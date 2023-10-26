كيف ننتج خطابا إعلاميا يجابه رواية الغرب الصهيونية؟

حنان بشارات

اضافة اعلان

كيف يمكن صنع جيل من الإعلاميين والصحفيين الجدد والخريجين، مواكب للإعلام الجديد والمتسارع، بتطوير مفرداته، للوصول إلى الجمهور؟سؤال عكف خبراء ومحللون في مجال الإعلام والصحافة على طرحه، ومحاولة وضع تصورات لتنظيم أبجدياته، بإرساء أسس تبنى عليها قواعد تسهم بتطوير اتقان طلبة كليات الإعلام والصحافة للغات أجنبية، تتقدمها الإنجليزية ومهارات التواصل بها، بحكم انتشارها الواسع في العالم، ولأنها تتسيد لغة التخاطب بين السياسيين والناشطين والفاعلين وأفراد المجتمعات الغربية، وفي العالم، وهذا يتطلب أن يسنده، تعزيز إمكانياتهم في مهارات التفكير النقدي، وكيفية صياغة خطاب ذكي مؤثر في الآخر.وبالطبع، فإن هذا المعطى، يأتي في ضوء الوصول إلى العقل الغربي بلغته، للكشف عن عماء فهمه للقضية الفلسطينية، واستسلامه للمقولات والمسرودات التي قدما العدو الصهيوني خلال 75 عاما حول مظلوميته، وكونه ضحية، يعيش وسط الدول العربية المتخلفة والاستبدادية، ومجموعات فلسطينية، يصفها في أدبياته بـ"الحيوانات البشرية"، بينما هو "متحضر" و"ديمقراطي" و"علماني" وابن شرعي لـ"قيم الغرب الحرة".ويحضر تفكير المعنيين بالحاجة لتمكين طلبتنا في كليات الإعلام والصحافة من امتلاك مفردات متطورة في التواصل مع الآخر، وبالذات الغربي، انطلاقا من تغير المفاهيم الإعلامية ووسائط الاتصال، والتأثير في المجتمعات.واعتبر هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، بأنه من الطبيعي التزام طلبتنا بالخطاب المحلي والعربي في التواصل مع مجتمعاتهم، لأن من أبجديات العمل بعد تخرجهم في وسائل الإعلام العربية والمحلية اتقان اللغة العربية، وتطويعها للعمل في المجالات الإعلامية، وإن اللغات الحيّة الأخرى، تترك للفروق الفردية بين الطلبة.وبينوا أن ضعف إمكانيات بعض خريجي الصحافة والإعلام في الجامعات والعاملين في المجال الصحفي، على مواكبة ما تقدمه ماكينة الإعلام الغربي الداعمة للكيان الصهيوني في حربه الوحشية على قطاع غزة، وارتكاب مجازر وجرائم يومية بحق أطفال القطاع وأهاليه المدنيين، شكل عجزا عن إيصال رسالة الغزيين والعرب عموما، إلى الغرب المنحاز للاحتلال الصهيوني الوحشي.يفصل أساتذة في كليات الصحافة والإعلام، الحلول والممكنات الأكاديمية لتحقيق المواكبة للإعلام الخارجي من جهة، وتلافي أسباب ضعف الخريجين في أن يكونوا على مستوى أي حدث أو قضية تمس العرب أو بلدانهم، بالدفع إلى مراجعة السياسات التعليمية في كلياتهم وجامعاتهم، أو في وزارة التربية والتعليم، والتركيز على اتقان اللغات الحية، وتخصيص مناهج باللغة الانجليزية وغيرها من اللغات، في مساقات الصحافة والإعلام، وصقل إمكانياتهم بدورات تدريبية، وتدريبهم على مهارات دخول سوق العمل.