كفافي: تماثيل عين غزال من أقدم ما صنعته يد الإنسان

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عمان- قال خبير الآثار وعضو مجلس أمناء مُتحف الأردن، وأحد مديري مشروع حفريات عين غزال د. زيدان كفافي، إن احتفاء محرك البحث العالمي "غوغل" بمرور 40 عاماً على اكتشاف تماثيل عين غزال، مرده الاهتمام العالمي بهذه التماثيل، لما تحمله من أهمية تاريخية، تفضي إلى أنها من أقدم التماثيل في العالم التي صنعت على يد الإنسان.وأكد كفافي في تصريح لـ(بترا) أمس، ضرورة تسليط الضوء على المكان الذي اكتشفت فيه التماثيل، وتهيئته للأغراض السياحية، بإنشاء متحف، وعمل متنزه وغيرها من المحفزات السياحية.وأضاف كفافي، أن الموقع اكتشف أثناء توسعة الجرافات لطريق في العاصمة عمان العام 1979 في منطقة عين غزال، ومن ثم بدأت الحفريات الأثرية فيه ابتداء منذ العام 1982، عن طريق بعثة أثرية أردنية- أميركية مشتركة من دائرة الآثار العامة وجامعة اليرموك والمركز الأميركي للأبحاث الشرقية بعمان وجامعة سان دييغو ومركز التصحر في جامعة أريزونا.وأشار إلى أن عمليات التنقيب، استمرت 20 موسماً، كان آخر موسمين لها في الأعوام 2011 و2012، إذ كشفت عن أن الموقع استُوطن لمدة تقارب 2500 عام من دون انقطاع في الفترة بين 7250 و5000 ق.م، وأنه بلغ أكبر مساحة له في الفترة بين 6500 -6000 ق.م تقريباً.ولفت إلى أنه "إذا ما أخذنا بالاعتبار، أن الموقع يعدُّ الآن جزءاً من العاصمة، وعمره الذي يقارب عشرة آلاف عام، وبدأ السكن فيه في العصر الحجري الحديث قبل الفخاري "ب"، فإنه يحق لنا الزعم بأن منطقة سيل عمّان، شهدت بزوغ أقدم عاصمة في العالم".وبيّن أن اكتشاف تماثيل عين غزال والبالغ عددها 32 تمثالاً، وتمثالاً نصفياً، ورأسَ تمثال؛ على دفعتين الأولى في العام 1983، والثانية في العام 1985، أرسلا إلى المتحفين البريطاني في لندن والأميريكي سمثسونيان في واشنطن على التوالي، للترميم بناء على اتفاقيات وقعت مع دائرة الآثار الأردنية لهذا الغرض.واعتبر بأن هذه التماثيل متميزة وفريدة من نوعها في العالم، بسبب طريقة صناعتها المتشكلة بعمل هيكل بشري من أعواد القصب، ومن ثم طليها بطبقة من الجص، لافتاً إلى أن المهم جداً في تصنيعها، هو معرفة السكان القدماء للمنطقة بكيفية صناعة الجص، بالإضافة إلى أن دقة التصنيع تنعكس في تشكيل عناصر الوجه كالأعين والأنف والفم، وإضافة الكحل من مادة القار لعمل بؤبؤ العين. ويبلغ ارتفاع التمثال الكامل بحسب كفافي، سواء ذكوري أو أنثوي قرابة متر، والنصفي نحو 40 سنتيمتراً.وأضاف "يظهر أن عقائد سكان الموقع، قد تطورت في الفترة بين حوالي 6500 – 6000 ق.م، ما اضطرهم لهجر هذه التماثيل، فقرروا دفنها في ساحة أحد البيوت عوضاً عن إهمالها، وهذا أكد لنا بأن لها صفة دينية، وبناء عليه، بنى سكان عين غزال في هذه المرحلة مباني لها صفة عقائدية، أي أن الناس أصبحوا يقيمون طقوساً دينية داخل مبان عوضاً عن التعبد أمام تمثال".وقال، إن هذه التماثيل تعرض حالياً في متحفي: الأردن، والوطني للآثار في جبل القلعة، والتراث الأردني بجامعة اليرموك؛ والإقليمية في متحف اللوفر بأبي ظبي، والعالمية في متحف اللوفر بباريس، والمتحف البريطاني في لندن.وأكد أن القطع الفنية المكتشفة في موقع عين غزال، لها دلالات مهمة على وجود مدرسة فنية فيه خلال العصر الحجري الحديث، والتي تعكس التقدم الفكري والذهني لدى سكان المنطقة، بالإضافة إلى أن الموقع لعب دوراً مهماً في التقدم الحضاري في المناطق المحيطة به.واستمد موقع عين غزال اسمه من نبع ماء كان يسقي سكان عمان لفترة من الوقت، وهو موقع يتمركز على ضفتي سيل الزرقاء، ويبدو أن المنطقة كانت وفيرة الغزلان؛ اذ عثر المنقبون عن الآثار في إحدى الغرف المكتشفة في عين غزال على 13 قرن غزال.