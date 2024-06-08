لماذا لم تشكل "التربية" لجنة تحقيق بشأن قضية مدرسة عبدالله بن أم مكتوم؟

منى أبو حمور

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عمان- طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم بضرورة تشديد الرقابة على مدرسة عبدالله بن أم مكتوم، المختصة بطلبة من ذوي الإعاقة البصرية، إثر زيارة رصدية أجراها للمدرسة في التاسع من الشهر الماضي، في وقت قال فيه إنه يحقق بما وصفه بأنه "ادعاءات من ذوي طلبة".خبراء تساءلوا بشأن تكليف الوزارة، فريقا من عامليها لمتابعة ما ورد في التحقيق الصحفي الذي نشرته "الغد" الشهر الماضي، حول مخالفات وقضايا خاصة تمس طلبة المدرسة، بعنوان "أياد في الظلام انتهاكات حقوقية وجنسية ضد طلبة مكفوفين"، ودعت فيه لالتقاء مديرة المدرسة، وأعضاء من كادر الهيئة التدريسية، وطلبة وطالبات في الغرف الصفية، حتى وإن كان دون حضور أي من كوادر المدرسة.وبين بعضهم، أنه كان على الوزارة تشكيل لجنة تحقيق محايدة وموضوعية كما في حوادث مشابهة، مثل فتح تحقيق في حادثة ضرب معلمة لطالب من ذوي الإعاقة بمحافظة إربد الشهر الماضي، وكذلك فتحها لتحقيق حول سؤال "مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم" في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وكذلك التحقيق بشأن فيديو صادم جرت وقائعه في إحدى المدارس عام 2019.وكان تحقيق "الغد" الذي نشر بالتعاون مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، كشف عن جملة انتهاكات حقوقية وجنسية بمدرسة عبدالله بن أم مكتوم، تابعها أولياء أمور طلبة في المدرسة باهتمام كبير، وعقب ذلك، أصدروا بيانا، طالبوا فيه بتفعيل الرقابة على المدرسة التي يرتادها أبناؤهم، وتركيب كاميرات فيها، وفتح لجنة تحقيق رسمية بشأن ما ورد في تحقيق "الغد"، في حين شارك بعضهم معدة التحقيق، استغرابهم من ردود أفعال جهات معنية، تجاهلت مصلحة أبنائهم، وتغاضت عن المشكلة الأساسية.وعبروا لـ"الغد"، عن استيائهم من تجاهل مطالبهم بإجراء تحقيق للكشف عن أي انتهاكات قد تطال أبناءهم وبناتهم من طلبة المدرسة، وتفعيل أدوات الرقابة عليها.وفي السياق ذاته، نصح المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، وزارة التربية بتشكيل لجنة تحقيق، وأبدى استعداده لدعمها فنيا، وأن يكون المجلس ذاته، جزءا من اللجنة، وفق أمينه العام د. مهند العزة، باعتبار أن المجلس ليس لديه سلطة تشكيل لجنة تحقيق، كون المدرسة تحت ولاية الوزارة.وقال العزة، إن "الوزارة كان لديها تحفظ على أجزاء كثيرة مما ورد في تحقيق "الغد"، كما فهمنا بشكل غير رسمي، إذ إن كثيرا من المعلومات التي وردت فيه قديمة"، والمجلس لا يستطيع الجزم بالقضايا التي جرى تداولها في التحقيق الصحفي حول المدرسة، كونه لم يتحقق منها.وأكد أن المشكلة التي تواجه المجلس، دائما تأتي عن طريق الشكاوى، ويكون المبلغون فيها أصحاب المشكلات أنفسهم، أو آخرون يرفضون بعدها ذكر أسمائهم، ما يضع المجلس في وضع مستحيل، لافتا إلى أنه بعد التحقيق الصحفي، لم يتلق المجلس والوزارة أي شكاوى من أي نوع، فيما أبدى استعداده لتدوين الشكاوى في محاضر.وبشأن الإجراءات الرقابية السابقة واللاحقة، أوضح العزة أن المجلس أول جهة رقابية تحركت بشأن قضايا المدرسة، ما آثار حفيظة بعض عامليها، ممن كانوا رافضين تدخل جهات رقابية بشؤونها، لكن المجلس تحرك منذ عام 2019، ونفذ زيارة ميدانية للمدرسة، وكتب تقريرا مفصلا عن أوضاعها الإدارية والخدمية والتعليمية، وشروط ومعايير الأمن والسلامة فيها.وفي رد للوزارة على سؤال لـ"الغد "حول عدم تشكيلها للجنة تحقيق، تقف على تفاصيل ما نشر في تحقيق "الغد"، أكد ناطقها الإعلامي أحمد مساعفة، الاكتفاء برد الوزارة على تحقيق "الغد"، وليس لديها تعليق آخر.