وأشاروا إلى أن هؤلاء الخريجين، يواجهون منافسة شديدة من خريجي اللغات في سوق العمل، باعتبار أن اعتماد المحتوى في الصحافة المحلية والعربية، يكتب وينشر بالعربية، ولا يوجد بموازاته محتوى واسع الانتشار بلغات أخرى، ما يعد إخفاقا في نقل روايتنا في الرد على الرواية المضادة، وهو ما يظهرنا عاجزين في ايصال رسالتنا للعالم والغرب.وشددوا على أهمية تدريب الطلبة والخريجين على مهارات التفكير النقدي، وصياغة الخطاب الذكي والمؤثر، والأهم من ذلك، دراسة الآخر جيدًا، قبل التحدث عنه ومعه.أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة اليرموك د. محمد أنيس المحتسب، قال إن العدوان على غزة، أظهر ضعف قدرة الإعلام العربي على نقل صورة ما يجري في القطاع إلى المتلقي الغربي، إلا في حدود ضيقة جدا، ولولا ثلة ناشطين يمتلكون ناصية التحدث والتواصل باللغة الانجليزية، لما وجدنا ذلك الحراك الجماهيري المؤيد للجانب الفلسطيني في غالبية عواصم ومدن العالم الغربي وسواه.وأضاف المحتسب، "يؤسفني القول إن تلك الفئة القليلة التي احدثت مواقف إيجابية تجاه الفلسطينيين في الحرب الدائرة على القطاع، لم يكونوا في غالبيتهم من خريجي كليات الإعلام المحلية والعربية، بل هم خريجو كليات أخرى، لكنهم متمكنون من اللغات الأجنبية، فاستطاعوا نقل الموقف الفلسطيني باقتدار للمتلقين بلغاتهم".واضاف، "هذا ليس غريبا، فكليات الإعلام على امتداد الوطن العربي مقصرة في تسليح خريجيها باللغات الأجنبية، ومساقات هذه اللغات فيها لا تفي بالمطلوب، بينما خلفية الطلبة في اللغة الأجنبية ضحلة جدا، الا اذا كانوا خريجي مدارس تدرس لغة غير العربية"، لافتا الى أن "خريجي أقسام اللغة الانجليزية أو غيرها من اللغات، منافسون مهمون لخريجي الصحافة والإعلام في ميادين العمل".وقال المحتسب "للقضاء على هذه الثغرة عند خريجي كليات الإعلام، من الأفضل تعويم منهاج السنتين؛ الأولى والثانية من مرحلة البكالوريوس، للتركيز على مهارات متنوعة، في مقدمتها المهارات اللغوية.واضاف، "هناك أمر آخر، على الخريج القيام به قبل تخرجه، يتمثل بتمكين نفسه، عبر الحصول على دورات مكثفة في أي من اللغات الأجنبية الحيّة، وليكن هذا مطلبا من متطلبات العمل الوظيفي".أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة اليرموك د. محمد المحروم، بين أن مهارات الإنجليزية من المهارات الأساسية للعمل الصحفي بمختلف أشكاله، لافتا إلى أن اكتسابها يتطلب من دارسي الإعلام، الانخراط في دورات وأنشطة تسهم بتعزيز مهاراتهم اللغوية، للتميز في بيئة العمل الإعلامي مستقبلا.ولفت المحروم، إلى أن مدى أهلية خريجي الصحافة والإعلام في نقل الأحداث وإنتاج المواد الصحفية بالإنجليزية، والمساهمة بمخاطبة الرأي العام العالمي والغربي، يعتمد على جوانب متعددة ومعقدة، أهمها المستوى الضعيف في اتقان مهارات الانجليزية قبل الدراسة الجامعية، وهذه مشكلة رئيسة تواجه الطلبة عموما، وتحتاج إلى سياسات وإستراتيجيات تعليمية ناجعة، بأن تسهم وزارة التربية والتعليم، بتطوير قدرات الطلبة في اللغتين العربية والإنجليزية.