لماذا لا تطبق "الضمان الاجتماعي" التأمين الصحي؟

هبة العيساوي

اضافة اعلان

عمان- بعد إقرار لائحة أجور الأطباء، والزيادة المتوقعة لتكاليف التأمين الصحي على المواطنين، دعا خبراء في قطاع العمل، مؤسسة الضمان الاجتماعي لكي تخطو بجدية نحو التأمين الصحي الاجتماعي.وبينوا في حديث لـ "الغد"، أن توفير التأمين الصحي عبر قانون الضمان الاجتماعي خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الأردن.ولكن مؤسسة الضمان وعبر الناطق الإعلامي باسمها محمود المعايطة، أكد أن الضمان لا يستطيع تطبيق التأمين الصحي لوحده.وقال المعايطة إن التأمين الصحي مكلف جدا بدول العالم عبر الضمان الاجتماعي، والاشتراكات للمؤمن عليه مرتفعة والوضع الاقتصادي لا يسمح حاليا بتحمل العامل أي تكلفة زيادة، وصاحب العمل كذلك.وتابع: يجب ان تتحمل جميع الاطراف المعنية مسؤولية التأمين الصحي "وزارتي الصحة والمالية، والمستشفيات الخاصة، نقابة الأطباء، والخدمات الطبية الملكية.ولفت الى أن المؤسسة تنحصر مسؤوليتها فقط بجمع الأشتراكات اذا تم تطبيق التأمين الصحي الشامل.بدوره قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنه بعد صدور لائحة الأجور الطبية الجديدة التي رفعت أجور الأطباء بنسبة (60 %)، أصبح من الضروري أن تبدأ مؤسسة الضمان بالتفكير الجاد بتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي.وبين الصبيحي، أن التأمين الصحي عبر مؤسسة الضمان، سيوفر بيئة مناسبة لتصويب الكثير من أوجه الخلل والتشوّه في منظومة التأمين الصحي، وذلك في حال استطاعت المؤسسة أن تنجح بتصميم نظام تأمين توافقي مُحكَم ومتوازن، يراعي مصالح كافة الأطراف.ودعا لإطلاق حوار داخل المؤسسة بمشاركة صندوق الاستثمار للوصول إلى اتفاق حول الأطُر العامة للتأمين الصحي الاجتماعي المنشود وسُبُل تمويله.وأكد ضرورة وضع منظومة التصورات والدراسات الخاصة بهذا التأمين المحلية والإكتوارية وضمن خطة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة أشهر.وقال إن إطلاق حوار اجتماعي موسّع حول سيناريو التأمين المتفق عليه بمشاركة كافة الجهات والأطراف ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سيؤدي لكسب التأييد للمشروع.ودعا الصبيحي لإعداد التشريعات اللازمة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي وفقاً للسيناريو المتفق عليه والخاص بهذا التأمين، إلى جانب وضع خطة تمويل التأمين وموازناته.من جانبه قال رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن قطاع الصحة في الأردن يعاني من العديد من التحديات، أبرزها نقص التغطية الصحية الشاملة حيث لا يزال العديد من المواطنين والعمال غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، بخاصة في المناطق النائية والأقل حظا، وانخفاض جودة الخدمات الصحية، بحيث تعاني بعض المستشفيات والمراكز الصحية من نقص في المعدات والتكنولوجيا، وضعف في مستوى الكوادر الطبية، وارتفاع كلفة الخدمات الصحية مما يشكل عبئا كبيرا على كاهل المواطنين، بخاصة ذوي الدخل المحدود.وبين ابو نجمة أنه يجب السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية ورعاية أولية وثانوية ذات جودة عالية، وتعزيز العدالة بتوزيع الخدمات والموارد الصحية بشكل عادل بين مختلف المناطق الجغرافية، مع التركيز على المناطق النائية والأقل حظا، وتحسين جودة الخدمات الصحية بتطوير الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث المعدات والتكنولوجيا الطبية، وتحديث البنية التحتية للمرافق الصحية، وتعزيز الحماية للفئات الخاصة خاصة ذوي الإعاقة، ومرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.وحول إمكانية توفير التأمين الصحي عبر قانون الضمان الاجتماعي، بين أبو نجمة أنه يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا الى ان قانون الضمان الاجتماعي نص على تأمين صحي إلزامي لجميع العاملين في القطاع الخاص، إلا أن هذا التأمين لم يتم تفعيله لغاية الآن.وبين ابو نجمة أن هناك العديد من الفوائد لتفعيل التأمين الصحي عبر الضمان، كتوفير التغطية الصحية لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، ما يعني الحصول على رعاية صحية كريمة، والتخفيف من عبء نفقات الرعاية الصحية على المواطنين بخاصة ذوي الدخل المحدود، إلى جانب تعزيز العدالة في توزيع الخدمات الصحية عبر خدمات صحية متساوية لجميع العاملين في القطاع الخاص، بغض النظر عن مكان عملهم أو دخلهم.وأضاف أن تفعيل التأمين الصحي سيساهم بشكل كبير بتحسين صحة المواطنين وتحقيق رفاههم، فضلا على أنه سيساهم بإقبال الأردنيين بشكل أكبر على الوظائف في القطاعات التي يحجم الأردنيون عن العمل فيها وبالتالي سيساهم ذلك في الحد من البطالة.وتطرق أبو نجمة للتحدي الرئيسي بتوفير كلفة التأمين، بحيث ستحتاج "الضمان" لتوفير ميزانية كافية لتغطية تكاليف التأمين الصحي، داعيا بأن تساهم الدولة عبر الموازنة العامة لتغطية كلفة هذا التأمين، إضافة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى محلية ودولية.وشدد على عدم اللجوء إلى زيادة كلف التأمينات على العمال وأصحاب العمل، بخاصة وأن كلف الاشتراك بالضمان حاليا هي مرتفعة وتثقل كاهل القطاع الخاص والعاملين على السواء، وهو أمر يتسبب في التهرب التأميني من جهة ومن جهة أخرى يضعف قدرة مؤسسات القطاع الخاص على المنافسة وعلى ديمومة أعمالها.