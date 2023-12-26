كيف تنتهي الحرب؟.. كابوس مزعج للاحتلال

زايد الدخيل

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عمان- دخلت الحرب الأكثر دموية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بوحشية غير مسبوقة على قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 17 عاما، شهرها الثالث، دون أي أفق قريب لحل سياسي، سببه عجز الاحتلال، بعد أن وقع وما يزال في فخ "الهدف العسكري" الذي يعجز عن تحقيقه.عقدة "الانتصار" بأي ثمن، ما تزال تنعكس على أداء جيش الاحتلال الذي يتكبد الخسائر على الأرض، وتظهر أيضا جلية في تصريحات "كابينت الحرب" الصهيوني بمتطرفيه، لتبلغ ذروتها في عدمية، ترفض جميع الحلول كـ"حل الدولتين"، وتهاجم الجميع حتى الحلفاء الذين لم يسلموا من سهام السياسيين في الكيان المحتل، عندما رضخوا لدعوات بلدانهم، مطالبين بوقف إطلاق نار شامل في غزة، وإدخال المساعدات لإيقاف جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين الغزيين العزل، والتي تجاوز فيها عدد الشهداء الـ20.915 ألف شهيد، و54.918 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، حسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة أمس.وما يفاقم من تعقيد المشهد لدى الاحتلال أزمة أسراه لدى المقاومة، وكيفية الوصول الى هدنة ثانية، مقابل إصرار حركة المقاومة الإسلامية - حماس بإصرارها المعتاد على شروط أي هدنة تطرح عليها، بأن يكون ذلك مسبوقا بوقف شامل لإطلاق النار، والانسحاب من غزة، وإدخال المساعدات، بينما الاحتلال الملاحق بمطالب مجتمعه وأهالي أسراه للإفراج عن أبنائهم، ما يتدحرج في الفشل سياسيا وميدانيا وداخليا.ولا يقف أمر الكيان عند هذا المستوى من العبثية، فهو ماض في الإعلان عن أنه "مستمر في القتال"، برغم ما يلوح من الضغط الأميركي الذي يعاني من فشل حليفه الصهيوني، بل ويتمادى الكيان بإنكار الواقع، ويعلن عن بدء مرحلة ثالثة لعملياته العسكرية، تتضمن إنشاء منطقة عازلة بعمق يصل إلى 2 كلم على طول السياج؛ تشمل وادي غزة، مع إعادة تموضع قواته في المنطقة العازلة، برغم أنه يتكبد يوميا خسائر فادحة في صفوف جنوده.عدد قتلى قوات الكيان المعلن عنه وصل إلى 491 قتيلا، ناهيك عن الإصابات فيها والتي تتفاقم منذ بدء عدوانه على القطاع والذي بدأ في 7 أكتوبر الماضي، حسب بياناته عينها.في خضم هذا الوضع الدموي، يبرز سؤال حول "كيف تنتهي الحرب على غزة؟ وما هي السيناريوهات؟ " فالمسألة لا تقف عند الأطراف المباشرين، فهناك لاعبون دوليون، إذ يؤكد المراقبون أن أفضل سيناريو يمكن أن يحصل عليه الكيان، هو الامتثال لتسوية تفاوضية تمنحه الجلوس مع الأطراف، الذين سيختلفون حول أمد حربه.في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية د. هاني السرحان، إن الحرب على غزة لن تطول إلى ما بعد كانون الثاني (يناير) المقبل، إذ تبدأ الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي لا يريد خسارة مزيد من الناخبين، بخاصة وأن المتعاطفين الأميركيين مع الفلسطينيين، باتوا يشكلون قوة ضغط في الميزان الانتخابي الأميركي.واضاف السرحان، أن "الأفق السياسي والعسكري للحل، يكمن في اجتراح عدة سيناريوهات، لكن كلها ستكون مرتبطة بظروف طرفي الصراع، وبشكل أساس الرعاة الغربيين للكيان وحكومته، ومن جهة أخرى، ستتأثر الخيارات الفلسطينية بمدى وحدة الصف الفلسطيني، ومتانة الوقوف العربي والدولي مع المطالب الفلسطينية".