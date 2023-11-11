السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لجان المخيمات: نفتخر بجهود الملك ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني

جلالة الملك
جلالة الملك

رحبت لجان خدمات المخيمات والفعاليات الشعبية بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي ألقاه اليوم في القمة العربية والاسلامية الطارئة التي عقدت في الرياض من أجل بحث وقف الحرب على غزة، حيث أكد جلالته ضرورة وقف الحرب في خطابه، وأن الأردن سيواصل القيام بواجبه وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة بكل الوسائل الممكنة، وأن قيام إسرائيل بمنع دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب، مشددا على ضرورة أن تبقى الممرات الإنسانية امنة ومستدامة.اضافة اعلان

وأدان جلالته فشل المجتمع الدولي في ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن العالم بأسره سيدفع ثمن هذا الفشل، وستطال نتائج هذا العدوان العالم بأكمله، مؤكدا ضرورة بناء تحالف سياسي لإنهاء الحرب والبدء بعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط.

وقالت اللجان، "إننا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نعتز ونفتخر بجهود جلالة الملك ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني في كل المحافل مؤكدين وقوفنا خلف قيادتكم الحكيمة فخورين كل الفخر بإنجازاتها وبأردننا العظيم وشعبه".
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