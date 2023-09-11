لا عاصفة مطرية قادمة إلى الأردن.. وهذا ما سيحدث الأربعاء القادم

عماد العجلوني

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تشير الخرائط الجوية وفق إدارة الأرصاد الجوية بأن هناك أمطار محلية ضعيفة ورياح متوسطة ستؤثر على المملكة الأربعاء القادم.وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب في تصريح لـ"الغد" بأن ما أثر على ليبيا ومن بعدها السواحل المصرية ليس إعصارا كما يعتقد البعض وإنما هو عاصفة فقط كون خصائص الإعصار لم تتحقق في الحالة الجوية التي أثرت على تلك الدول ومن أبرز تلك الخصائص سرعة الرياح العالية جدا وفق آل خطاب.وأضاف بأن العاصفة التي أطلق عليها اسم "دانيال" ضربت بشدة ليبيا ومن ثم بفاعلية أقل حدة مصر حيث أن من خصائص العواصف أنها كلما دخلت اليابسة وابتعدت عن البحر ضعفت وتلاشت وهو ما حصل مع العاصفة "دانيال" التي تؤثر الآن على مصر.ولفت بأن ما ستشهده المملكة الأربعاء القادم هو حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوية ناتجة عن بقايا العاصفة "دانيال" التي ستتلاشى خلال اليومين القادمين فوق مصر.وكانت السلطات الليبية قد أكدت ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات التي صاحبت العاصفة "دانيال" التي ضرب الساحل الشمالي لليبيا أمس الأحد، إلى أكثر من ألفي شخص.