كيف يستثمر العرب اقتصاداتهم للضغط على حلفاء الاحتلال؟

رهام زيدان

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عمان - أكد خبراء اقتصاديون أن الدول العربية تمتلك من المقومات الاقتصادية، ما يمكنها من حفظ حقوقها وتجاوز تحدياتها الاقتصادية الناتجة عن ظروف المنطقة، وأخطرها الحرب الهمجية على غزة، سواء على مستوى الثروات الطبيعية أو الموقع الجغرافي، وهو ما ينبغي استغلاله بالطريقة الأمثل.وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم، إن العرب كمجموع، بلا شك، يعتبرون قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث تسهم التجارة العربية بنحو 2.5-3 ترليون دولار من حجم التجارة العالمية البالغة حوالي 28 ترليون دولار، وهذا يعود بسبب رئيسي للنفط والغاز والمشتقات النفطية.وتابع أبو حلتم: "إضافة إلى ذلك، تعد الاقتصادات العربية اقتصادات متنوعة، منها زراعية، ومنها ما يعتمد على التجارة والممرات التجارية، ومصادر الطاقة ومنتجاتها، فضلا عن رأس المال البشري والخدمات والتكنولوجيا المتقدمة والمعادن والموارد الطبيعية، عدا عن المشتقات النفطية، وكذلك الفوسفات والذهب والزنك والحديد وغيرها، وكل ذلك يصب في القوة الاقتصادية للدول العربية".وزاد: "كما أن الدول العربية تسيطر على المواقع الجيوسياسية، والممرات التجارية والمائية، وهي كلها ممرات مهمة تصل الشرق ودول آسيا بأوروبا والغرب، وإذا استثمرت هذه القوة الاقتصادية بالطريقة الصحيحة فستكون ذات أثر على الساحة الاقتصادية العالمية".وقال إنه "إذا استثمرت هذه القوة بشكل جمعي، فيمكن أن يكون لها أثرها في سياسات الدول الداعمة للحرب على غزة، والتي ستكون ذات تداعيات كبيرة على الإقليم، فضلا عن أنها مأساة إنسانية بكل ما في الكلمة من معنى، نظرا لحجم القتل والدمار الذي تتسبب به".بدوره، قال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن للمنطقة العربية أهمية كبيرة في الحفاظ على الاقتصاد العالمي، بسبب ما تزخر به من مصادر طاقة أهمها الوقود الأحفوري، سواء من النفط أو الغاز الذي ما يزال اعتماد العالم عليه بنسبة 82 %، رغم التقدم في مجال الطاقة المتجددة عالميا.وبين الشوبكي أن خطوط الاقتصاد العالمي تلتقي في المنطقة العربية، وفي الأحداث العالمية الأخيرة بدءا من جائحة كورونا وصولا إلى الحرب على غزة، أعطت هذه الخطوط قوة اقتصادية إضافية للمنطقة العربية، وبرزت هذه الأهمية من خلال قدرة دولها على التحكم بأسعار النفط والغاز، خصوصا بعد فرض العقوبات على روسيا باعتبارها مصدرا مهما للنفط والغاز على مستوى العالم.وقال إن الموارد الأولية التي توفرها المنطقة ضرورية للنمو الاقتصادي العالمي، فإضافة للنفط والغاز توفر المنطقة ثروات أخرى مهمة، مثل الفوسفات من الأردن ومصر والمغرب، وهو خام ذو أهمية عالية على مستوى الأمن الغذائي، كونه عنصرا ضروريا في العمليات الزراعية.وأضاف: "كما أثبتت الأحداث العالمية في السنوات الماضية، أهمية الممرات المائية في المنطقة العربية وموقعها الجغرافي، مثل مضيق باب المندب، ومضيق هرمز، وقناة السويس وأهميتها على مستوى العالم، إضافة إلى قدرة الدول العربية على التحكم بها".من جهته، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن العرب يمتلكون كل المقومات الاقتصادية التي تحفظ حقوقهم، ولديهم ثروات ضخمة سواء كان على مستوى الثروات الطبيعية، أو الممرات المائية، أو المواقع الجغرافية، وغير ذلك.واستدرك زوانة: "غير أنه ولسوء الحظ، فإن القرار السياسي العربي مقيد ومرتبط بحالة الضعف الاقتصادي، خاصة أنه تم إجهاض أي جهد لبناء تكامل بنيوي اقتصادي في المنطقة".وتابع: "بدلا من ذلك، اتجهت الدول العربية إلى القُطرية وبنت إستراتيجياتها على أساسها، بالإضافة لإنهاك اقتصاداتها، ما جعل قراراتها مقيدة باعتماديتها على القروض الخارجية، بكل ما فيها من كلف اقتصادية واجتماعية وسياسية وسيادية".وقال إن ذلك كله جعل ثرواتها ومقوماتها الاقتصادية رهينة لمجمل هذه الظروف، وأعجزتها عن قوة التأثير سواء في داخلها أو في محيطها العربي أو الإقليمي.