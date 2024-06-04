 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطيشات: نفتقر لإحصائيات توضح نسب التصحر وتكلفة التدهور البيئي في الأردن

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جفاف في منطقة الأزرق-(أرشيفية)
عمان - يركز اليوم العالمي للبيئة، الذي يحتفل فيه الأردن إلى جانب دول العالم اليوم، على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف تحت شعار "أرضنا مستقبلنا، معا نستعيد كوكبنا". اضافة اعلان
وتفتقر وزارة البيئة لوجود إحصائيات حديثة توضح نسب التصحر وتكلفة التدهور البيئي في الأردن، ما عدا بيانات صادرة عنها في عام 2015، والتي تُظهر فقط أن 91 % من أراضي المملكة مهددة بالتصحر، في حين لا يوجد أي مؤشرات حول كلفة التدهور، وفق مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة م. بلال قطيشات.
وتعمل الوزارة الآن على تحديث النسخة الثانية من تقرير تدهور الأراضي، في وقت تسعى فيه للحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمي لجرد محتوى الكربون في المملكة، لتحديد المخاطر المرتبطة بالتصحر، بحسبه.
ويعني المحتوى مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي يتم إطلاقه عبر احتراق، أو أكسدة الوقود الأحفوري، أو المرتبط باحتراق، أو أكسدة الوقود الأحفوري المستخدم لتوليد الكهرباء. 
ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن ما يصل لــ 40 % من أراضي الكوكب متدهورة، مما يؤثر بشكل مباشر على حوالي نصف سكان العالم، كما زاد معدل مدة الجفاف بنسبة 29 % منذ عام 2000، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، قد تؤثر حالات الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم بحلول عام 2050.
وتتسع رقعة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة والمهددة بالتدهور والتصحر في المنطقة العربية، والتي قاربت نحو 90 % من أراضيها، ووفق ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي. 
وأرجع ديماسي أسباب ذلك في تصريحات لـ"الغد" الى "عدة عوامل معظمها من صنع الإنسان ونمط حياته غير المستدام، ومنها التمدد العمراني والحضري، والتوسع في الزراعة، والقضاء على ما يقدر بنحو 70 % من الأراضي العشبية، أو تحويل استخدامها، إلى جانب التلوّث".
كما أن "المنطقة تعاني من ندرة المياه، وانحسار الأراضي الصالحة للزراعة نتيجة التغير المناخي، ما يؤثر سلبا على صحة الإنسان، ورفاهية العيش، ويعيق الجهود الرامية للقضاء على الفقر، ويزيد من معدلات النزوح والهجرة لأسباب بيئية"، بحد قوله.
وتشير التقديرات إلى أن "الكلفة الاقتصادية لهذه التحديات تقارب 9 مليارات دولار سنويا، ما يضع الدول اليوم أمام مسؤولية جماعية وكبيرة من أجل وضع وتعزيز إستراتيجيات مكافحة التصحر، وتطبيق النظم الزراعية المستدامة".
كما لا بد أن "تسعى الدول لتحسين الأمن الغذائي والمائي، وتطوير التشريعات والإجراءات الرقابية الفعّالة، والوصول للسياسات المرتكزة على الأسس العلمية/ وكل ما من شأنه تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030".
وقد حدد برنامج الأمم المتحدة خريطة طريق من سبع نقاط للحد من التدهور وإصلاح الأراضي من بينها جعل الزراعة مستدامة، والحفاظ على التربة، وإصلاح النظم الإيكولوجية للمياه العذبة عن طريق الحد من التلوث، والصيد الجائر، والإفراط في استخراج الأسماك، كما شدد ديماسي.
ومن بين الحلول كذلك، بحد قوله "حماية الملقحات، لأن 75 % من محاصيل العالم تعتمد بالكامل أو جزئيا على الملقحات كالطيور، النحل، الفراشات، وغيرها".
ومن أجل حمايتها لا بد، في رأيه "من الحد من تلوث الهواء، وتقليل التأثير السلبي للمبيدات الحشرية والأسمدة، والحفاظ على المروج والغابات، والأراضي الرطبة حيث تزدهر الملقحات".
ويعد "تجديد المناطق الساحلية والبحرية، وإعادة الطبيعة للمدن، حيث يمكن للغابات الحضرية تحسين نوعية الهواء، وتوفير المزيد من الظل، وتقليل الحاجة إلى التبريد الميكانيكي، إلى جانب توليد التمويل من أجل الإصلاح، ان تكون كذلك من بين الحلول للحد من التصحر"، وفق الديماسي.
ويقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة(UNEP)، اليوم العالمي للبيئة، والذي يُعقد سنويًا في 5 حزيران (يونيو) منذ عام 1973، حيث يعتبر أكبر منصة عالمية للتوعية العامة بالبيئة، ويحتفل به ملايين الأشخاص حول العالم.
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