة في الأردن والتي تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة بين الأردن وقطر.