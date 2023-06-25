الأحد 25 حزيران 2023
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لعدم استخدام جسر المشاة.. وفاة بحادث دهس في شارع الاستقلال

إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
إحدى سيارات الدفاع المدني - (أرشيفية)
قال مندوب إدارة السير إن جميع الطرق ضمن كافة اختصاص المملكة شهدت صباح اليوم الأحد انسيابية في حركة السير، وإن رقباء السير متواجدون في الميدان منذ ساعات الصباح الباكر لسحب وتفريغ حركة السير ورفع العوائق وخلق بيئة مرورية آمنة لضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة.اضافة اعلان

وأضاف مندوب إدارة السير خلال البرنامج المفتوح لفترته الصباحية عبر أثير إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع عدد من المعيقات كتعطل المركبات الفني وحوادث التتابع القريب التي لم ينتج عنها إصابات بشرية فيما تم رفعها بشكل فوري.

وتابع: تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع عدة حوادث؛ أبرزها التعامل مع تعطل مركبة شحن محملة بمادة الطحين ما بعد إشارات بنك الأردن الكويتي باتجاه الشرق الأوسط، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع مادة الطحين عن الشارع العام بالتعاون مع الجهات المختصة ورفع المركبة عن الطريق.

وأردف: تم التعامل مع حادث دهس بالقرب من جسر مشاة على شارع الاستقلال، نتج عنه وفاة، مشيرا إلى أن جسور المشاة وجدت لضمان العبور الآمن لمستخدمي الطريق والمحافظة على سلامتهم.

وأضاف أنه تم التعامل مع حادث صدم بين مركبتين ضمن اختصاص مديرية شرطة الرمثا عند شارع الجمرك بالقرب من مركز أمن المدينة، نتج عنه وفاة و3 إصابات، وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ لإحدى المركبات والسرعة الزائدة للمركبة الأخرى.

وأشار مندوب إدارة السير إلى أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ من المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث والوفيات، مؤكدا ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات قبل تغيير المسرب؛ مثل: التأكد من خلو الطريق واستخدام المرايا، واستخدام الإشارات التحذيرية، داعيا السائقين إلى تجنب المخالفات الخطرة، وضرورة التقيد بالسرعات والمسارب المخصصة واختيار المسرب المناسب قبل الانتقال على الشارع العام أو الدوار بهدف تجنب وقوع الحوادث والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

من جانبه، أكد مندوب الدوريات الخارجية أن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا عوائق، وهناك حركة نشطة للمركبات وانتشار واسع للدوريات لضبط جميع المخالفات الخطرة والمتحركة، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإنسانية.

وأضاف أنه تم التعامل مع عدد من البلاغات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ من أبرزها التعامل مع مركبة شحن (تريلا) معطلة وانفصال  رأس القاطرة عن المقطورة والتي كانت محملة برولات حديد على طريق النقب القديم وكانت معيقة للمسرب اليمين، وتم تحريك دورية لتنظيم حركة المركبات لحين رفع المركبة، بالإضافه إلى التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي في منطقة القطرانة باتجاه عمان، حيث كانت هناك إعاقة بسيطة على المسرب الأيسر من الطريق، ونتج عن الحادث استقرار المركبة بالجزيرة الوسطية، فيما علل سبب الحادث بانفجار أحد إطارات المركبة الذي أدى إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ واصطدامها بإحدى المركبات دون وقوع إصابات.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع عدد من المخالفات الخطرة والمتحركة؛ من أبرزها ضبط سرعات عالية، حيث تم من خلال دورية الرقابة الآلية العاملة على طريق المطار ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كلم/ ساعة وأخرى على طريق المطار تسير بسرعة 164 كلم/ ساعة، وضبط مركبة على الطريق الصحراوي في منطقة السلطاني تسير بسرعة 145 كلم/ ساعة، وتم إجراء المقتضى القانوني من قبل الدورية.

ولفت إلى أنه في صباح اليوم، تم التعامل مع مركبة شحن (تريلا) على طريق العقبة الخلفي تسير بعكس اتجاه السير، وتم إجراء اللازم  ومخالفة السائق وحجز رخصة المركبة والقيادة.
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