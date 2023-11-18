كيف يستفيد الأردن من "الاقتصاد السياسي" لخفض الانبعاثات الكربونية؟

فرح عطيات

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تواجه السياسات المناخية الوطنية عقبات عدة على رأسها الاقتصاد السياسي الذي بات يلعب دورا في تباطؤ عجلة خفض الانبعاثات الكربونية المسببة لأزمة المُناخ، فيما يتطلب تطبيق نهج الاقتصاد السياسي للتغير المُناخي في الأردن، قيام الحكومة بتحديد سياسات وتشريعات تُشجع على تبني مشاريع وبرامج وسلوكيات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وفق خبراء بيئيين.و"لا يمكن التغلب على حواجز الاقتصاد السياسي الذي هو أمر في متناول اليد إلا عبر اعتماد نهج بعينه من قبل واضعي السياسات"، وفق ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي أمس، والذي حمل عنوان "أمر في المتناول: الاقتصاد السياسي لخفض الانبعاثات الكربونية".و"يساهم الاقتصاد السياسي في خفض الانبعاثات الكربونية عبر تحديد السياسات والتشريعات التي تشجع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتُفضل التقنيات النظيفة، وتفرض رسومًا على الانبعاثات، كما يمكن للحكومات تحفيز الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا البيئية"، على حد قول رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (الاتحاد النوعي) عمر الشوشان.وذلك الأمر، بحسب الشوشان "نجده في الحالة الأردنية نظرياً، وتحديداً في خطة رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات الرئيسة التي تتعلق بإدارة الموارد المستدامة للطاقة والمياه، والبيئة المستدامة وتحسين جودة الحياة".و"بلا أدنى شك، فإن الاقتصاد السياسي يشكل نافذة واقعية لفهم التحديات المناخية، ووضع حلول جذرية من خلال تضمين السياسات القطاعية الأبعاد المناخية في مساراته المتعددة"، في رأيه.ومن بين تلك المسارات "التخفيف من الانبعاثات الكربونية، والتكيف مع تداعيات التغير المناخي وتعزيز التمويل، والاستثمار الأخضر، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة".ولفت لـ"الغد" إلى أن "قمة المناخ المقبلة تمثل منصة مثالية لتوظيف الاقتصاد السياسي كأداة لوضع الحلول المناخية وتوجيه السياسات العامة، بما يخدم النمو الأخضر وتحقيق المستهدفات في اتفاق باريس بشكل جمعي، أن الأصل في المشكلة المناخية هي أزمة اقتصادية سياسية".وأشار إلى أن العالم اتحد حول اتفاق باريس بشأن تغير المناخ في عام 2015، والتزم بالحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها لتكون عند 1.5 درجة مئوية فقط.وتعهد أكثر من 70 بلدًا، وهي البلدان المسؤولة عن 76 % من الانبعاثات العالمية، بالوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، وفي الوقت نفسه، انخفضت تكاليف التكنولوجيات منخفضة الكربون، وزادت إمكانياتها.وفي رأي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور، فإن "الأردن كاقتصاد صغير قائم على الاستيراد، ويتميز بأنه شبه فقير، لا يجعله شريكا في تزايد نسب انبعاثات غازات الدفيئة، وبشكل يطلب منه معه أن ينفق من أمواله لمعالجة هذه المشكلة".ولفت لـ"الغد" الى أن هناك "سياسيين في الأردن يستخدمون الأدوات الاقتصادية، أو ما يسمى بالاقتصاد السياسي، حيث لا يمكن تحويل أموال يحتاجها الاقتصاد على المدى القصير للاستثمار في خفض الانبعاثات الدفيئة".واستند في رأيه ذلك إلى أن "الأردن ليس المتسبب بخلق تلك المشكلة مثل الدول الكبرى والصناعية، التي تقوم صناعتها على إنتاج وحرق الوقود الأحفوري المساهم الرئيسي بأزمة المناخ".وحول كيف يمكن للأردن أن يعتمد على مفهوم الاقتصاد السياسي بخفض الانبعاثات الكربونية، فإن ذلك من وجهة نظر منصور لا يكون إلا عبر "تخصيص الدعم المالي الدولي اللازم لتبني برامج وخطط ذات علاقة بذلك".كما أن "تقديم الدعم الفني، والتكنولوجي للأردن من قبل الدول المسببة للانبعاثات، يساعد المسؤولين في تبني نهج الاقتصاد السياسي من تخصيص الجهود والأموال لمواجهة أزمة المُناخ التي نعاني من تبعاتها".ورفض منصور "فكرة ربط المساعدات التي تقدمها الجهات الدولية للأردن بالتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية"، حيث يرى ضرورة تقديم التمويلات المُناخية "دون أي شروط تعجيزية".ومن وجهة رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن "ثمة شقين مهمين في الاقتصاد السياسي المُناخي، الأول يتعلق بمسألة التحفيز، والثاني بالعقاب".فمثلا، لدى "تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر، فإن من المهم في مسألة التحفيز أن يتم الاعتماد على النهج الذي يحظى برضى المواطنين من النواحي الصحية والبيئية"، بحسبه.وأما فيما يتعلق بالمسألة العقابية، فيؤكد أن "محاسبة القائمين على الصناعات المختلفة في الأردن على نسب الانبعاثات الكربونية التي تصدر من عمليات الإنتاج تعد واحدة من تلك الأدوات المرتبطة بذلك المفهوم".ولفت محاسنة الى أن "القضية التوعوية للأفراد تعلب دورا كبيرا في تبني السياسات المُناخية في الأردن، ومن بينها على سبيل المثال التحول نحو الاقتصاد الأخضر".