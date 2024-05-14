"قمة البحرين": ظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة

زايد الدخيل

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المنامة- أكملت مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذي سيعقد غدا الخميس، برئاسة العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه وزراء الخارجية العرب، جدول أعمال ومسودة مشروع البيان الختامي، تمهيدا لرفعهما إلى القادة العرب لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة، حيث يتصدر الملف الفلسطيني والعدوان الصهيوني على غزة قائمة الملفات المطروحة على القمة.وتكتسب القمة الثالثة والثلاثين زخما دوليا، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثا سياسيا بارزا له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة أعمال قمة عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدا من الخصوصية من حيث تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية- العربية وتوسعة آفاقها.وكانت عقدت أمس في المنامة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة المزمع عقدها غدا بحضور القادة والزعماء العرب.وبحث الوزراء بنود جدول الأعمال الذي سيتم رفعه للقادة العرب لمناقشته وإقراره، والذي يتصدره ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.كما بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى، واللاجئين.وبحث أيضا سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، والأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل.كما شمل جدول أعمال المجلس محورا تحت عنوان "الشؤون العربية والأمن القومي"، ويشمل 13 بندا: التضامن مع لبنان، وتطورات الوضع في سورية، ودعم السلام والتنمية في السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في اليمن، إضافة إلى دعم جهود الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.وشمل كذلك التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.وناقش المجلس الشؤون السياسية الدولية، وبحث في هذا الملف القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ودعم وتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ودعم وتأييد ترشيح محمود على يوسف مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.وفي ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، نوقش عدد من البنود تشمل: متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.من جهته، أبدى الأمين العام المساعد لجامعة الدولة العربية، والسفير حسام زكي، تفاؤلا بشأن مخرجات القمة، مؤكدا أن قمة البحرين تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب على قطاع غزة.وبشأن توقعاته حول حجم التوافق العربي في القمة العربية 33، قال زكي في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات التحضيرية تشهد عادة نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية، لكن ما يتم رفعه للقادة والزعماء العرب، هو الأمور التوافقية بعيدا عن القضايا الخلافية، وعَدّ ذلك بمثابة تميز للقمم العربية.وأبدى زكي، تفاؤلا بشأن مخرجات القمة، مؤكدا أن قمة البحرين تتناول القضية الفلسطينية من كل جوانبها، لا سيما في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب على قطاع غزة.وقال في مؤتمر صحفي، إن القمة العربية الثالثة والثلاثين سيصدر عنها إعلان المنامة، موضحا أنه تم رفع جدول الأعمال ومشاريع القرارات لمجلس القمة على مستوى القادة الذي سيعقد غدا الخميس.وأكد أن الاجتماعات التحضيرية لوزراء الخارجية العرب التي عقدت أمس، شهدت نقاشات بشأن جميع القضايا التوافقية والخلافية.وشدد زكي على أن كل ما يحدث من تطورات في الملف الفلسطيني أمور تستحق مواقف وقرارات عربية، وهو ما ستناقشه قمة البحرين لتحديد ما يمكن اتخاذه بشأنها، مشيرا إلى أن كل ما سبق مطروح على جدول أعمال القمة، ومن المتوقع أن تصدر قرارات بشأنها.وجدد التأكيد بأن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للعرب والجامعة العربية، وبالتالي فإن تناولها يقع في صلب اهتمامات القادة والزعماء العرب، ولن تختلف قمة البحرين عن سابقاتها في مناقشة القضية الفلسطينية. وأضاف أنه في ظل استمرار الحرب على غزة تكتسب القضية الفلسطينية زخما إضافيا أكبر، مؤكدا أن قمة البحرين ستصدر عنها مواقف عربية قوية تؤيد الحقوق الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي لعدم التخلي عن مسؤولياته إزاء هذه الحقوق التي من الضروري استعادتها لمصلحة كل الفلسطينيين.