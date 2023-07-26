لأول مرة بالخدمات الطبية الملكية.. عملية نوعية في مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب

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تمكن فريق طبي متخصص من مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب، بإجراء عملية نوعية لمريض سبعيني، بإشراف مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات ومدير المركز العميد الطبيب حاتم العبادي ورئيس اختصاص باطنية قلب العميد الطبيب محمد الهولي وطاقم طبي متكامل.ويعاني المريض من قصور شديد في عمل الصمام "مابترالي" (تاجي) (Mitral valve clip) منذ عدة سنوات، وتبين بعد الفحص والتشخيص الطبي في عيادات مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب أن المريض أُجريت له عملية قلب مفتوح سابقاً وبحاجة إلى زراعة صمام، حيث تم تركيب الصمام التاجي عن طريق القسطرة للمريض ودون اللجوء الى عملية قلب مفتوح له لمرة ثانية، لما لها من خطورة على حياته، وتكللت العملية وبحمد الله بالنجاح، وحالته العامة جيدة.وقال العميد الطبيب حاتم العبادي: "إن المركز يعتبر من أهم المراكز المتخصصة بأمراض وجراحة القلب، إضافة لكونه المرجع الرئيسي لكافة الحالات المعقدة".بدوره أشار رئيس اختصاص باطنية القلب العميد الطبيب محمد الهولي إلى أن المركز يسعى لمتابعة كل ما هو جديد لمواكبة التطور الحاصل على مستوى العالم في مجالات أمراض وجراحة القلب.وعبر ذوو المريض عن شكرهم وامتنانهم لكافة كوادر الخدمات الطبية الملكية، لما قدموه من جهد كبير وعناية فائقة لإنهاء معاناة مريضهم.