وبحسبه، يتبلور السيناريو الأول بفرض هدنة ووقف طويل نسبيا لإطلاق النار من الجهتين، بما يسمح بشيء من التقاط الأنفاس، والتعامل مع الاحتياجات الإغاثية والحالات الإنسانية، ولكن هذا السيناريو لن يصمد طويلا، لأن التضحيات الفلسطينية الكبرى، لا يمكن أن يكون ثمنها هدنة مؤقتة، دون مكاسب ودون أفق سياسي. في الجانب الآخر ترى حكومة الكيان أنها لم تحقق من المغانم سوى بعث روح النضال في الأجيال الفلسطينية الجديدة التي شهدت مناظر الدماء والدمار في غزة، بينما يتمحور السيناريو الثاني، حول تحريك ملف حل الدولتين في جولات زمنية طويلة تبعث الأمل، وتشتت الطاقة المتشددة في الجانبين، وهذا السيناريو يرتبط برؤية القوى العالمية لمستقبل المنطقة العربية.وأضاف، أن الوضع معقد بالنسبة لحكومة الكيان، فقواتها لا تملك اي سيطرة ميدانية على أرض غزة، كما فشلت للآن بإيجاد منطقة عازلة في شمال غزة، بالإضافة إلى فشلها في الوصول بالمفاوضات حول هدنة مؤقتة، أو طويلة، او توقف الحرب، الى طريق مسدود، عدا عما يواجهها من ضغوطات داخلية، وكلها عوامل تعقد من طريقة تفكير الاحتلال بإنهاء الحرب.الوزير الأسبق مجحم الخريشا، قال، "مع دخول الحرب الهمجية على غزة شهرها الثالث، تواجه حكومة رئيس وزراء الكيان المتطرف بنيامين نتنياهو، ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء عملياتها العسكرية بغزة، في ظل تواصل سقوط القتلى الغزيين المدنيين، وأيضا غياب إستراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب".واضاف "كما تواجه هذه الحكومة، ضغوطا داخلية من طرف عائلات نحو 137 من الأسرى الذين ما يزالون في غزة، بحيث تتصاعد المطالبات بوقف إطلاق النار، وتحريرهم، بعد أن أفضى اتفاق الهدنة الأخير لإطلاق سراح أكثر من 100 أسير منهم خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا".وأكد الخريشا، أن رؤية الكيان لقطاع غزة ما بعد حماس "ما تزال غامضة، في ظل عدم قدرته - الكيان، في امتلاك زمام السيطرة الميدانية على ارض غزة، وإيجاد منطقة عازلة على حدود القطاع".وأضاف، أن الكيان، يستطيع بدء الحرب، لكنه لن يستطيع إنهاءها كما يريد، وربما يكون الثمن الذي سيدفعه سياسيا في المستقبل، مع تصاعد الاحتجاجات الداخلية والضغوطات على رئيسه، أكبر بكثير مما يتخيله سدنة الكيان قبل الحرب، وفي ظل وصول المفاوضات بشأن هدنة جديدة الى طريق مسدود، فإن التوقع بنتيجة إنهاء الحرب، سيكون صعبا على الأطراف.وبحسب المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، يشير الواقع إلى أن الكيان متمسك بمواصلة عملياته فى غزة حتى تحقق أهدافه، ما يعني بأن الحرب ستأخذ وقتا طويلا، في ظل عدم تمكنه من تحقيق اي سيطرة ميدانية بغزة.وأضاف الحجاحجة، أن أكثر الأطراف التى تعاني من الحرب، أهل غزة جراء ما يقع عليهم من أنواع العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتال، كما أن الضغوط الأميركية والأوروبية والعربية، لن تنجح وحدها بإنهاء الحرب التى تحتاج لضغوط داخلية في قوية في الكيان.واضاف "ليس أمام المقاومة الفلسطينية خيارات، سوى الاستمرار بمواجهة قوات الكيان الى ان تتضح الصورة النهائية للحرب"، مؤكدا أن الحرب على غزة ستستمر لفترة غير منظورة، وستكون نتائجها سلبية على الجميع بنسب متفاوتة، وهنا يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية ألا تترك العالم، يحدد بمفرده مستقبل غزة بدونها، كما يجب على المجتمع الدولي الاستفادة من هذه الأحداث، ويعلم بأنه دون الحل العادل للقضية الفلسطينية، فلا يوجد أمل بأن تشهد المنطقة العربية استقرارا، وأن انفجار الأوضاع الفلسطينية مرة أخرى، بخاصة فى الضفة الغربية، أصبح مسألة وقت فقط.وقال إن قوات الاحتلال بعد أشهر من القتل والقصف، لم تحقق شيئا من أهدافها، المتمثلة بالقضاء على حماس وتحرير أسراها، وإيجاد سيطرة ميدانية لها على أرض غزة، وفرض منطقة عازلة في شمالها، موضحا أن الحرب يمكن أن تستغرق فترة طويلة جدا ليحقق الكيان أهدافه، لكنه استبعد هذا السيناريو.