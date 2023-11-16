كسر المعايير الصحفية لفضح جرائم الكيان.. ضرورة أم انتهاك؟

غادة الشيخ

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في الوقت الذي وجدت فيه وسائل إعلام عربية نفسها مضطرة لكسر بعض المعايير الصحفية عبر نشرها صور ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، فإنها تسوّغ ذلك بضرورة فضح جرائم الاحتلال التي فاقت كل وصف، وكذلك ردًّا على التزييف والتضليل الذي تمارسه وسائل إعلام صهيونية وغربية لتشويه الصورة وقلب الحقائق، وإظهار الاحتلال في موضع "الضحية".وكانت حرصت وسائل إعلامية عربية منها أردنية محترفة على مدار عمر عملها، على الالتزام بالمعايير الأخلاقية للصحافة، استنادا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومدونات السلوك، مثل احترام خصوصية صور الأطفال وعدم إظهارها، وكذلك حرمة صورة الميت والمريض والجريح.لكن، وسط التزييف والتشويه الإعلامي الصهيوني ومسانديه من الإعلام الغربي، اضطرت هذه الوسائل، أن تضع أولوية كشف وفضح همجية الاحتلال، من خلال إظهار الصورة بكل تفاصيلها، وعزز ذلك رغبة الضحايا من أهالي شهداء وجرحى ومكلومي غزة إلى عدسات الكاميرات من أجل فضح المحتل وكل من يدعمه.وهذا ما يؤكده الخبير الإعلامي الزميل خالد القضاة، لـ"الغد"، بقوله إن الاحتلال الصهيوني، كيان وجد على أساس مشروع زائف، وعلى أساسه فرض واقعا مبنيا على أكاذيب، بدأت منذ فجر تاريخه وامتدت الى إعلامه، الذي يعتمد على تزييف الحقائق وقلب المعلومات ودغدغة المشاعر بصور مزيفة.وأضاف القضاة، أن الاحتلال خلال الحرب الحالية على غزة، ووفق تقارير دولية، موّل ماكينته الإعلامية بأكثر من مليار دولار للترويج لهذه الحرب، وبما يخدم روايته الكاذبة، وإظهار الصهاينة وكأنهم "مضطهدون"، يتعرضون لـ"إبادة من وحوش فلسطينية".لكن، وكما يستكمل القضاة: "فند صمود الأهل والصحفيين في غزة كل تلك الأكاذيب، ونحن كمجتمعات ووسائل إعلامية عربية ليس لدينا ما يضاهي الماكينة الإعلامية الصهيونية التي تقوم بقلب الحقائق، لكن حجم الإيمان في غزة في دفاع شعبها عن أرضهم، أثار تساؤلات في الخارج عن سبب سر هذا الصمود"."صمود الناس في غزة له دور أكبر من الصحفيين في كشف زيف الاحتلال"، يقول القضاة، فالمقاوم الذي يضع قنبلة على دبابة، والأم التي تحتضن طفلها الشهيد، والجريح الذين يتحدث أمام الكاميرا وهو مبتور الأطراف، وحجم الإيمان الخيالي، هو الذي شجع الصحفيين على التخلي عن قواعد الصورة، حيث أغلب تلك المشاهد يأتي من مبادرة المكلومين في غزة، المصرين على كشف دموية الاحتلال.ومن وجهة نظر الخبيرة الإعلامية الزميلة عطاف روضان، فإنه "ومن حيث الأصل ينبغي احترام المعايير المهنية وقت الأزمات، لكن هذه الحرب قلبت كل المعايير؛ لأن الطرف الأقوى، أي العدو، لم يحترم أي نوع من المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحديدا فيما يخص قطاع غزة، ففي السنوات الأخيرة نكل فيهم من خلال الحصار والقمع اليومي، وإغلاق كل المنافذ الإنسانية التي تجعلهم يعيشون بكرامة في أكبر سجن مفتوح".بالتالي، كما تضيف روضان، فإنه "من الطبيعي، وفيما يخص المعايير الصحفية، أن تتراجع وسط هذا الانتهاك الصهيوني الفاضح على كل الأصعدة، لذلك يجد الصحفي العربي نفسه منحازا للضحية، مع الإشارة إلى أن أغلبية من يغطي فظائع الاحتلال على الأرض ليسوا جميعا صحفيين، فهناك ناشطون ومواطنون صحفيون لا يملكون اليوم أي خيار إلا تسجيل الواقع الذي يعيشه يوميا".وتضيف: "هم مشكورون، فكيف نطالبهم بمعايير صحفية، في ظل غياب المعايير الإنسانية أساسا؟"، لافتة إلى أن هناك مؤسسات إعلامية كبرى كنا نعتبرها مدارس للحيادية لكن وجدناها اليوم غير محايدة في هذه الحرب، لذلك اضطررنا كصحفيين عرب أن نمارس دورنا في الدفاع عن غزة بالرد على ذلك الانحياز وتزييف الحقائق.فيما يرى الخبير الإعلامي الزميل نضال منصور أن وسائل الإعلام العربية التي وجدت أن هناك محاولات تضليل من قبل وسائل إعلام غربية، وبناء سردية تضامن مع الاحتلال، قد اضطر الكثير منها إلى نشر بعض الصور التي تبدو مؤلمة، وهي صور تبدو قاسية جدا، لكنها ضرورية لكشف حجم المأساة وحرب الإبادة والعقاب الجماعي على غزة.ويضيف منصور: "هذه المعايير المهنية، كان هناك توجه لكسرها بشكل متعمد لفضح أكاذيب الاحتلال ووسائل الإعلام الغربية التي تخلت عن معايير المصداقية والمهنية، لكن هناك محاذير أيضا ينبه لها كثير من الخبراء، وهو الخوف من اعتياد مشاهد القتل اليومي والوحشي، وبالتالي تصبح لدينا مشاعر متبلدة، ولا يعود هناك تأثير لتزايد أعداد الشهداء في غزة، وكأن الأمر يتحول إلى عداد؛ لأننا تعايشنا مع هذه المأساة".