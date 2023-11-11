لقاء عاصف لـ"المجتمع المدني" مع مفوض حقوق الإنسان واتهامات بالتحيز للاحتلال  

هديل غبّون

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عمّان - وجهت منظمات مجتمع مدني محلية عدة رسائل حاسمة طالبت بها المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بمراجعة الخطاب الحقوقي "غير المتوازن" في تقييم حالة الحرب على غزة، وإزالة التشوهات المتعلقة "بكذبة حق الدفاع عن النفس"، التي تبنتها دول عظمى مع الاحتلال الصهيوني، كتبرير "للرد على عملية طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وضم اللقاء الذي عقد في أعقاب المؤتمر الصحفي مباشرة للمفوض الجمعة في عمّان، عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك تحالف هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، والتحالف الوطني الأردني "جوناف" الذي ترأسه منظمة النهضة العربية "أرض"، ونقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، بصفته رئيسا للدورة الحالية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، فيما حضرت اللقاء أيضا ممثلة عن مكتب الأمم المتحدة في الأردن.وبحسب مصادر حضرت اللقاء تحدثت لـ"الغد"، فإن أطروحات المجتمع المدني الأردني، تقاطعت في انتقاد أداء مفوضية حقوق الإنسان، لعدم تجريمها "أفعال الاحتلال الإسرائيلي" بشكل قاطع في غزة، في الوقت الذي وصف فيه تورك في عدة بيانات سابقة، بأن "الأفعال التي ارتكبتها حركة حماس وحشية وهي جرائم حرب"، بينما اعتبر أن ما تقوم به إسرائيل في غزة "انتهاكات للقانون الدولي"، بالرغم من تأكيد ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل للعنف الدائر في غزة وإجراء محاسبة.وعبرّت المنظمات الممثلة في الاجتماع، عن رفضها لتصوير الحرب على غزة، بأنها "أزمة إنسانية" راح ضحيتها للآن ما يزيد على 10 آلاف فلسطيني، كما دعت إلى ضرورة إصدار موقف قانوني واضح، مستند إلى القانون الدولي يؤكد أن "حق الدفاع عن النفس" مصان "لمن يقع عليه الاحتلال، وليس من يقوم هو بفعل بالاحتلال"، وهي "الكذبة المضللة" التي سوّقها الاحتلال الصهيوني على مدار أيام الحرب، وتبنتها الإدارة الأميركية ودول عظمى غربية، ترافقت مع صمت أممي حول حقيقة هذه المشروعية.ويعد منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة، كما أنه مسؤول أمام الأمين العام، وعن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها.من جهتها، قالت منسقة تحالف "همم" هديل عبدالعزيز لـ"الغد"، إن رسائل عدة حقوقية تم وضعها على طاولة المفوض خلال الاجتماع، من أهمها رفض تسويق "الهدنة المؤقتة في غزة مهما كانت" على أنها إنجاز أممي أو دولي في الضغط على الاحتلال، لاعتبارات تتعلق بتوظيف هذه الهدنة، لمزيد من التهجير القسري وارتكاب مزيد من الانتهاكات، مؤكدة أن المطالبة تمحورت على الضغط لوقف إطلاق نار دائم.وشكلت المقاربة الحقوقية للحرب على أوكرانيا والخطاب الرسمي والعالمي المستخدم فيها لإدانة "جرائم الحرب" الروسية، محورا رئيسا في النقاش بحسب عبدالعزيز، قائلة إن المفوضية السامية أصدرت ما يزيد على 30 تقريرا رصديا لحالة حقوق الإنسان، ومقتل المدنيين في أوكرانيا، والدعوة الواضحة إلى وقف إطلاق النار هناك، بخلاف الحرب على غزة.ونقلت عبدالعزيز عن المفوض أسباب عدم إصدار تقارير أو القيام بتحركات ميدانية في غزة، إلى عدم السماح لفريق المفوضية من الدخول إلى قطاع غزة، بسبب الرفض الصهيوني، مع الإشارة إلى "عدم القدرة على اتخاذ الموقف ذاته في غزة، كما في أوكرانيا، بسبب نقص التقارير الميدانية، وتعذّر إجراء تحقيقات للآن" وتعرض موظفي الأمم المتحدة إلى القتل والإصابات في غزة.وأكدت أن تحالف همم، طالب بإعلان مفوضية حقوق الإنسان رأيا قانونيا مستندا إلى أساس مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي في ضمان حق من يقع عليه الاحتلال من خلال "المقاومة المسلحة" بالدفاع عن النفس، بوصفه "مكنة طبيعية"، وليس "المعتدي المحتَل" أو القوة القائمة بالاحتلال، حيث جرى تسويق هذا "التضليل" لتبرير الحرب على غزة.وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى خطورة "ضعف مواقف مفوضية حقوق الإنسان"، وانعكاسات ذلك على إضعاف الأمم المتحدة ككل، وكذلك فض الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية، خاصة وأن الضغوطات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لم يرق إلى الحد الأدنى من أجل وقف إطلاق النار في غزة.من جهته، قال مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إن الرسائل التي نقلت للمفوض كانت واضحة ومباشرة، ولم تخل من "التلويح بمراجعة المجتمع المدني" لعلاقته مع مفوضية حقوق الإنسان، قائلا إن المفوضية "وجهت طعنة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي".وأوضح منصور الذي شارك في اللقاء لـ"الغد"، بأن الملاحظات المركزية للمفوض تمحورت حول "صمت الأمم المتحدة عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة"، وتجاهل مبدأ أساسي في القانون الدولي يمنح الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال حق الدفاع عن نفسها.وأضاف: "قلنا للمفوض ما مبرر وجود مفوض سامي اليوم أو حتى أمم متحدة، في ظل ارتكاب حرب إبادة جماعية على غزة، والأمم المتحدة اليوم تخالف كل المواثيق التي تأسست عليها بعد الحرب العالمية الثانية لوقف النزاعات والحروب."وتطرق منصور خلال الاجتماع إلى رصد المجتمع المدني لكل البيانات والتصريحات التي صدرت عن المفوضية، والتي لم تتضمن "دعوة صريحة إلى وقف إطلاق النار ولم يتحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، ونيل الحرية كما هو منصوص عليه في القانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية.. ولا تزال هذه اللغة مستخدمة رغم مرور أكثر من 35 يوما على حرب الإبادة الجماعية".وأشار إلى تحميل الأمم المتحدة المسؤولية في تطبيق معايير مزدوجة في تطبيق القانون الدولي، مضيفا: "قلنا في الاجتماع إن إسرائيل داست على القانون الدولي وتحدثت المفوضية بلغة ملتبسة ومراوغة، ولم تصف الجرائم المرتكبة على الفلسطينيين بشكل دقيق.. لقد ظهر زيف حقوق الإنسان العالمي."ونبّه إلى حجم الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين الذين تجاوز عددهم نحو 40 صحفيا، عدا تدمير أكثر من 62 مؤسسة إعلامية فلسطينية في غزة، وتدمير 70 منزلا لإعلاميين وقتل 200 فرد من عائلاتهم، عدا تغاضي الأمم المتحدة عن محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة، بالرغم من إصدارها هي ذاتها، تقريرا يؤكد اغتيالها على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية."وتولى تورك منصبه في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، بعد تعيينه من الأمين العام، ومن ثم موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه.