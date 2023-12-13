كوادر الأشغال تتعامل مع آثار حادث "سلحوب"

عملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم على معالجة آثار حادث السير الأليم الذي وقع على طريق جرش صباح اليوم "نزول سلحوب".

حيث توجهت كوادر هندسية و اليات وورش فنية لموقع الحدث مقابل غابة الشهيد وصفي التل صباح اليوم فور تلقي بلاغ حصول الحادث المؤسف لتقديم وسائل المساعدة اللازمة لكوادر ادارة السير و الدفاع المدني و الامن العام بالموقع و اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة الطريق حيث تم تركيب حواجز خرسانية على جانب الطريق بدلا من الحواجز المعدنية التي تضررت بسبب الحادث.

يذكر أن طريق جرش كان قد خضع قبل عدة أسابيع لمشروع صيانة وتعبيد شملت تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص تحذيرية للسرعة و دهانات ارضية و حواجز معدنية جانبية، حيث أن جسم و سطحه يخلو من اية عيوب فنية تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.



وكانت لجنة التحقيق المرورية المشكلة من ادارة السير في مديرية الأمن العام قد خلصت في نتيجة تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن انزلاق الحافلة.

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