قيادة القوات الخاصة تنفذ تدريبات على مكافحة الإرهاب والتهريب وتحرير الرهائن

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استمرارًا لفعاليات تمرين الأسد المتأهب 2024، نفذت قيادة القوات الخاصة (CJSOTF) والفرق المشاركة أمس الخميس، مجموعة من التمارين، في مركز الملك عبد الله الثاني للتدريب القوات الخاصة /KASOTC، وقوات مكافحة الإرهاب، بمشاركة من الدول الشقيقة والصديقة.ويهدف التمرين إلى تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القطاعات المشاركة، حول مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب.واشتمل التمرين على العديد من الفعاليات والتمرينات في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب ونفذ خلال التمرين تدريبًا للقوات الخاصة على عمليات البحث والإنقاذ، كما تضمن التمرين تدريبًا على عمليات تحرير وإنقاذ الرهائن من طائرة مختطفة بمشاركة فرق من الأردن، فرنسا، أميركا، إيطاليا، كوسوفو، قبرص، لبنان، العراق والسعودية.يشار إلى أن تمرين الأسد المتأهب في نسخته 11 يهدف إلى زيادة القدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية الحالية والمستقبلية، وعمليات البحث والإنقاذ القتالي ورفع مستوى الجاهزية القتالة للقوات المسلحة والقوات المشاركة.