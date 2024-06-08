 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتلة حارة تندفع نحو المملكة الأربعاء وتستمر حتى أول أيام العيد

طقس حار - (تعبيرية)
طقس حار - (تعبيرية)

 تُشير أحدث الخرائط الجوية و الناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية توقعات بتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن بلاد الشام بما فيها الأردن الأيام القليلة القادمة لا سيما الأجزاء الغربية منها، وتعود درجات الحرارة لتُصبح حول مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و يتحول الطقس ليُصبح صيفياً عادياً فوق المُرتفعات الجبلية العالية، في حين يبقى الطقس حاراً بوجهٍ عام في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة. 

كتلة حارة تندفع مُجدداً نحو المملكة بدءاً من الأربعاء و مؤشرات على استمرارها أول أيام العيد 

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 و تُشير الخرائط الجوية في مركز طقس العرب بأنه يُتوقع أن يتجدد اندفاع و سيطرة الكتلة الهوائية الحارة و القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية فوق بلاد الشام والمملكة بدءاً من يوم الأربعاء، بحيث ترتفع درجات الحرارة مُجدداً و تُصبح أعلى من مُعدلاتها المُعتادة بِعدّة درجات، و يتحول الطقس ليُصبح حاراً في غالبية المناطق. 


كما و قال المُختصون بأن الكتلة الحارة يُتوقع أن يستمر تأثيرها على المملكة يوم عرفة و أول أيام العيد، و تكون حينها درجات الحرارة ما بين منتصف و نهاية الثلاثينيات مئوية في أغلب المُدن الرئيسية في المملكة مع طقس حار اجمالاً، بينما يكون شديد الحرارة في البادية و مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة. 

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