ودعا إلى الاهتمام بالموقع كجزء من التراث الأردني الذي ذاع صيته في العالم، والمحافظة عليه بتهيئة قاعات العرض المناسبة له، ووضعه على الخريطة السياحية لمدينة عمّان، كما أنه واحد من آلاف المواقع الأثرية في الأردن.وطالب كفافي بدعم دائرة الآثار بالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة الموقع لأغراض سياحية.من جهتها، أصدرت دائرة الآثار بيانا قالت فيه "تحتفل شركة غوغل اليوم (أمس) بتماثيل عين غزال، التي تعود للعصر الحجري الحديث، نظرا لكونها أحد أقدم التماثيل للشكل البشري، وهي التماثيل المكتشفة في الأردن في العام 1983، وتأتي احتفالات غوغل عبر شعار مبتكر (Google Doodle) جديد، يظهر على صفحتها الرئيسية للبحث".وأضافت، أن التماثيل "هي مجموعة تماثيل أثرية مصنوعة من الجص المكتشفة في الأردن، يعود تاريخها إلى آلاف السنين، اكتشف علماء الآثار أول مخبأ لها تحت الأرض في العام 1983، ومجموعة ثانية من المنحوتات في العام 1985 في عين غزال، وهو موقع من العصر الحجري الحديث في الأردن".وأضافت أن التماثيل تصور شخصيات عين غزال؛ الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة، مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية.ووجدت في التماثيل بعض الأضرار التي أثرت عليها، نتيجة تحطم فراغها الداخلي، بسبب ما كان محشوا به من مواد عضوية نباتية، وقد حدث هذا التحطم جراء تأثير الضغط عليها أثناء وجودها تحت الأرض، ما جعل الطين يملأ كافة حوافها.وتتميز هذه التماثيل بأن لها شكلا خاصا، يتمثل في شبكات تصدعها الناعمة التي تتمتع بها، وهي تعكس تطور الحضارة البشرية على مر العصور.كما اكتسبت شهرة عالمية، ويمكن رؤية هذه التماثيل الجصية في صالات العرض مثل متاحف: الأردن في عمان، والآثار الأردني، والبريطاني، واللوفر أبوظبي".تعتبر من الآثار المهمة في المنطقة العربية.وبحسب الصفحة التي خصصها موقع غوغل للتعريف بالتماثيل، فإن الباحثين لا يملكون إلى اليوم، أي تفسيرات واضحة حول سبب صنع هذه التماثيل، إلا أنه من المعروف بأنه بعد تأدية غرضها، دفن الأسلاف في عصور ما قبل التاريخ التماثيل على نحو إستراتيجي ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب.وقد تأثر فنانون أردنيون في أعمالهم الفنية بهذه التماثيل، واستلهموها في أعمالهم، ومن بينهم الفنانان رفيق اللحام وحازم الزعبي وآخرون، لما تتمتع به من بعد تاريخي، يصوغ سردية عن الحياة في المنطقة العربية وبالذات في الأردن قبل آلاف الأعوام، فهي تشير الى اللحظات الأولى للاستقرار البشري في المنطقة.وتعد منطقة عين غزال، واحدة من مناطق العاصمة الثرية بآثار العصور الحجرية من مدافن وبيوت وحلي وغيرها، وهي موقع أثري يقع في الشمال الشرقي من مدينة عمان على الطريق الرئيس الذي يربطها بمدينة الزرقاء.وكشفت الحفريات الأثرية في منطقة عين غزال، عن بقايا قرى زراعية، وتعد المنطقة بلدة ومستوطنة زراعية ورعوية، وهي ترتفع عن سطح البحر 720 م، وتجاور نبع ماء، وموقعها يقع في نطاق سلسلة جبلية، وامتدادها على جانبي سيل الزرقاء، ويغطي موقع الاكتشاف ما مساحته 120 دونما، وهو مساو لموقع البيضا، ووادي شعيب في الأردن، ويصنف كأكبر مواقع العصر الحجري الحديث في الشرق الأدنى القديم، أما اليوم فقد انتشر البناء في قرية عين غزال الحديثة حول مجرى سيل الزرقاء.ويزخر الأردن بثروة غنية من الآثار والمواقع الأثرية التي تشهد على تاريخه العريق ويضفي عليه صفات فريدة تجعله بمثابة متحف مفتوح للعالم أجمع.-(بترا)