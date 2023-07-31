لا توجه لمراجعة "الوصية الواجبة" في الأحوال الشخصية

هديل غبّون

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عمان- فيما دعت قطاعات نسائية إلى مراجعة النص القانوني المتعلق بـ "الوصية الواجبة" في قانون الأحوال الشخصية النافذ، في سياق تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين وشمول الإناث بها، إلا أن توضيحات رسمية أكدت مجددا أن"فحص" هذا الاقتراح أفضى إلى ظهور نتائج "ستحدث خللا في المنظومة العامة" للميراث.وجاءت هذه التوضيحات على لسان القاضي صهيب الشخانبة من دائرة قاضي القضاة، خلال جلسة مشاورات عقدتها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء أول من أمس الأول، بالشراكة مع القطاعات النسائية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، للأخذ بأي توصيات مقترحة لإدراجها في التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل الرابع الذي سترفعه الحكومة في شهر أكتوبر المقبل إلى الأمم المتحدة للمناقشة.وفي رده على استفسار لإحدى المشاركات في الجلسة التشاورية حول مدى إمكانية مناقشة اقتراح إجراء تعديل على الوصية الواجبة في قانون الأحوال الشخصية الأردني كتوصية موجهة للحكومة، قال القاضي الشخانبة إن هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات نوقشت قبل العام 2019 ، وكانت قيد التشاور مطولا ولم يهمل أي منها قبل تقديم مقترحات لإجراء تعديلان على قانون الأحوال الشخصية آنذاك.وقال الشخانبة خلال الجلسة إن هذا الاقتراح بالتحديد قد "أرسل" إلى مديرية مختصة في دائرة قاضي القضاة هي مديرية "التركات"، وأنه طلب من لجنة مختصة فيها بالعمل على فحص هذا المقترح. وأضاف" الحقيقة أن المخرجات التي ظهرت نتيجة فحص هذا المقترح أدت إلى إحداث خلل في المنظومة العامة للميراث".وبين الشخانبة في حديثه أن أي اجتهاد للفقهاء في قضايا مثل الإرث، لابد أن يراعي المنظومة العامة للإرث، مشيرا إلى أن الأخذ بالمقترح كان سيؤدي في بعض الأحيان إلى "حدوث خلل في منظومة عامة وسيؤدي إلى العمل بقواعد إرثية عامة تذهب إلى توريث الأبعد والأصل أن يتحقق توريث الأقرب".وأضاف "هذا المقترح عندما تم فحصه من خلال نماذج كثيرة ظهرت إشكاليات عديدة، الموضوع ليس مبنيا على الجنس أنثى أو ذكر لأنه من الممكن أن يكون ورثة الأم من الأولاد الذكور جميعهم".ويمنح قانون الأحوال الشخصية حق الوصية الواجبة في الميراث، لأولاد الأبناء من الذكور فقط، بإعطائهم حقهم من الميراث من جدِّهم/ جدتهم في حال وفاة الأب، دون أولاد البنات، بناء على اجتهاد فقهي.إذ تنص المادة 279 في قانون الأحوال الشخصية الأردني على أنه إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه: وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حيا، على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.وتنص الفقرة ب من المادة ذاتها، على أنه لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة أو كان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقد وجب للآخر بقدر نصيبه.وتنص الفقرة ج من القانون على أنه تكون الوصية لأولاد الابن، ولأولاد ابن الابن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط، وأن هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.