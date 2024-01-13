السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"لاهاي".. هل تستعيد "العدالة العرجاء" عافيتها؟

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محكمة العدل العليا
  في لاهاي الهولندية، يحاول العالم استعادة توازنه الإنساني، فيما محكمة العدل العليا تنظر في الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تتهمه فيها بارتكاب إبادة جماعية، مقرونة بالنية والفعل، بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.اضافة اعلان
خلال أكثر من مائة يوم من العدوان المتواصل على القطاع، سقطت أوراق التوت تباعا عن السياسة العالمية، فتعرّى العالم وهو يتابع المحرقة الفلسطينية من غير أن يحرك ساكنا، بل إن كثيرا من القوى الغربية دعمت العدوان؛ سياسيا وعسكريا، فيما بدت الأمم المتحدة بمنظماتها الكثيرة عاجزة عن فعل أي شيء لمنع الإبادة الجماعية، أو إدخال المساعدة الإنسانية لقطاع لم تعد مرافقه للخدمات الطبية عاملة، فيما شعبه يتضوّر جوعا بسبب حصار الاحتلال.
اليوم، ينظر الجميع إلى لاهاي على أنها آخر قشة يمكن أن نتمسك بها لإعادة الرشد إلى عالم فقد توازنه، ولم تعد مفردات حقوق الإنسان تمثل جذبا حقيقيا له في نظام عالمي ظالم يناصر القاتل، وينظر إلى الضحايا على أنهم "أضرار جانبية" لا غير، أو "حيوانات" لا تستحق الحياة، كما هو الوصف الذي أطلقه ساسة الاحتلال وعسكريوه على أهل قطاع غزة.
خمسة عشر قاضيا ينظرون في لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، بينما يتعلق أمل العالم الحر في قرارهم، لكي يعيدوا الأمل في العدالة المفقودة منذ عقود طويلة بسبب التشوهات التي طالت عمل "مؤسسة" الأمم المتحدة بسبب انحيازاتها الفاضحة للقوى العظمى وحلفائها، وبسبب غض الطرف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 75 عاما، وتركه من دون عقاب، حتى أصبح وحشا خارجا عن السياق الإنساني، وغير عابئ بأي معايير إنسانية أو أخلاقية أو قانونية.
خمسة عشر قاضيا، هم الأمل في أن تستعيد العدالة حضورها، وأن يخشى المجرمون سطوتها، والعقاب الذي قد تفرضه على أفعالها الإجرامية.
يقول خبراء إن جنوب أفريقيا قدمت لائحة دعوى متماسكة، شرحت فيها اقتران الفعل بالنية المفضية إلى ارتكاب جريمة الإبادة، بينما كان رد الاحتلال هزيلا، ولم يستطع أن يقدم نفيا لما جاء في تلك اللائحة. 
هذا ما يقوله خبراء القانون الدولي، فكيف سيتعامل القضاة مع هذه الدعوى، وهل يمكن لنا كعالم في أن نطمح بأن يتم إنصاف الشعوب المقهورة، أم أن العدالة سوف تبقى عرجاء إلى الأبد.
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