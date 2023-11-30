كيري: نعمل على إنجاح مفاوضات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ

زايد الدخيل

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عمان - قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، إن بلاده ستعمل مع الصين على إنجاح مفاوضات الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ التي ستبدأ هذا الأسبوع في الإمارات.واضاف كيري في مؤتمر صحفي عبر الزووم شاركت فيه" الغد"، "قررنا العمل معا على إنجاح كوب 28 وإنجاح تقييم الوضع العالمي، ونعتزم العمل بجد لرؤية ما إذا كان هناك مزيد من التعاون الذي يمكن أن يعزز قضيتنا جميعا، ومن دون مضي الصين والولايات المتحدة قدما بقوة بخفض الانبعاثات، لن نفوز بهذه المعركة".ولفت كيري الى أن التقييم العالمي يحتاج لكسب مصداقية العالم عبر أن يكون صريحًا وقوياً وذا رؤية وشاملاً، وهو ما ينتظره العالم لمشاهدة كيف ستختلف جهود الدول لمكافحة تغير المناخ بعد قمة كوب 28.وأشار كيري إلى خطة الرئيس الأميركي، جو بايدن للتكيف والمرونة المنتظر الإعلان عنها في كوب 28، التي من شأنها مساعدة نصف مليار شخص في البلدان النامية على نحو مباشر، وخاصة بأفريقيا، على التكيف مع أسوأ التأثيرات المناخية، لافتا إلى جهود دول العالم للتعامل مع مشكلة صندوق الخسائر والأضرار، متوقعاً أن يسفر المؤتمر عن خطوات فعالة بشأن الصندوق، بطريقة تخدم بالفعل احتياجات العالم النامي في الجنوب العالمي.ويعتقد كيري، أن التدابير التي تُتخَذ والمبادرات التي تنمو بجميع أنحاء العالم، ستكون ذات أهمية كبيرة في تلبية احتياجات أفريقيا.واستعرض جون كيري أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر المناخ، مضيفا أن الإمارات استضافت أول مؤتمر للمناخ في المنطقة، وكان لدينا 11 دولة مشاركة، منها دول منتجة للنفط والغاز، ولكن جميعها وقعت على الجهود المبذولة لمحاولة التخفيف من آثار حرق الوقود الأحفوري على تغير المناخ.وأكد كيري، أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهمات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.وأضاف " السؤال يتمثل في حجم التقدم الذي يمكننا تحقيقه خلال الـ15 والـ20 سنة المقبلة، موضحا أن هناك أهدافاً علينا تحقيقها، وعملنا دوماً مع قيادات كوب خلال السنوات الماضية من أجل ذلك، لأن هذه أفضل وسيلة لتحقيق نتائج.وأشار إلى أنه تم تحقيق الكثير على مدى الشهر الماضي قبيل التحضير للمؤتمر، وأن الوفود المشاركة، تعرف أن هناك جدية وحاجة لتحقيق نتائج، مؤكداً أن 195 دولة، ستشارك في كوب 28، للعمل معاً من أجل مستقبل عالمنا.وأضاف "هذا التقييم العالمي يحتاج إلى كسب مصداقية العالم عبر كونه صريحا وذا رؤية قوية وشاملا، بالإضافة إلى أن يكون موضحا للعالم التغيرات التي حدثت منذ اتفاقية باريس.وذكر كيري أنه منذ عقد اتفاقية باريس كانت تبلغ درجة الاحترار على سطح الأرض 3.7 إلى 4 درجات، والآن انخفضت الدرجة لتصل إلى 2.5 إلى 2.7 درجة، لافتا إلى أنه بحلول العام 2050 يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 1.8 درجة أو 1.7 درجة من الاحترار على الأرض.وتابع: الطبيعة تصرخ في وجهنا، خصوصا في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب الأضرار التي لحقت بمختلف دول العالم وبمختلف الشعوب، ونحن نأمل في هذه القمة للمناخ أننا سنتحدث عن الجهد الجماعي الذي حققناه وعن الاتفاقيات التي أبرمناها.واوضح كيري أنه سيتم العمل على تعزيز الاستجابة المناخية عالميا للأزمة، عبر تعزيز العمل الوطني لتحقيق الأهداف المحلية واتفاق باريس، وعبر عدد من الجهود التي تم البدء فيها، مضيفا "سنضيف مساهمة مهمة للغاية فيما يتعلق بغاز الميثان، والتي ستشمل شركات الغاز وكذلك البلدان، إضافة إلى جهد خاص من جانب الصين والولايات المتحدة".وقال كيري بأن الميثان هو المسؤول عن 50 % من ظاهرة الاحتباس الحراري التي تحدث في العالم، وإضافة إلى ذلك فهو أكثر ضررا بكثير وأكثر تدميرا من ثاني أكسيد الكربون، موضحا أنه سيتم التركيز أيضا على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، عبر خطة الطوارئ التي وضعها الرئيس الاميركي جوزيف بايدن للتكيف والمرونة لإعداد البرنامج الذي أعلن عنه، إذ إنها مبادرة بمليارات الدولارات لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا، والتي تواجه تحديات في جميع أنحاء العالم.ولفت إلى أنه سيكون هناك مئات المبادرات التي سيتم الإعلان عنها، والكثير منها يأتي من الولايات المتحدة، والعديد أيضا من أجزاء أخرى من العالم.