كيف ستخرج الولايات المتحدة الأميركية من مأزق غزة؟

زايد الدخيل

اضافة اعلان

عمان - لم يعد تباين الشارع الأميركي حيال الحرب الصهيونية على قطاع غزة خافيا، بل امتد إلى الإدارة الأميركية نفسها، التي باتت اليوم أمام مستنقع غزة.ويرى مراقبون أن الحرب الصهيونية على قطاع غزة تحولت إلى قضية سياسية محلية ظهرت آثارها في النقاش العام الأميركي داخل جامعات النخبة والطبقة السياسية والمثقفة، وكذلك استمرار التظاهرات الداعمة لفلسطين.وبحسب هؤلاء، فإن الخلاف الأميركي الجمهوري الديمقراطي بات يلقي بظلاله على الدعم الأميركي لإسرائيل، وهو ما دفع الرئيس جو بايدن إلى توقيع أمر تنفيذي من دون الحصول على موافقة الكونغرس؛ لتقديم 45 ألف قذيفة دبابة للاحتلال، في صفقة قيمتها 106.5 مليون دولار.وفي هذا الصدد، يرى السفير السابق أحمد مبيضين، أنه "في ظل احتدام التنافس الانتخابي في الولايات المتحدة وحساسيته، تبدو الإدارة الأميركية بين خيارين أحلاهما مر، إما أن تدعم الاحتلال وتخاطر بخسارة الانتخابات المقبلة، أو أن تكف عن دعمها وتخسر الانتخابات وملايين الأميركيين الديمقراطيين الذين ما زالوا يرون في دعم الكيان أولوية أميركية".وأضاف مبيضين "منذ اندلاع الحرب الهمجية على غزة يبدو الارتباك الأميركي واضحا بشأن استمرار تلك الحرب، إذ إن واشنطن تدعو إلى حماية المدنيين في جانب، لكنها في الوقت نفسه تتماهى مع الموقف الصهيوني، الذي يؤكد دوما ضرورة استمرار العمليات العسكرية في غزة، رغم ما توقعه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين الفلسطينيين العزل".وتابع: "ثمة علامات على تناقض الموقف الأميركي، تجاه استمرار الحرب في غزة، منها ما تؤكده التقارير، من وصول المزيد من الذخائر والأسلحة الأميركية إلى الاحتلال لتشجيعه على مواصلة الحرب، لكن التباين اليوم في الشارع الأميركي حيال هذه الحرب لم يعد خافيا، بل امتد إلى الإدارة الأميركية نفسها، التي باتت أمام مستنقع غزة والحرب عليها، وتريد الخروج منه بأقل الخسائر".من جهته، يقول النائب السابق حابس الفايز إن واشنطن من جانبها بررت موقفها الرافض لإنهاء الحرب الدائرة حاليا على غزة خلال أول شهرين منها، وقالت بأن هذا الإنهاء لن يكون مفيدا، بل يجب إعطاء الوقت الكافي للاحتلال، لإنهاء مهمته في القضاء على حركة حماس، وهو الخطاب نفسه الذي تدلي به الحكومة الإسرائيلية".وأضاف الفايز: "ترى الإدارة الأميركية في نوع من التماهي مع الخطاب الصهيوني، أن انتهاء الحرب الآن قبل أن يحقق الاحتلال أهدافه، سيؤدي إلى استمرار وجود حركة حماس، التي يمكن أن تعود لمقاومة إسرائيل من جديد في المستقبل".وتابع: "يجب الانتباة لاستدارة الإدارة الأميركية خلال الساعات الماضية، إذ وجه الرئيس بايدن انتقادات حادة لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو على خلفية هذه الحرب، وحذره من أن القصف العشوائي على قطاع غزة، يفقد إسرائيل التأييد الدولي، كما دعاه لتغيير حكومته".وأضاف: "لا تقتصر الخلافات بين الرجلين على وتيرة القصف ومسألة حماية المدنيين، بل تطال مرحلة ما بعد الحرب ومستقبل قطاع غزة، وهو ما اعترف نتنياهو به، فحكومته ترفض تسليم إدارة القطاع لأي جهة فلسطينية بعد الحرب، فيما تدعو الولايات المتحدة إلى وضعه تحت إدارة السلطة الفلسطينية، وتطالب نتنياهو بتغيير موقفه بشأن حل الدولتين".بدوره، يرى المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، أن تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه أي صراع أو حرب، مثل حرب غزة، يمكن أن يتم من خلال عدة طرق، منها أولا، الضغط الدبلوماسي من خلال العمل عبر القنوات الدبلوماسية للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وتشجيعها على تبني مواقف مختلفة تجاه الصراع، فضلا عن الضغط الشعبي الذي يتمثل بالتحركات الشعبية والنقاشات العامة داخل الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على سياسة البلاد وتوجهها في مواقفها تجاه النزاعات الدولية، وهما أمران يشكلان ملجأ أمام واشنطن للانسحاب من حرب غزة.وثاني تلك الطرق، بحسب الحجاحجة، يتمثل بالتأثير عبر الكونغرس، إذ يمكن لأعضائه والشخصيات السياسية داخل الولايات المتحدة، التأثير على السياسة الخارجية من خلال تقديم القوانين والمقترحات التي تغير المواقف الحكومية وتقديم خطة لإيجاد حل للصراع، استنادا لحل الدولتين من خلال تحفيز الأطراف المتنازعة على التفاوض لإيجاد حلول دائمة ومستدامة.وتابع: تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه أي صراع يعتمد على مجموعة من العوامل السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، وغالبا ما يتطلب جهودًا مستمرة ومتعددة الجوانب من مختلف الفاعلين داخل وخارج الحكومة الأميركية.من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور هاني السرحان، إن الحرب على غزة تعد اختبارا لقدرة الولايات المتحدة على التأثير على الاحتلال وما يتوافر لديها من قدرات يمكن استغلالها في الدفع بالكيان في اتجاه البدء بالعمل على حل الدولتين الذي تنادي به واشنطن وغيرها من الدول المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط.وأضاف السرحان: "لا يمكن المضي قدما في حل الدولتين، الذي يحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة وجلسات ممتدة من المفاوضات حتى يتحقق، ولكي يتحقق، لا بد من وقف الهجوم الصهيوني على غزة، وإيصال المساعدات للمدنيين في القطاع، ورفع واشنطن الغطاء عن تل ابيب في حربها على غزة، والتفكير في اليوم الذي يلي وقف الحرب بشكل جدي ينهي الصراع".وتابع: "العالم يريد من واشنطن الأمرين معا: وقف الحرب، وحل الدولتين، ولا شك أن مسار الحل أصعب لأنه يتطلب مفاوضات طويلة، وقرارات صهيونية استراتيجية لا يستطيعها الكيان لاسيما حكومة اليمين المتطرف، وهكذا يصبح وقف الحرب اختبارا لقدرات الولايات المتحدة في التأثير من خلال انسحابها ورفع الغطاء الدبلوماسي والعسكري عن حكومة الاحتلال، والخروج بأقل الخسائر قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل".