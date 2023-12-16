لماذا يترك الأردن وحيدا في مواجهة أعباء اللجوء؟

سماح بيبرس

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عمان – في الوقت الذي يستضيف فيه الأردن نحو 4 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة، نيابة عن المجتمع الدولي، "يدير العالم ظهره للمملكة، ويتجاهل جهودها المستمرة منذ عقود"، وفق سياسيين واقتصاديين يرون أن الأردن وصل حد الإشباع فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، وقدم ما لم تقدمه قارات ودول كبيرة، ويجب ألا يترك وحيدا.وأشاروا إلى أن هناك أعباء واضحة للجوء على الاقتصاد الأردني، واستنزافا لموارده وموازنته، ما ينعكس على الأردنيين واللاجئين على حد سواء.يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه الأمم المتحدة كشفت في خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام 2024، أن هناك 2.7 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة للاجئين يحتاجون إلى الدعم، فيما يوجد 730 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، يحتاجون إلى دعم مماثل.وتعترف الأمم المتحدة أن 80.5 % من اللاجئين السوريين يعيشون داخل المجتمعات المضيفة مثل جميع اللاجئين غير السوريين، وهي تعتبر الأردن "ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم، على الرغم من أنه ليس من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1951 والتي نصت على توفير حقوق أساسية للاجئين المستضافين".وذكرت أنه ومنذ بداية الاستجابة للاجئين، سمحت الدولة بإدماج اللاجئين في المجالات الحرجة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى الوصول الشامل إلى برنامج الاستجابة الصحية والتطعيم الوطني لـ COVID-19.يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد قبل أيام في كلمة ألقاها في المنتدى العالمي للاجئين، في جنيف أن اللاجئين في الأردن يمثلون أكثر من ثلث السكان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة.وقال جلالته إن "منح الملاذ الآمن للاجئين جزء لا يتجزأ من المبادئ الوطنية الأردنية"، قائلا: "لا يمكننا أن ندير ظهورنا لهم؛ لأن ذلك يتنافى مع صميم هويتنا"، لكن الأردنيين "يشعرون بشكل متزايد بأن العالم يدير ظهره لهم، ويتجاهل جهودهم كمستضيفين للاجئين".وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لم تمول خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية إلا بحوالي 507 ملايين دولار من أصل 2.2 مليار دولار هي متطلبات التمويل في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين؛ أي بنسبة 22.3 %، فيما لم تتجاوز نسبة التمويل للعام الماضي2022، (33.4 %).وحتى خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين للعام الحالي، لم يتجاوز تمويل احتياجاتها 34 % من أصل حجم الاحتياجات الكلي والمقدر بـ968.7 مليون دولار، حتى نهاية أيلول (سبتمبر) العام الحالي.وزير الإعلام الأسبق الدكتور محمد المومني، أكد أن الأردن وصل حد الإشباع فيما يتعلق بموضوع اللاجئين، وقدم لهم ما لم تقدمه قارات ودول كبيرة، ويجب ألا يترك وحيدا، فيما أنه "لن يستقطب لاجئا واحدا بعد اليوم".وأضاف المومني أن المجتمع الدولي أدار ظهره للاجئين، ولم يقدم ما فيه الكفاية لمساعدتهم، علما أن الأردن يقوم بهذا الدور نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدا أن العالم من واجبه الاستمرار بدعم اللاجئين ودعم الأردن لقاء استضافتهم.وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أوضح أن هنالك أعباء واضحة جدا لملف اللجوء على الاقتصاد الأردني، وهناك استنزاف لجزء من موازنة الدولة على اللجوء الذي جاء نتيجة أزمات عدة في الإقليم.وأضاف المعايطة أن ما قاله جلالة الملك في جنيف أكد جزأين؛ الأول أن الأردن لم يدر ظهره للاجئين، والثاني أن العالم أدار ظهره لحاجات اللاجئ والدول المستضيفة، وهذا يلخص المشكلة في هذا الملف.وقال إن معاناة الأردن من تبعات اللجوء مستمرة منذ عشرات السنين، فمع كل أزمة إقليمية كانت هناك تبعات على الأردن، بعضها ذو تأثير طويل الأمد، مثل القضية الفلسطينية التي بدأت عام 1948، وبعضها كان قصير الأمد مثل الأزمة اللبنانية، وبعضها تغيرت مستوياته بتعدد مراحل الأزمة، مثل العراق، فضلا عن أزمات كبرى ما تزال بلا أفق، كالأزمة السورية، ومحصلة كل هذا عبء سكاني يصل إلى ثلث سكان الأردن من اللاجئين، وعبء اقتصادي كبير انعكس على مديونية الدولة، وعلى البنية التحتية ومجالات الإنفاق.وقال إن الأونروا، والتي هي عنوان تقديم الخدمات لفئات من اللاجئين الفلسطينيين، تعاني من عجز مالي يعمل الأردن مع دول العالم لتغطيته، وهناك خطط أردنية حول ملف اللاجئين السوريين، وهي خطط استجابة لكن الاستجابة الدولية لم تصل يوما إلى أكثر من 40 %.أما الخبير الاقتصادي زيان زوانة فأكد أن الأردن هو "ضحية للمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يخلقها ويتسبب بها الغرب، سواء على مستوى العالم أو المنطقة".وأضاف زوانة: "آخر هذه المتغيرات التي يتحملها الأردن كان قبل أيام، عندما لم تأخذ دول الاتحاد الأوروبي بقرار وقف إطلاق النار في غزة، وبالتالي استمرار العدوان، انعكاس ذلك على الأردن".وقال إن النمو الاقتصادي للأردن لم يتجاوز 2.8 % منذ أكثر من 10 أعوام، والبطالة في ازدياد مستمر، وبالتالي فإن الفقر في ازدياد، وهذا يتزامن مع أحداث ومتغيرات عالمية وإقليمية يتفاقم تأثيرها السلبي مع الوقت، ويتزامن مع تراجع المساعدات الموجهة للأردن أو اللاجئين الذين يستضيفهم.وأضاف أن الحرب التي وقعت في سورية قبل 13 عاما أدت إلى أن يتحمل الأردن أعباء لجوء حوالي 1.5 مليون سوري، إضافة إلى تحمل انعكاساته الاقتصادية، وسبق ذلك العراق، ثم الحرب الأوكرانية الروسية التي أنهكت اقتصادات أوروبا وباتت لديها أولويات أخرى متقدمة على منح مساعدات لدولة كالأردن تستضيف لاجئين، وأخيرا الحرب في غزة التي لها انعكاساتها الاقتصادية، لا سيما على القطاع السياحي والاستثمار، كما تزامنت معظم هذه الأحداث مع وباء كورونا الذي حمل معه تبعات اقتصادية سلبية كبيرة.يشار هنا الى أن تقارير لمؤسسات دولية أكدت العبء الكبير الذي يشكله اللجوء على الاقتصاد الأردني، فيما كان برنامج الغذاء العالمي أشار في آب (أغسطس) الماضي في تقرير المراجعة لعملياته في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للعام الماضي، إلى أن "الأردن يكافح من أجل تحسين أدائه الاقتصادي الضعيف، المتأثر بالأزمة السورية، والتي باتت تفرض ضغوطا إضافية على سوق العمل المحدود والرعاية الاجتماعية والموارد الطبيعية".كما أكد في تقاريره الصادرة مؤخرا، أن "النقص الحاد غير المسبوق في التمويل، بات يجبر البرنامج على تقليص مساعداته الغذائية الشهرية بشكل كبير لـ465 ألف لاجئ، غالبيتهم من السوريين".