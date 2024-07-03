 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كناكريه: موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تجاوزت 15 مليار دينار

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صندوق استثمار أموال الضمان يلتقي الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن


  استقبل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة في مقر الاتحاد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه، بحضور رؤساء النقابات العمالية للاتحاد ومدراء صندوق الاستثمار.اضافة اعلان

  خلال اللقاء، أشاد الفناطسة بالجهود الكبيرة التي يبذلها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بتعزيز متانة واستدامة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال استثمارات ذات ميزة نسبية للاقتصاد الأردني، ومبنية على منظومة مؤسسية تضمن حصافة عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

 واضاف الفناطسة ان مبادرة الصندوق بزيارة الاتحاد هي خير دليل على الشفافية التي ينتهجها الصندوق، وحرصه على التواصل مع جميع المؤسسات الوطنية للتعريف بمسيرة نجاح الصندوق وانجازاته في مختلف القطاعات، ودور الصندوق في تمكين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين.  واكد ان استثمارات الصندوق المباشرة وغير المباشرة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة ساهمت بخلق مئات الالاف من فرص العمل الدائمة للأردنيين.  

من جانبه، أعرب كناكريه عن تقديره العميق للدور الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن في تعزيز الحقوق العمالية وتوفير بيئة عمل لائقة. وأضاف ان الصندوق معنيّ أيضا بأن توفر استثماراته ظروف عمل مهنية تسهم في تأمين حياة كريمة لجميع العاملين.

 واستعرض كناكريه الأداء المالي لصندوق الاستثمار، مشيراً إلى أن حجم موجودات الصندوق قد تجاوز 15 مليار دينار أردني، مشيرا ان هذه الموجودات تتوزع على القطاع البنوك، التعدين، الصناعة، الخدمات، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والمناطق التنموية بالإضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية في الصحة، النقل، والخدمات اللوجستية عبر نافذة التأجير التمويلي.  

  وأضاف  ان  اللقاء مع رؤساء الاتحادات العمالية  يأتي تنفيذا لمنهجية  التواصل التي اقرها الصندوق مؤخرا لفتح قنوات اتصال مؤسسية مع مختلف المؤسسات الوطنية، للتعريف بطبيعة عمل الصندوق واستثماراته وإنجازاته،  وللاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير عمل الصندوق .

وأشاد رؤساء النقابات بالعمل الجاد لكوادر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في ادارة المحفظة الاستثمارية بكل امانة ومهنية، مؤكدين على دور الصندوق كرافعة للاقتصاد الوطني وأهمية اثر استثماراته على مشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي وعائلاتهم، وعلى النهوض بالواقع المعيشي والاجتماعي في المملكة بشكل عام.

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