كيف يمكن إعادة الريادة إلى مهنة الطب؟

محمد الكيالي

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عمان – بعد أن أكد وزير الصحة الأسبق، د. ياسين الحسبان، أن الأردن وصل في "مرحلة ما" لأن يكون الدولة العربية الأولى والخامسة عالميا في السياحة العلاجية، وبعد شكاوى عدة وصلت إلى نقابة الأطباء حول ضبط المهنة، تسارعت الأحاديث عن الأسباب في تراجع ريادة مهن الطب والتي كان يُنظر إليها كأحد أهم القطاعات.وأكد أطباء في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن التطبيق الأمثل لقانون الصحة العامة وقوانين النقابة، من شأنه أن يعيد لمهنة الطب سمعتها المفقودة منذ أعوام.وشددوا على ضرورة تعزيز القطاع الصحي العام، واعتباره جزءا مهما في تطوير المهنة، وعدم اقتصار ذلك على القطاع الخاص.وقالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء د. مها فاخوري، إن الريادة لن تعود بالمؤتمرات الطبية، وإنما فقط بإعادة الألق إلى المهنة، عبر تفعيل قانون نقابة الأطباء ونظام الألقاب وقانون الصحة العامة.وأكدت فاخوري أن ذلك يؤدي وفق قانون النقابة، إلى رفع أسماء الأطباء الممارسين كل حسب تخصصه بحسب الجريدة الرسمية، كي لا يبقى لدى المواطن أية حجة عندما يشتكي من سوء ممارسة المهنة لدى الطبيب.وأشارت إلى أنه يجب اتباع نهج المجلس الطبي البريطاني، عبر الدخول إلى صفحة النقابة ومعرفة الطبيب الذي ستتم زيارته، وما هو تخصصه حسب نظام الألقاب الممنوح له من المجلس الطبي الأردني.وأضافت "عندما نطبق نظام الصحة العامة والدستور الطبي، فإننا نقوم بمنع المخالفات والتجاوزات والتغول على مهنة الطب".وأكدت فاخوري أن أي شخص يقوم بنشر إعلانات على أنه طبيب وهو غير ذلك، سيتم تحويله إلى القضاء بتهمة انتحال الشخصية، معتبرة أن هناك الكثير من الدخلاء على المهنة، بخاصة في تخصص جراحات التجميل.وأوضحت، أن الفيلر والبوتكس أصبح يقوم بها فنيو واختصاصيو البشرة واختصاصيات التغذية والممرضون وغيرهم أيضا، مضيفة:"هناك انفلات غير معهود في أكاديميات التدريب"، معتبرة أن الدورات لا تُنتج جراح تجميل.وأشارت إلى أن هنالك أكاديميات بمسميات مختلفة منها التي تدعي أنها إيطالية أو أميركية أو بريطانية، متسائلة "ما هو ترخيصهم وماذا يعرفون عن التدريب المهني وهل يجوز لهم أصلا التدريب الطبي؟".واستغربت قيام هذه الأكاديميات بتقديم دورات في التدريب، على إجراءات طبية مثل الحقن، في ظل المجازفة بصحة المريض.وشدّدت فاخوري على أن هنالك شروطا يجب توفرها، أقلها أن القائم على العمليات يجب أن يكون طبيبا عاما أو طبيب أسنان لمدة نحو 5 سنوات، ومن ثم حصوله على دورات معترف بها، مع أهمية أن تكون هناك شروط للمدرب وللمتدرب.وطالبت بأهمية تقنين هذه المراكز، وأن تكون تحت مظلة نقابة الأطباء وجمعيات الاختصاصات، كي تتمكن مهنة الطب من العودة إلى الريادة المنشودة.وقالت فاخوري، إن تطبيق نظام الإعلان الطبي الذي تنص عليه المادة الخامسة من قانون الصحة العامة، والذي ينص عليه ترخيص العيادات من وزارة الصحة، هو أحد الشروط لإعادة الريادة للمهنة.وأوضحت، أن الطبيب أو أصحاب المراكز، ليس لديهم القدرة على نشر إعلان طبي في بعض الدول إلا بموافقات مسبقة، بعكس الأردن فإن الأمور غير منضبطة أبدا.بدوره، قال اختصاصي الأعصاب والعناية الحثيثة للأطفال د. عصام الخواجا، إن المحاور الأساسية لجعل الريادة حالة مستدامة، ترتكز على أن يكون الارتقاء بالقطاع الصحي العام (مشافي ومراكز وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية) في صلب إستراتيجية خطة إصلاح وتطوير النظام الصحي الوطني.ودعا الخواجا، وهو عضو في لجنة المتابعة في حملة "صحتنا حق"، إلى معالجة القصور في النص الدستوري وقانون الصحة العامة باتجاه "إلزام" الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة وشاملة لكل مواطنيها بعدالة ودون تمييز، على قاعدة أن التأمين الصحي والرعاية الصحية عالية الجودة هي حق دستوري تكفله الدولة لمواطنيها.