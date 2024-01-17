الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كتلة هوائية دافئة قليلاً تؤثر على المملكة حتى الإثنين

منظر عام لمدينة عمان
منظر عام لمدينة عمان
عمان- قال مدير الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن تحليلات الخرائط والنماذج العددية في إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تشير الى اندفاع كتلة هوائية قادمة من شبه الجزيرة العربية تميل الى الدفء قليلا ما يرفع الحرارة خلال الأيام المقبلة لتزيد عن معدلاتها الاعتيادية بحوالي 6 الى 7 درجات مئوية.اضافة اعلان
وأضاف آل خطاب، في بيانٍ صحفي، إنه يتوقع بمشيئة الله أن تسجل العاصمة عمان خلال الفترة ما بين يوم غد الخميس الى الاثنين المقبل درجة حرارة عظمى تصل ما بين 19- 20 درجة مئوية بينما يتوقع أن تسجل العقبة ما بين 25 الى 28 درجة مئوية.
وبين أن درجات الحرارك ستعاود بالانخفاض يوم الثلاثاء المقبل لتعود مرة أخرى الأجواء الباردة حيث يتم حاليا في مركز التنبؤات متابعة دقيقة لحالة جوية مطرية يوم الثلاثاء.
ونبه آل خطاب المواطنين بعدم الالتفات الى أي نشرات تصدر هنا أو هناك قد تؤدي الى إرباكهم، علما بأن الأرصاد الجوية تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وبإمكان المواطنين الاستفسار عن حالة الطقس في أي وقت طيلة أيام الأسبوع بما فيها أيام العطل الأسبوعية والدينية والرسمية أو عن طريق الموقع الرسمي لادارة الأرصاد الجوية وصفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك والانستجرام واليوتيوب" فيما يتم تزويد المواطنين بالمعلومة الدقيقة التي لا تحمل التهويل أو المبالغة. -(بترا)
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