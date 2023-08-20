قمة العلمين كرست الدعم الأردني والمصري للثوابت الفلسطينية

زايد الدخيل

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عمان- أكد منتدون أهمية القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية التي عقدت مؤخرا، باعتبارها تمثل مرحلة جديدة في إدارة العلاقات بين الدول المحورية الثلاث في الشرق الأوسط والتي تتبنى الثوابت الفلسطينية.وثمنوا خلال مشاركتهم في ندوة نظمتها الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني أول من أمس، تحت عنوان "التنسيق والتكامل الأردني الفلسطيني والقمة الثلاثية في مصر"، دور جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته السياسية .إذ إنه استطاع تجاوز كافة الأزمات التى أرادت النيل من الأردن ومكانته والتاثير فى قراراته، ما أكسب الأردن ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي، مؤكدين أهمية التنسيق الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتوثيق ورصد الانتهاكات الإسرائيلية وكشفها في المحافل الدولية.وأكد الأمين العام للحملة الدكتور محمد مصالحة، أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن وكذلك العلاقات الأردنية الفلسطينية والتنسيق بين الجانبين على جميع المستويات، والتي وصفها بـ"العلاقة التكاملية بين البلدين".وقال مصالحة في الندوة التي شارك فيها عدد من الأكاديميين المتخصصين بالشأن الأردني والفلسطيني من فلسطين مصر والأردن، إن صمود الشعب الفلسطيني هو صمود للأردن، في تأكيد على وحدة المصير بين الشعبين.وحول المسار التاريخي للعلاقة الأردنية الفلسطينية، تطرق الباحث السياسي الدكتور أحمد الريماوي، إلى بيعة أهالي فلسطين للشريف الحسين وأول مؤتمر إسلامي عقد في القدس بحضور أردني لافت، كما تطرق إلى انتقال الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بعد وفاة الشريف الحسين إلى الأمير عبد الله آنذاك ثم إلى الملك الحسين بن طلال ومن بعده إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.وتحدث المؤرخ الدكتور محمد المناصير، عن البعد التاريخي للعلاقات الأردنية الفلسطينية منذ أقدم العصور، مبينا وقوف أهالي شرقي الأردن إلى جانب الأهل في غربي النهر، وتقديم التضحيات من أجل فلسطين وعروبتها.كما تناول دور الأردنيين في مقاومة الإنجليز، ودور المجاهدين الأردنيين، خاصة شيوخ العشائر الذين هبوا لنجدة فلسطين والقدس عام 1948.وتحدثت الأستاذ المساعد في العلوم السياسية في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضو اللجنة التنفيذية في الجمعية العربية للعلوم السياسية في جمهورية مصر العربية الدكتورة حنان أبو سكين، عن أهمية القمة الثلاثية التي عقدت في العلمين وعما شكلته من لحمة في المواقف والتنسيق بين القادة الثلاثة، متطرقة إلى مخرجات تلك القمة، التي تمثلت بالدعم الأردني والمصري لجهود الرئيس محمود عباس في استعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.وتناول الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبارتهايد الدكتور رمزي عودة، الأبعاد السياسية لنتائج القمة الثلاثية، التي وصفها بـ"التاريخية"، قائلا إنها مرحلة جديدة في إدارة العلاقات بين الدول المحورية الثلاث الأردن ومصر وفلسطين.وتحدث عودة عن أهمية هذه القمة وذلك لتبني الدول المحورية في الشرق الأوسط الثوابت الفلسطينية، مضيفا أن هذه مقدمة مهمة لانتقال ذلك إلى المنظومة العربية بصورة عامة، وإلى دول الخليج العربي بشكل خاص، كما أن تبني الدول الثلاث للمبادرة العربية للسلام يعتبر رسالة للولايات المتحدة والعالم بأنه يمكن الحديث عن السلام بناء عليها.وتحدثت منسق هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس الدكتورة رتيبة النتشة، عن أهمية التنسيق الأردني الفلسطيني فيما يتعلق بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وذكرت النتشة، أن التخلي عن الوصاية الهاشمية سيكشف ظهر المقدسيين في تصديهم لممارسات الاحتلال، ويفقدهم الكثير من السند القانوني، كما سيمكن إسرائيل من تحقيق حلمها في تهويد القدس دون أي أوراق ضغط أو محاسبة.الكاتب والمحلل السياسي فوزي السمهوري، تحدث عن عمق العلاقة الأردنية الفلسطينية وامتدادها التاريخي والقانوني والسياسي مضيفا أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي قضية داخلية.وثمن أستاذ القانون والنظم السياسية في جامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، دور جلالة الملك عبدالله الثاني وحنكته وحكمته السياسية، إذ إنه استطاع تجاوز كافة الأزمات التى أرادت النيل من الأردن ومكانته والتأثير فى قراراته، ما أكسب الأردن ثقة كبيرة لدى المجتمع الدولي.