وأكد أهمية معالجة القصور بالتخطيط الإستراتيجي في القطاع الصحي، وجبر العجز في الإدارة والتوظيف والتأهيل والتدريب المستمر للموارد البشرية المتوفرة من كافة المهن الطبية والمساندة.ودعا الخواجا لتوجيه الانتباه إلى وقف عملية النزف الدائم في أعداد الكوادر البشرية المتخصصة وصاحبة الخبرة، وبشكل خاص أطباء الاختصاص والتمريض، بسبب قلة الرواتب وعدم توفير حوافز مادية وتعليمية عادلة، مبينا أن كل ما يعلن عن معالجات في هذا المجال ما يزال دون الحد الأدنى المطلوب، بما يحقق حالة الريادة والاستجابة لكم الطلب على الرعاية الصحية المتقدمة.وأشار إلى الحاجة لتوحيد أنظمة التأمين الصحي، ليكون القطاع الصحي العام هو المهيمن والموفر لكافة مستويات الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وحمل الحكومة على إنهاء حالة التفاوت في نوعية ما تقدمه من خدمات بناء على درجة ونوعية التأمين الصحي.كما لفت الخواجا إلى ضرورة توفير التأمين الصحي لقرابة 30 % من المواطنين الذين لا يتمتعون بأي نوع من أنواع التأمين الصحي(أكثر من مليوني مواطن).وشدد على معالجة الاستجابة لتحدي الانتشار الجغرافي، وبعد المسافات بين بعض التجمعات (المدنية والريفية) الطرفية والمركز، في تأمين الرعاية التخصصية عالية الجودة لجميع المواطنين، مع الحاجة لأخذ الزيادة الطبيعية في عدد السكان ضمن خطط توسع استباقية في البنية التحتية، واعداد وتوفير الكوادر المتخصصة.وأكد الخواجا ضرورة زيادة حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة، وربط البنى التحتية الوقائية والعلاجية في القطاع الصحي العام بالأبعاد التعليمية-البحثية، وأن لا يقتصر ذلك على المستشفيات الجامعية.وقال إن "بعض مستشفيات وزارة الصحة بخاصة الرئيسية منها، تعتبر تعليمية وتدريبية في مختلف برامج الاقامة في التخصصات المختلفة، لكن الجانب البحثي غائب ومغيب، فالبحث العلمي الرصين يشكل رافعة لكل المنظومة الصحية".وطالب بالبناء والتطوير والتوسع في المراكز المتخصصة المرجعية التي بدأت ولكنها لم تتوسع بما يستجيب للزيادة في الطلب على خدماتها، مع الاستثمار في البنى التحتية والكوادر البشرية والامكانات التقنية ضمن وزارة الصحة وما يتبعها من مستشفيات ومراكز، حيث يشكل الاستثمار الأكثر جدوى إستراتيجياً ومردوداً، في المدى المتوسط والبعيد، لأن كُلف تقديم الخدمات والرعاية الصحية، بعد إنجاز استكمال هذا الاستثمار، ستنخفض بشكل كبير ويمكن أن تشكل أيضاً رديفاً في استقطاب الطلب على العلاج من دول المنطقة.وخلُص الخواجا بالتأكيد على عدم وجوب استمرار هيمنة فكرة ما يسمى "بالسياحة العلاجية" على القطاع الخاص، متسائلا: "لماذا لا نطوّر بنى وإمكانات القطاع العام ليكون وجهة لمن يطلب العلاج من الخارج؟".من جانبه، اعتبر رئيس جمعية الأطباء الرواد د. نعيم أبو نبعة، أن إعادة الريادة لمهنة الطب بحاجة إلى تفعيل القوانين بشكل "صارم" على جميع المعتدين على المهنة.وشدد أبو نبعة على أهمية ضبط المهنة والالتزام بنظام الألقاب في نقابة الأطباء، معتبرا أن انتحال صفة الطبيب من البعض أضر بسمعة الطب.وأشار إلى أن الأطباء الأردنيين يعتبرون من أهم الأطباء في المنطقة والعالم، إلا أنهم باتوا يتعرضون لغبن في الأعوام الماضية، بعد انتشار مراكز وعيادات تقوم بالإدعاء أنها مختصة بتقديم خدمات طبية متخصصة وهي ليست كذلك.ودعا أبو نبعة إلى أهمية محاسبة هؤلاء، خصوصا وأن الكثير من هذه المراكز لا يقوم عليها أطباء متخصصون.وأكد أهمية إلزام الأطباء بنظام الإعلان الطبي الذي يعدّ نظاما عصريا، وعدم اللجوء إلى الإعلان بأسلوب عشوائي.كما أوضح أن الالتزام بالتسعيرة الخاصة بالأطباء وفق ألقابهم، من شأنه أن يعالج التشوه الحاصل في سمعة المهنة.