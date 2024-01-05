للمرة الأولى: مخاوف صهيونية جدية من "العدل الدولية".. والعرب مطالبون بالتعزيز

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عمان-الغد- في الوقت الذي حددت فيه محكمة العدل الدولية الأممية، جلسة الاستماع والنظر في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة يومي 11 و12 كانون الثاني (يناير) الحالي، يواجه الكيان مخاوف جدية من صدور قرار لاحق "وقتي" لوقف العمليات العسكرية وإطلاق النار، خاصة ضمن مسار التدابير التحفظية الأولية التي ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة.ويرى مختصون، أن مخاوف الاحتلال تجسدت من خلال التصريحات التي أطلقها بعض مسؤوليه ضد جنوب إفريقيا، عدا تكليف أحد أساتذة القانون الدولي الصهاينة بملف الدعوى ضمن فريق القضية، في حين كانت وكالة رويترز للأنباء، نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم حكومة الاحتلال إيلون ليفي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، قوله: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أيضا، أصدر تعليمات للأجهزة القضائية والعسكرية بتشكيل فريق وزاري مشترك، شرع في التحضير لصياغة لائحة دفاع للرد على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا للمحكمة في لاهاي، نقلا عن وسائل إعلام عبرية.وفي هذا الشأن، يرى أستاذ القانون الدولي والخبير الدكتور أنيس فوزي قاسم، في حديث لـ"الغد"، أن سرعة استجابة محكمة العدل الدولية للطلب الجنوب إفريقي بعقد جلسة استماع، مبشر، وقد يكون مؤشرا قويا على صدور قرار ضمن الإجراءات التحفظية بوقف العمليات العسكرية الصهيونية.وأشار قاسم إلى أن صدور قرار أولي يستغرق أياما بعد الانتهاء من الاستماع لطرفي الدعوى، مؤكدا أن هناك المئات من الأدلة التي تدين الاحتلال "بجريمة الإبادة الجماعية" أو الأفعال التي شملتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، كما في تصريحات وزير التراث في الحكومة الصهيونية، عميحاي إلياهو، الذي طالب "باستخدام قنبلة نووية حقيقية" على قطاع غزة، ولم يتخذ الاحتلال الموقع على الاتفاقية الأممية، أي إجراء لمنع ذلك، بل أسهمت التصريحات بخلق "رأي عام لارتكاب الجريمة".وفي سياق الدعم العربي لجنوب إفريقيا، أكد قاسم أن 15 دولة عربية موقعة على الاتفاقية، أمامها فرصة حقيقية لدعم جنوب إفريقيا عبر مستويات عدة، من أهمها استخدام "حق التدخل" كدول موقعة على الاتفاقية، من خلال مراجعة لائحة الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا من 84 صفحة.وبين قاسم أن دولا مثل مصر والكويت والأردن والجزائر وتونس والمغرب لديها فرص قوية للتدخل، مؤكدا أهمية الاطلاع على لائحة الدعوى بتقديم مذكرات موازية قانونية تدعم ما ورد في لائحة جنوب إفريقيا أو تقديم بيانات جديدة.ولفت مجددا، إلى أن هناك دولا قد تتدخل لصالح الكيان، منوها إلى أنه "باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، التي أدرجت تحفظا عند توقيع اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يقضي بأن التوقيع على المعاهدة لا يعني بالنسبة لها الخضوع لولايتها، وهو ما لا يتيح لها التدخل على غرار الدول الموقعة الأخرى".ومن جهته، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى، أهمية تقديم دول عربية طلبات مشابهة لطلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال، لأسباب عدة، أولها أنه ربما تخفق جنوب إفريقيا بإصدار تدابير تحفظية، وفي هذه الحالة تكون طلبات الدول العربية مهمة؛ لأن المحكمة ستعاود النظر من جديد في هذا الموضوع.وثاني الأسباب، بحسب الدكتور الموسى، أنه ربما تقدم الدول العربية حججا قانونية وأسانيد وأدلة تكمل ما أوردته جنوب إفريقيا أو تؤكده، فيصبح الموقف أمام محكمة العدل الدولية أكثر إقناعا، موضحا أن السبب الثالث يتمحور في حال تقدمت دول عربية أطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، بطلبات تشبه طلب جنوب إفريقيا، فإن هذا سيعطي محكمة العدل الدولية شعورا بأن هناك عددا من الدول الأطراف وليس جنوب إفريقيا وحدها يرى بأن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة إبادة جماعية.وأوضح الموسى أنه ربما تطلب الدول العربية إجراءات تحفظيه لم تقم جنوب إفريقيا بطلبها.بدوره، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وقال المركز إنه تابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصاً أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة، بهدف تحقيق أجندات تتبناها بصورة منهجية سلطة قائمة بالاحتلال بإرادة سياسية وأفعال جرمية موثقة.وأضاف أن هذا الأمر "يشكل إمعاناً من إسرائيل في خرق التزاماتها ذات الصلة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخرقاً لميثاق روما الأساسي لسنة 1998، وما يلحقه من اعتبار هذه الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".وناشد المركز الضمير الإنساني لدى الأسرة الدولية على صعيد الحكومات والمؤسسات الحقوقية لحماية القيم الإنسانية المشتركة التي تضمن وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما يتطلبه من تقديم الدعم الكامل لجنوب إفريقيا في إجراءاتها لدى محكمة العدل الدولية، وإنهاء مسار التهديد الحقيقي لمستقبل العيش المشترك، بما يخلقه من ظلم، ووحشية لن تغذي سوى التطرف والكراهية.