إسراء داود، وهي أم أحد طلبة المدرسة، أكدت أن الأصل في هذه القضية، وقبل أن تتفاوت ردود الأفعال من الجهات المعنية بشأنها، أن تتشكل لجنة تحقيق قانونية للوصول إلى الحقيقة، وهذا هو طلب أولياء الأمور طلبة في المدرسة.ويتفق مع هذا الرأي، الخبير الحقوقي والرئيس التنفيذي لمنظمة "محامون بلا حدود" صدام أبو عزام، الذي بين أن ما كشف عنه تحقيق "الغد" من "تعرض طلبة في المدرسة من الجنسين لانتهاكات، هو "أبعد من زيارة بروتوكولية تقوم بها أي جهة، فهذا الفعل يعلق الانتهاكات ويفاقمها، ويؤدي إلى عدم تبين الحقائق والمعلومات، ويعمق اليأس لدى الطلبة وأهاليهم، ناهيك عما سيمس وضع الأردن في ملف حقوق الإنسان، لأن هذه القضية ذات أبعاد على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة".وبين أبو عزام، أن الزيارات البروتوكولية ذات الطابع الاحتفالي إلى المدرسة دون تقص للحقائق، لا يمكن وصفها بأنها تؤدي إلى بصيص أمل، أو كشف للحد الأدنى من البينات، وهي لن تجدي نفعا، كما لن تؤثر في قطع انتهاكات موجودة، ولن تشكل تدبيرا ردعيا أو وقائيا لمرتكبي المخالفات الخاصة. متسائلا: ألم يكن جدير بالجهات المعنية، تشكيل لجنة تحقيق، تضع منهجية عمل وخطط للتحقيق بما أشير له من انتهاكات في تحقيق "الغد"؟وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، طالب في نطاق ولايته العامة وفق مبادئ باريس وضمن قانونه، أن يتلقى ويتابع جميع الشكاوى ويزور الأماكن التي يتناهى لمسامعه وجود انتهاكات فيها.وأضاف أبو عزام "أنه بمجرد ما كشف عنه التحقيق الصحفي من انتهاكات، تعرض لها طلبة في المدرسة، كان من الواجب في المقابل، أن تتحرك الولاية التلقائية للمركز الوطني، وأن ينهض ويتيقن مما ورد في التقرير ويعالجه مباشرة، لا أن يقدم على تنفيذ زيارة بعد عدة أيام، بغض النظر عن أنها غير مرتبة، وهو أمر غير جائز، وهذا يعني أن العمل جرى دون أي رصد واقعي، ما يشير لوجود إشكاليات مؤسسية".قانون المركز الوطني، وفق أبوعزام، ينص على أن ينتقل أو يذهب أو يرصد وقائع حقوق الإنسان في الدولة الأردنية، حين يتناهى له بأي وسيلة، بأن هناك انتهاكا، فيجب عليه التحرك مباشرة.ووصف، أن ما حدث من إجراءات مؤسسات وطنية بشأن ما تحدث عنه التحقيق الصحفي، هو غير مؤسسي، وكان الأجدر الذهاب مباشرة إلى تشكيل لجنة تحقيق وتقص للحقائق، تدمج الإعلام فيها، ليجري توظيف مصادر المعلومات على نحو أمثل، كي نتوصل للحقائق ونكشفها.ولفت إلى وجوب إعادة النظر بطرائق العمل وآلياته في نطاق الاختصاص والولاية، حتى لا تضيع الحقائق، ومن ثم نصل إلى كشف حقائق ممنهجة، ووضع حد للانتهاكات الموجودة، كي يصبح ذلك تدبيرا وقائيا لأي انتهاك في المستقبل. مؤكدا أن قانون المركز، يمنحه الحق بتنفيذ أي زيارة دون إذن وأي مرافقة، وفي أي وقت وبأي طريقة يشاء، لأي مكان يبلغ أن فيه انتهاكا.وحول مسؤولية المجلس الأعلى ودوره الرقابي، بين أبوعزام أنه ومنذ خمس سنوات انتهج سياسات وآليات وأطر عمل جديدة، وفي كل مرة يقول إنه مسؤول عن السياسات العامة، لكنه يتخلى تدريجيا عن السياسات التنفيذية من رصد وتنسيق وزيارات، ما يعني تخليه عن دوره.وأكد أن المسؤول عن السياسات والاستراتيجيات هي المؤسسات الأصيلة، وهي صاحبة أدوار تنفيذية، إلى جانب دور المؤسسات الوسيطة، الذي يكمن برصد واقع الممارسات والسياسات والتشريعات، وتقديم المشورة للوزارات، أما أن يتخلى المجلس عن دوره ويكتفي برسم هذه السياسات، فيجعلنا نتساءل: من سيقوم بالدور الميداني ورصد الانتهاكات وتنفيذ الزيارات وتحليل الواقع الوطني؟ لذا، أصبح المركز فاقدا لوجوده، ويجب إعادة آليات عمله في الأدوار التنفيذية، خاصة وأن قانون المجلس واضح ويمنحه هذه الصلاحيات.وفي هذا النطاق، طلب أبو عزام من المجلس، "اتخاذ تدابير وقائية وتنفيذية وردعية ووقائية، من ضمنها زيارات فحص وكشف، وبلاغات وخطوط ساخنة وزيارات مدروسة وممنهجة في هذا الإطار و"هذا غير موجود للأسف، وفي حال وجوده غير فعال".