أما الجانب الأهم وفقا له، فيرتبط بدرجة اهتمام كليات الإعلام بتطوير المهارات الأساسية، وأهمها اللغوية لدارسي الإعلام، مبينا أن ذلك يجب أن ينعكس على طبيعة الخطط الدراسية في تلك الكليات، والمساقات التدريسية الصاقلة للمهارات اللغوية، وبالتمعن بهذه الخطط الدراسية، نجد بأن ما يفرد من مساقات محورها مهارات الانجليزية محدود جدا، لا يحقق أهدافه في هذا الجانب.وأضاف، أن الجانب الآخر، يتمثل باعتماد مناهج دراسية للإعلام على اللغة العربية لمختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التدريس.وقال المحروم "كذلك فإن بيئة العمل الصحفي المحلية والعربية في المؤسسات الصحفية، تهتم بتقديم المحتوى الإخباري والإعلامي بالعربية فقط، ما ينعكس على أداء العاملين في القطاع الصحفي، ويرتب عليه ضغف الأداء الصحفي الأردني والعربي عموما في نقل الأحداث المختلفة والخاصة بالقضايا المصيرية، كالقضية الفلسطينية، ما يؤدي إلى عجزنا عن تشكيل أو مخاطبة الرأي العام العالمي.بدوره، قال أستاذ الإعلام الرقمي بجامعة الشرق الأوسط د. محمود أبو فروة الرجبي، إنه يتفق مع أن هناك ضعفًا لدى خريجي كليات الإعلام، مثلهم مثل خريجي الكليات الأخرى، في اللغة الإنجليزية.ولفت الرجبي الى ان هذا يجعلهم غير قادرين على التعبير عن أنفسهم من خلالها، قائلا "لا أعتقد بأن الـمشكلة محصورة باللغة في قضية التعامل مع الغرب في قضايانا المصيرية، بل بكيفية صياغة خطاب ذكي، يمكن عبره مخاطبة الغرب".وبين الرجبي، انه من المعروف بأن الخطاب يتغير بناء على المعطيات، والخلفيات الثقافية، والتصورات العامة، وعقائد وأفكار الجمهور الـمستهدف، فما تخاطب به جمهورًا معينًا، قد لا يكون مناسبًا لجمهور آخر.وقال إن "مشكلة القضية الفلسطينية، تكمن في أن العدو فيها هو كيان احتلالي، وعندما يكون عدوك قويًا، ومسيطراً على الإعلام، تصبح العملية أصعب، لذلك يجب تدريب الطلبة في الكليات كلها، وليس في كلية الإعلام فقط، على مهارات التفكير النقدي، وكيفية صياغة خطاب ذكي، والأهم من ذلك، دراسة الآخر جيدًا، قبل التحدث معه".واستذكر الرجبي طريقة المذيع العربي المصري باسم يوسف، والسفير الفلسطيني في بريطانيا حسام الزملط، وكيف أنهما تمكنا من مخاطبة الرأي العام الغربي بطريقة ذكية، ومقنعة.من جهته، قال أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة الشرق الأوسط، د. رامز أبو حصيرة، إنّ هناك ضعفا في التأهيل باللغة الإنجليزية لدى خريجيي وطلبة كليات الإعلام، لكنه نسبي، يختلف بين جامعة وأخرى، باعتبار أنّ هناك فروقًا في التركيز على مهارات الإنجليزية في البرامج الأكاديمية في هذه الكليات بالجامعات.وأشار أبو حصيرة إلى أن البرامج الأكاديمية في هذه الكليات، تُدرس بالعربية، ولا يوجد تخصصات في الإعلام تُدرس بالإنجليزية، بل ضمن مساقات دراسية معدودة.واضاف، لذلك، فإنّ مستوى إلمام الطلبة والخريجين بمهارات الإنجليزية متفاوت إلى حدٍ ما. وبشكلٍ عام، هناك عدد لا بأس به من الطلبة لديهم القدرة على التحدث والكتابة بالإنجليزية، وترجمة النصوص من الإنجليزية إلى العربية؛ ما يمكنهم من التعامل مع المحتوى الإعلامي الغربي.