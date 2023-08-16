كنانة: %63.4 نسبة نجاح "التوجيهي".. و74307 إلى الجامعات

آلاء مظهر

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عمان- ارتفعت نسبة النجاح العامة في الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) العام الحالي، إلى 0.3 % مقارنة بنتائج العام الماضي، بينما بلغت نسبة النجاح العام الحالي 63.4 % مقارنة بالعام الماضي الذي سجل وقتها 63.1 %.وفي رد على سؤال لـ"الغد" خلال إعلان مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم د. محمد كنانة أثناء مؤتمر صحفي حول عدد من يحق لهم الالتحاق بالجامعات الحكومية والخاصة فبلغ 74307، لافتا الى أن موعد الدورة التكميلية لـ"التوجيهي" ستعقد في موعدها المعتاد نهاية كانون الاول (ديسمبر) المقبل.وأظهرت النتائج التي أعلنها كنانة أمس في مبنى مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا المعلومات، غياب العلامة الكاملة عن المشهد للعام الثالث على التوالي، والتي كان قد حققها طلبة في العام 2020، وبلغ عددهم حينها 78 طالبا وطالبة، فضلا عن استمرار استحواذ الإناث على معظم المراتب الاولى في الامتحان بحصولهن على 28 مركزا في قائمة الأوائل مقابل 8 للذكور.وبشأن الفروع الاكاديمية، كشفت النتائج ايضا ارتفاع نسبة النجاح في الفرع العلمي بمقدار 1.5 عن العام الماضي، اذ بلغت نسبة النجاح لهذا العام 75.4 % مقارنة بـ73.9 % العام الماضي، وكذلك الأمر في "الأدبي" إذ سجل نسبة ارتفاع بلغت 1.8 % عن العام الماضي الذي حققت فيه نسبة النجاح 53.9 % العام الماضي مقابل55.7 % العام الحالي.وقال كنانة، إن نسبة النجاح العامة للطلبة النظاميين في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي بلغت 64.5 %، بينما بلغت للمسار الثانوي الشامل المهني 60.7 %،مبينا أن عدد من تقدموا للامتحان للعام الحالي بلغ 189421، حضر منهم 172712، ونجح 109459.وأشار إلى أن نسب النجاح العامة في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي للطلبة النظاميين، بلغت في "العلمي" 75.4 % و"الادبي" 55.7 %، أما "الشرعي" فنسبة النجاح 56.3 %، بينما بلغ عدد المتقدمين للمسار المهني من الطلبة النظاميين 12687، نجح منهم 7707، بينما بلغت نسبة النجاح فيه 60.7 % لـ"الصناعي"، و47.9 % لـ"الزراعي"،و68.8 % لـ"الفندقي"، و68.5 % لـ"الاقتصاد المنزلي".وبشأن الدراسة الخاصة، قال كنانة إن عدد من تقدموا للامتحان في الفروع كافة، بلغ 63149، تقدم منهم فعليا للامتحان 50666، كما تقدم من طلبة الدراسة الخاصة للامتحان في المسار الاكاديمي 43253، نجح منهم 26979 بنسبة 62.4 %.وتوزعت نسب النجاح المئوية لطلبة الدراسة الخاصة بالمسار الأكاديمي بواقع 70 % لـ"العلمي"، و56.5 % لـ"الأدبي"، و48.8 % لـ"الشرعي".وفي المسار المهني لطلبة الدراسة الخاصة، تقدم للامتحان 7413، نجح منهم 4248 بنسبة 57.3 %، توزعت بواقع %46.9 لـ"الصناعي"، و%62.2 لـ"الزراعي"، و%48.1 لـ"الفندقي"، و%64.5 لـ"الاقصاد المنزلي".وبين تقرير وقائع البيان الصحفي لإعلان النتائج الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن عدد الطلبة الناجحين (جامعات) والحاصلين على معدل بين 95 و99.75 من الفروع كافة للدورة الحالية بلغ 3664، بينما حصل 7460 على معدل يتراوح من %90 الى %94.99، وعدد الحاصلين على معدل بين 85 % و%89.99 وصل الى 9007، وحصل 10565 على معدل يتراوح بين %80 و%84.99 ، بينما حصل 11543 على معدل بين %75 و79.99 % مقابل 12083 حصلوا على معدل 70 % إلى 74.99 %، بينما حصل 11448 على معدل 65 % الى 69.99 %، في حين حصل 8537 على معدل بين %60 الى 64.99 %.وأجاب كنانة في المؤتمر على استفسارات الصحفيين حول امتحان "التوجيهي"، بأنه سيشهد تغييرا جوهريا وجذريا، فقال سنلمس هذا التغير العام بعد المقبل، لأن الطلبة سينقسمون بعد الصف التاسع إلى مسارين، وسيوزعون على المسارين الاكاديمي والمهني، وكل مسار مدته 3 سنوات، وسيتقدم الطالب في الاكاديمي لـ4 مواد لأغراض امتحان القبول الجامعي، وفي الصف الثاني الثانوي لـ4 مواد تخصصية لأغراض القبول الجامعي، وفي كل صف يوجد مجموعة مواد عليه النجاح فيها مدرسيًا، وإن نجح يتقدم لامتحان القبول الجامعي خلال عامين: 4 مواد مشتركة في الصف الأول ثانوي، و4 مواد تخصصية في الصف الثاني ثانوي".وتابع كنانة، ان الطالب في المسار الأكاديمي سيكون أمامه التخصص في 6 حقول اعتبارا من الصف الثاني الثانوي بناءً على رغبته.ورفض كنانة، استخدام مصطلح "الظاهرة" بشأن تكرار الأخطاء في امتحان "التوجيهي"، مؤكدا انه لم يكن هنالك سوى خطأ واحد في امتحان الرياضيات (مطبعي)، فالخطأ الذي يصوب داخل الامتحان بدقائق لا يعود خطأ، وعممنا عن سؤال الرياضيات الخاطئ، فوردتنا ملاحظات حول طلبة حذفوا اجاباتهم عنه، لذا كان هنالك توجيه لمراكز التصحيح بأن يصححوا لهم الإجابة وإن كانت مشطوبة".ونوه إلى أن جميع الأنباء التي جرى تداولها عن تسريب الأسئلة، هي مجرد إشاعة كاذبة ومزيفة؛ إذ أن هنالك فرقا بين تسريب الأسئلة وخروج الورقة الامتحانية.وأشار كنانة، إلى أوراق امتحانية نعترف بأنها خرجت من الامتحان وصورت بعد مرور ساعة من عقد الامتحان، وهذا غير مقبول.ولفت الى ان نسبة النجاح في العام الحالي بلغت 63.4 % وهي مبشرة، لافتا الى ان نسب النجاح في السنوات الماضية في ارتفاع تدريجي.