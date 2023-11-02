لجان خدمات المخيمات ترحب بقرار استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل

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رحبت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة بقرار الحكومة باستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، ومطالبتها بعدم عودة السفير الإسرائيلي إلى الأردن.واعتبروا، حسب بيان دائرة الشؤون الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن هذا القرار صائب ويعكس الموقف الحاسم للأردن في وقوفه ضد العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال على غزة، وارتكابها أبشع الجرائم وأعظم الكوارث بحق الشعب الفلسطيني في غزة دون مراعاة للمدنيين، خاصة النساء والأطفال، ضاربة بعرض الحائط القرارات الدولية.وأعربوا عن فخرهم بأن يكون الأردن أول دولة عربية وإسلامية تتخذ هذا القرار، ما يدل على قوة التلاحم بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والذي يبدو جليا منذ أن بدأت هذه الحرب وحتى اليوم.وأشادت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الدبلوماسية الأردنية من أجل وقف الحرب والمعاناة عن أهالي غزة وحماية المدنيين ووصول المساعدات إليهم، ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة حتى تتوقف هذه الحرب الغاشمة.-(بترا)