ولفت إلى أن غياب التنسيق بين المؤسسات الوسيطة للكشف عن أي انتهاك، يعني وجود مشكلة في آليات وطرق العمل، ولا بد من إعادة النظر فيها ومراجعتها بشكل كامل.وقال إن التنصل من المسؤوليات وعدم السعي وراء كشف الحقائق، ذي تأثيرات بليغة جدا، يؤدي إلى يأس هذه الفئات المنتهكة حقوقهم والمتضررين، ويفقدهم الثقة بالمؤسسات الوطنية والعامة، وبالتالي يؤكد تخلي هذه المؤسسات عن أدوارها وتعمق حالة انتهاك حقوق الإنسان.وأشار إلى وجود انتهاك بليغ لحقوق الإنسان، جرت الإشارة إليه في التحقيق الصحفي، ويجب أن تتوجه المؤسسات الوطنية إلى النيابة العامة، وعلى جهات إنفاذ القانون أن تحرك إخطارا لدى النائب العام، بأن هناك إشكالية ويجب فتح تحقيق قضائي في هذا الموضوع.وأوضح أبو عزام، أن الإشكالية أعمق وتكمن في تزاحم الأدوار والاختصاصات بين المؤسسات الأصيلة والوسيطة، وعدم الفاعلية في إجراءات الرصد والتوثيق لواقع حقوق الإنسان وهذه الفئة في الأردن ما يؤكد أنها لم تجد نفعا في اكتشاف الانتهاكات.واعتبر أبوعزام أن دور المؤسسات الوسيطة، وهي المجلس الأعلى والمركز الوطني، أصيل، فالمجلس وفق القانون والاتفاقية، هو المؤسسة الوسيطة المطلوب منها السهر على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الإطار.المفوض العام للمركز الوطني جمال الشمايلة، بين أن المركز وبعد زيارته للمدرسة، لرصد أوضاع حقوق طلبتها، خاطب الوزارة، بكتاب صادر عنه، حول ضرورة تشديد الرقابة على المدرسة، نظرا لوجود إشكاليات عديدة فيها، منها الانضباط، والحاجة للإشراف على الطلبة ومتابعتهم، وتعديل بعض ما يتعلق ببيئتها، والتحقق من ادعاءات قدمها ذوو طلبة، إلى جانب إشكاليات تتعلق بالبنية التحتية ومستوى النظافة.وقال الشمايلة إن ولاية المركز، تتحدد بموجب قانون رقم 51 لسنة 2006 وتعديلاته، والذي منح المركز صلاحية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتحقق، وليس التحقيق الذي هو من اختصاص جهات أخرى، حسب قوله. كما يناط به وضع عدة آليات لتنفيذ هذه الولاية، بما يقوم به المركز من زيارات رصدية، والاستماع للأطراف كافة، واتخاذ إجراءات مع الجهات ذات العلاقة، وفقا للمخرجات.كما أشار الشمايلة، الى أن المركز ما يزال مستمرا باستكمال التحقق عبر الالتقاء مع ذوي الطلبة، والاستماع للأطراف كافة ذات العلاقة، وسيوثق مخرجات عمله في التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان.وأشار إلى أن المركز لا يكتفي بالزيارة الرصدية كإجراء تحققي، بل هناك عدة خطوات سيقوم بها، منها الالتقاء بأصحاب العلاقة من الأهالي، وغيرهم، لاستكمال التحقق. مؤكدا أن المركز تابع المدرسة ورصد أوضاعها منذ عدة سنوات، وكان ينفذ زيارات لمتابعة الملاحظات المرصودة والتحقق من أوضاع المدرسة، وقام بزيارة لها في التاسع من الشهر الماضي، إلى جانب زيارات أخرى.من جهته، اعتبر وزير التربية الأسبق د. محمد الوحش الزيارة الميدانية التي قامت بها الوزارة إلى المدرسة، عقب نشر التحقيق الصحفي، وسؤال الطلبة وفق ما أشارت إليه في بيانها الذي نشرته "الغد"، غير جائز قانونا، والأصل أن يجري التعاطي مع ما ورد في التحقيق من معلومات بصورة قانونية وممنهجة، حسب سياسة الوزارة المتبعة في القضايا المماثلة.وكان على الوزارة بحسب الوحش، الإعلان عن فتح تحقيق وتشكيل لجنة تحقيق محايدة وموضوعية، تحقق بما ورد في التحقيق الصحفي من انتهاكات ضد الطلبة المكفوفين، أكان بطلب من أولياء الأمور أو لا، مبينا أنه "يجب ألا يؤخذ الموضوع ببساطة، بل باتخاذ موقف قانوني باعتباره يتعلق بسلامة وحقوق طلبة، لا سيما وأنهم من ذوي الإعاقة البصرية"، معتبرا بأن زيارة المسؤولين التفقدية غير جائزة في هذه الحالات.ولفت إلى أنه، يفترض بالوزارة، فتح تحقيق موسع، واتخاذ إجراءات قانونية، تحفظ حقوق الطلبة، ولا يمكن التعاطي مع مثل هذه الحالات بزيارات تفقدية.