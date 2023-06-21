لا تقدم بإقرار علاوات "التمريض المشارك" في"الصحة"

محمد الكيالي

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عمان - لم يطرأ على مطالب كوادر التمريض المشارك والمساعد وعمال التمريض في وزارة الصحة أي جديد فيما يخص رفع علاوتهم الفنية التي يطالبون فيها منذ أعوام عدة. وبالرغم من موافقة الوزير فراس الهواري على رفع علاوتهم الفنية إلى 135 % والتنسيب فيها إلى مجلس الوزراء، لم يقم مسؤولو وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بأي تحرك.ويطالب عدد كبير من الممرضين المشاركين والمساعدين والعاملين، اللجنة الوطنية للنزاهة بالتدخل من أجل إيجاد الكتاب الموقع من قبل وزير الصحة والذي يقر بحقهم في العلاوة الفنيه 135 %.وقالت الناطق الإعلامي باسم "اللجنة الوطنية للتمريض المشارك والمساعد وعامل التمريض" إيناس الشويات إن هناك حالة من التهميش لنحو 4 آلاف ممرض العاملين في ملاك وزارة الصحة منذ عام 2020.وأكدت الشويات في تصريح لـ"الغد" أنه جرى منح الممرض القانوني العلاوة كاملة في حين تم استثناء الممرض المشارك والمساعد والعامل، دون وجود نص في ديوان الخدمة المدنية يشير إلى أن العلاوة تعطى وفق الشهادة الجامعية.يذكر أن الممرضين من فئة المشارك والمساعد وعمال التمريض، ليسوا أعضاء في نقابة الممرضين لعدم حصولهم على شهادة البكالوريوس التي ينص عليها قانون النقابة بضرورة أن يكون الممرض القانوني حاصل على شهادة جامعية بالحد الأدنى.كما أن الممرضين الخريجين من كليات المجتمع لا تشملهم العلاوة التي أقرت للممرضين القانونيين والقابلات نهاية عام 2019 بعد مفاوضة نقابية.ولفتت الشويات إلى أن التصعيد والوقفة الاحتجاجية السلمية هي خيار الكادر التمريضي، في حين أن اللجنة تعمل جاهدة وبشتى الطرق على عدم إغلاق باب الحوار.وأوضحت أن اللجنة الوطنية تواجه ضغوطات من قبل الوزارة، خصوصا أنه تم توقيعهم على تعهد بعدم نشر أي مطالبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضحت أنّ اللجنة ترى في التوجه نحو المحاكم الإدارية وتوكيل محام لذلك هو أحد الحلول، مشددة على ضرورة الاستمرار في المطالبة بالعلاوة الفنية وعدم التخلي عنها بالرغم من أن اللجنة قبلت علاوة بنسبة 115 % مؤخرا إلا أنه لم يتم التجاوب معها.وشددت الشويات أن اللجنة الوطنية تعمل على تهدئة العاملين لعدم مخالفة مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة المعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدني.وقالت الشويات "يقولون إن العلاوة أصحبت عند ديوان الخدمة المدنية، في حين أن ديوان الخدمة يقول إن الموافقة لم تصله"، مطالبة بمعرفة الحقيقة.ويحمل المزاولون لمهنة التمريض المشارك درجة الدبلوم (الشامل) ويملكون شهادة مزاولة مهنة، فيما يحمل المساعد شهادة الثانوية العامة إضافة إلى دورات تصل إلى 18 شهرا معتمدة من وزارة الصحة، ويحمل عامل التمريض شهادة الثانوية العامة وعددهم يتقلص بشكل كبير في وزارة الصحة.وتخرجت هذه الفئة من الممرضين من كليات المجتمع التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، حيث درسوا مساقات التمريض التي تحددها وزارة التعليم العالي بواقع 75 ساعة دراسية.وقد حصل هؤلاء على مزاولة المهنة من وزارة الصحة، وهم يطالبون منذ سنوات بزيادة علاوتهم الفنية من 60 % إلى %135 أسوة بالممرضين القانونيين.وتُراوح العلاوات لكوادر التمريض المشارك والمساعد بين 40 % و70 %، في حين يحصل الممرضون والقابلات القانونيات على 135 %، علماً بأنّ رواتبهم الأساسية لا يزيد معظمها على 400 دينار لمن لهم خدمة قد تزيد على 15 سنة.