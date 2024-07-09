"لائحة الأجور": تصاعد خلاف "الصحة" و"النقابة"

محمد الكيالي

قال وزير الصحة د. فراس الهواري، أمس الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 يأتي مراعاة لمصلحة وصحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته.

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واستند الهواري في قراره، على الصلاحية المخولة له بمقتضى المادة 47 من الدستور الأردني، والمادة 3 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008.



وأشار الوزير خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إلى أن نقابة الأطباء زودت القائمين على الجريدة الرسمية بنسخة مختلفة من اللائحة المتفق عليها، بعد أن طلب العاملون في الجريدة الرسمية بتفريغ اللائحة.



وأوضح وزير الصحة أن هذا السبب أدى إلى إلغاء العمل باللائحة الجديدة لسنة 2024.



ولفت الهواري إلى أنه في حال قيام النقابة تزويد الوزارة بالنسخة التي تم الاتفاق عليها خلال لقاءات اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، فإنه من المتوقع نشر اللائحة الجديدة في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين.



وبين وزير الصحة أن لائحة الأجور الجديدة تحتوي على ما يزيد على 246 صفحة من إجراءات يحتاجها المريض، حيث تم إدراج إجراءات طبية عدة فيها غير متفق عليها سابقا.



إلا أنه أكد أحقية الطبيب في الحصول على تسعيرة جديدة، نظرا لارتفاع نسبة التضخم الحاصل منذ أعوام، بالإضافة إلى حقه في زيادة دخله المعيشي إسوة بباقي المهن.



وشدد الهواري على أن النقابة خاطبت الوزارة الأسبوع الماضي وطلبت منها عدم سحب اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية والتفاوض على البنود الخلافية.



واعتبر أن هذا الطلب، هو بمثابة إقرار من النقابة بأن اللائحة المنشورة ليست ذاتها التي تم الاتفاق عليها.



وتايع: إن الوزارة ليس لديها أي توجه لمقاضاة النقابة على اعتبار أنها أرسلت نسخة من اللائحة غير المتفق عليها.



وأشار إلى أن وزارة الصحة ستعمل على متابعة أي مخالفات تصدر من الأطباء عبر نظامي ترخيص عيادات الطب البشري والمستشفيات الخاصة، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين.



وألغى الهواري أول من أمس، العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في الجريدة الرسمية في 13 حزيران (يونيو) الماضي، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تصويب أوضاع اللائحة الجديدة.

إلى هنا، سارعت نقابة الأطباء إلى رفض وقف العمل بلائحة الأجور الجديدة.



ورفض نقيبها د. زياد الزعبي في تصريح لـ”الغد” ما جاء في حديث الوزير، معتبرا أن ما جرى ليس كذلك.

وقال الزعبي إن عملية إقرار لائحة الأجور هي من صلاحيات النقابة وفق قانونها، وأن دور الوزارة هو استشاري فقط. وأكد أن قرار الوزير مخالف للقانون ولما تم الاتفاق عليه طيلة الأشهر الماضية.



وأبدى الزعبي إصراره على التعامل ضمن أسس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية مطلع حزيران (يونيو) الماضي.



وكان النقابة حذرت على لسان الزعبي، شركات التأمين، التي لا تلتزم باللائحة، بإلغاء العقود وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية.



واعتبر الزعبي أنه بات واضحا أن “هناك ضغوطا من قبل شركات التأمين من أجل التراجع عن العمل بلائحة الأجور وتحميل النقابة المسؤولية”.



وأضاف أنه على وزارة الصحة محاسبة ومراقبة شركات التأمين التي قامت برفع قيمة أقساطها على المواطنين في أكثر من مناسبة، لا أن تواجه النقابة على أساس أن الأطباء يطلبون أكثر من حقهم.



فيما أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري، أنه بعد أن تم رفع سعر 90 % من أسعار السلع التي تمس حياة المواطنين، فإن كشفية الطبيب بقيت مجرد دنانير يحصلها من شركات التأمين.



وقالت فاخوري إنه لإجبار الأطباء على عدم رفع تسعيرة إجراءاتهم الطبية، يجب وقف رفع أقساط التأمينات بشتى أنواعها وأسعار الكهرباء والمياه وغيرها من السلع المعيشية.

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