أما بشأن ضعف المعرفة السياسية للخريجين وقدرتهم على مواجهة الإعلام الغربي ونقل صورة ما يجري في قطاع غزة، فإنّ ذلك، وفق ابو حصيرة، قد يعود إلى عدم التركيز في المقررات الدراسية في كليات الإعلام على القضايا السياسية الدولية، والفهم العميق لكيفية تعامل الإعلام الغربي مع القضايا العربية بشكلٍ كافٍ، والتركيز على الجوانب التقنية في الإعلام، وعدم إغفال التوجهات الفردية للخريجين نحو القضايا الدولية والاهتمامات الشخصية ومستوى ثقافتهم، ومتابعتهم الدائمة لمجريات الأحداث الدولية.واستدرك قائلا، إن "مستوى المعرفة والوعي السياسي، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة المتابعة واهتمام الخريجين والتفاعل مع القضايا الدولية، ومتابعة وسائل الإعلام الغربية وكيفية معالجتها للأحداث الجارية.ونوّه أبو حصيرة، إلى أن كليات الإعلام تربط المساقات الدراسية بالواقع الحالي، وبما يجري على الساحة المحلية والعربية والأجنبية، فتركز على القضية التي تشغل الرأي العام، وتطبيقًا على ما يحصل في غزة، فإنّ معظم أعضاء الهيئة التدريسية والمُدرسين يناقشون ويحللون ما يحصل هناك في الصفوف الدراسية، ويتناولون أساليب معالجة الإعلام للقضية الفلسطينية، إلى جانب تشجيع الطلبة على التفكير بأساليب ومعالجة وسائل الإعلام للقضية؛ ما ينعكس على قدرتهم بتطوير مهاراتهم في التعامل مع المحتوى الغربي ومحاولة نقل صورة ما يجري في القطاع.ويختم أستاذ الصحافة في جامعة الشرق الأوسط د. كامل خورشيد بالقول "لا أتصور بأن كل خريجي الإعلام يتمتعون بمهارات التمكن من الإنجليزية لعدة أسباب، في مقدمتها أن الأساس اللغوي للغالبية، ضعيف جدا أو بأحسن الحالات متوسط، ما يخلق صعوبة في امتلاك ناصية اللغة.وأضاف خورشيد، إن العامل الثاني، يكمن في أن 90 % من لغة التدريس بكليات الإعلام بالعربية، وهذا أمر طبيعي، لأننا في بلد نتعلم فيه بلغتنا الأم (العربية)، وبالتالي فإن المخرجات ضعيفة أو متوسطة باللغة الأجنبية التي هي الإنجليزية عالميا.وحول العامل الثالث، يؤكد خورشيد، أنه يعود لضعف رغبة الطلبة أنفسهم بتطوير مهاراتهم اللغوية بالإنجليزية وحتى بالعربية أيضا، وهذا نابع من قلة الاهتمام باللغة.وبشأن مواجهة الإعلام الغربي، فبالتأكيد أن محتوى هذا الإعلام بلغات أجنبية، وأبرزها الإنجليزية، يعزز قوة ومتانة الإنجليزية وعالميتها قياسا إلى مكانة العربية التي – للأسف الشديد- لا تمتلك مثلها، وهذا ليس عيبا في اللغة ذاتها، بل يكمن في هيمنة الثقافة الأجنبية على مقدرات العالم الثالث ونحن جزء منه.وقال خورشيد، إن أحداث غزة تتطلب مخاطبة الرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها، وبالطريقة التي تناسب واقعه، ولدينا قصور شديد جدا في محاكاة وسائل الإعلام العالمية التي تعتمد الإنجليزية في خطابها، ما يستدعي الاهتمام بهذا الجانب أكاديميا ومهنيا، وإعادة النظر بكل نتاجات ومخرجات العملية التعليمية.