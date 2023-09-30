لقاح الحصبة يغطي 97 % من الأطفال للتخلص من أضرار المرض

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عمان - أكدت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية لطفولة (اليونيسف)، أهمية المطاعيم في حماية الأطفال وبناء مجتمع صحي، كأداة فعالة لوقايتهم من الأمراض.وقال أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول، إن "الالتزام بأخذ المطاعيم حسب المواعيد المقررة في البرنامج الوطني للتطعيم، وتبدأ من سن الولادة كجرعات أساسية ومدعمة، تعد ضرورة بخفض نسب حدوث الأمراض والوفيات بين الأطفال والحد من انتشارها في المملكة".وشدد الشبول، على أن النتائج الإيجابية التي تحققت عبر تنفيذ برنامج التطعيم الوطني منذ العام 1979، تجلت بسبب وعي المواطن لحرصه على تطعيم أبنائه في المواعيد المقررة، سعيا لحمايتهم والمحافظة على صحتهم، والالتزام الحكومي على أعلى المستويات بتوفير المطاعيم الآمنة والفعالة لهم.وحول لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي سيوفره للفئات المستهدفة في الأردن من عمر 9 أشهر ولطلبة المدارس والحضانات ورياض الأطفال، قال إنه بسبب جائحة كورونا، انخفضت نسبة التغطية للمطاعيم، اذ وصلت في العام 2020 إلى 76 % من الفئة المستهدفة، وفي العام 2021 راوحت بين 84 إلى86 %، وفي العام الماضي، وصلت إلى 91 %، مؤكدا سعي الوزارة لوصول نسبة التغطية إلى 97 %، للتخلص من أضرار هذا المرض، لافتا الى تسجيل 163 حالة بالحصبة، وهذا العدد كبير مقارنة بالمعايير العالمية؟وبين أنه للتخلص منه لدى الأطفال، يستخدم مطعوم MR حسب توصيات منظمة الصحة و"اليونيسيف"، باستعمال المطعوم في حملات التطعيم، بحسب توصيات اللجنة الفنية للمطاعيم، وتضم أكأديمين وأطباء من المستشفيات القطاع الخاص والخدمات الملكية الطبية والجامعية، وعضو من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وعضو من المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، بالإضافة لتوصيات اللجنة الاستشارية الفنية للمطاعيم ولجنة مكافحة الأوبئة، باستخدام لقاح الحصبة والحصبة الألمانية.وأشار الشبول، إلى ان لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR) استخدم في حملة العام 2013، ووجد أنه آمن وفعال، فالوزارة تتبنى استراتيجيات للتخلص من الحصبة بنوعيها، اذ لم تسجل أي آثار صحية جانبية عند استخدام 4 ملايين جرعة لها في العام 2013.وقال إن لقاح (MR) الآمن والفعال يستخدم في 141 دولة، ويدخل للمملكة عقب فحص المنظمة و"اليونيسيف" لفعاليته وجودته، بالإضافة لفحوصات "الغذاء والدواء" له، ضمن المعايير والإجراءات المحددة من مأمونية وجودة وسلامة.وتوفر اللقاحات مجانا وبنتظام في المملكة، حسب الشبول، كما يتوجب اتباع جدول التطعيم، اذ تغطي المطاعيم مجموعة واسعة من الأمراض المعدية المهمة المتعلقة بالاطفال، بما في ذلك الخناق والسعال الديكي، والكزاز، والحصبة، الحصبة الألمانية، وشلل الأطفال، والالتهاب الكبد الوبائي (أ) و(ب)، والنكاف والسل، تذ تعمل على تعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم.ولفت إلى إن الوزارة، بأت في آب (أغسطس) الماضي، بتنفيذ حملة للتطعيم موزعة على عدة مراحل، الأولى، استهدفت الفئات غير المطعمة نهائيا وغير مكتملة التطعيم واالمتنقلين في السكن، بالتنسيق مع الحكام الإداريين والمجتمعات المحلية، أما المراحل الأخرى فتستهدف المدارس ودور الرعاية والحضانات والمبرات ومراكز الإيواء والأحداث والإصلاح والتأهيل، وقد استهدفت الأولى نحو 120 ألفا جرى تطعيم 118 الفا منهم بنسبة 98 %.وأضاف الشبول، إن الوزارة تقيم باستمرار البيانات الأساسية للتطعيم وتوفير اللقاحات الروتينية، مؤكدا أنها أدخلت مزيدا مـن المطاعيم لتوفير حماية أفضل للأطفال في الاعوام الماضية، آخرها مطعوما الروتا فيروس والتهــاب الكبد الوبائي (أ)، وستدخل حاليا مطعوم المكورات الرئوية والجدري المائي، وسيدرجان على برنامج التطعيم الوطني.بدورهما، أكّدت المنظمة و(اليونيسف)، أن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)، الذي ستوفره للفئات المستهدفة في الاردن، آمن وفعّال، مبينة أنه منذ تفشّي جائحة كورونا، انخفض معدل تغطية التطعيم ضد الحصبة في الأردن بشكل مقلق للغاية، اذ فوّت 112 ألف طفل دون الـ5 جرعاتهم الروتينية من التطعيمات المحتوية على الحصبة، وأن تراكم العدد الكبير من الأفراد غير المُطعّمين أدى لتسجيل حالات من مرض الحصبة في نيسان (إبريل) الماضي، اذ أبلغ عن 163 إصابة بالحصبة في 7 محافظات.وقالت ممثل المنظمة في الأردن د. جميلة الراعبي إن الحصبة مرض مميت ومعدٍ للغاية، ويمكن الوقاية منه بسهولة عبر التطعيم، ولكن لتهيئة ظروف المناعة المجتمعية لحماية مجتمعاتنا، من الضروري تحقيق نسب تغطية تصل إلى 95 % أو أكثر بجرعتين - على الأقل - من المطاعيم التي تحمي من الحصبة.من جهته، أكد رئيس اللجنة العلمية في نقابة الأطباء الأردنية د. رشيد إبداح، أن حملة التطعيم، ضرورية، وتسهم بسد الفجوات المناعية بين الأطفال الناتجة عن انخفاض نسب التطعيم والتي حدثت خلال الجائحة، ما أدى لظهور حالات جديدة بين الأطفال والبالغين.-(بترا)