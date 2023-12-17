لماذا يغيب "التشبيك" والدور الريادي عن العمل النقابي الداعم لغزة؟

محمد الكيالي

اضافة اعلان

عمان – على الرغم من الدور اللافت الذي نهضت به النقابات المهنية الأردنية نصرة لغزة منذ بدء العدوان عليها منذ أكثر من شهرين، غير ان أسئلة عديدة طرحت حول "الفردية" التي طبعت حراك النقابات، وغياب "التشبيك" فيما بينها كما كان يحدث في أزمات سابقة، فضلا عن فقدانها دورها الريادي في التصدي للقضايا الوطنية والقومية.وعزا نقابيون هذا "التفرد" إلى رغبة كل نقابة بالسير وحيدة في تنظيم الفعاليات وعدم "الاشتباك" مع باقي النقابات المهنية.وأكدوا أن هذا الأمر، أدى إلى تشتت الجهود وعدم التركيز عليها بشكل أكبر لدى الإعلام، مبينين أن الفعاليات التي نظمتها النقابات المهنية "محمودة" إلا أنها غير كافية.وأكدوا أن "انصهار" الموقف النقابي مع الموقف الرسمي هو أمر داعم للأردنيين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تكون هذه الفعاليات والحملات مشتبكة بين مختلف النقابات المهنية على غرار جميع الأزمات السابقة، والتي ظهرت فيها النقابات يدا واحدة بعيدا عن "الاستعراض".ولئن كانت النقابات المهنية تقف إلى جانب الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في ظل المعاناة التي يعيشونها هناك، إلا أن نقابيين اعتبروا أن تشتيت الجهود وتذبذب العمل الشعبي لا يرسل الرسالة النقابية بشكلها الحقيقي.ومن هنا، أكد نقيب المهندسين الزراعيين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن الدور الوطني للنقابات المهنية هو ضرورة من الضرورات، أولا انتصارا لأهلنا في فلسطين، وثانيا حماية للدولة الأردنية؛ لأن بقاء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها النقابات والقوى السياسية، والتي تقوم بدورها الداعم للمقاومة، هي مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية.وقال الفلاحات إن تراجع دور النقابات المهنية "لا تبرير له"، مؤكدا أنه "كما في الأزمات الأخيرة، شعرنا بهذا الشعور".وأضاف: "قامت بعض النقابات بتنظيم أنشطة وفعاليات داعمة لغزة، إلا أن هذا لا يكفي".وشدد على ضرورة أن تقوم النقابات المهنية "بتعزيز دورها الوطني، وأن تشتبك اشتباكا إيجابيا مع مكل القوى الفاعلة على الساحة الوطنية؛ لأن الغاية والوسيلة يجب أن تكونا مشروعتين، مع أهمية الالتقاء عند قضية فلسطين".وأوضح أنه "بات ملاحظا بشكل جليّ غياب التشبيك بين النقابات المهنية المختلفة"، منوها بأن هناك "بعض النقابات تقوم بجهد فيما تغيب أخرى عن أي فعالية داعمة نصرة للقضية الفلسطينية أو الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة".وقال إن "المصلحة اليوم أن تقوم النقابات المهنية مجتمعة بتنظيم الفعاليات المختلفة المتعلقة بالقطاع الطبي أو القانوني أو الشعبي وما إلى ذلك".وأكد أن هناك مسؤولية وطنية كبيرة ملقاة على عاتق النقابات، ومن الضرورة أن تقوم بدورها المأمول كما كان سابقا، خصوصا وأنها داعم رئيسي من دعامات العمل الوطني الأردني، وكانت قائدة له في مرحلة ما.وشدد الفلاحات على أهمية "أن تنسجم النقابات المهنية مع مطالب الناس والقضية الفلسطينية والدور في حماية الوطن من التهديدات التي نسمع ونقرأ يوميا عنها من قبل الكيان المحتل".إلى ذلك، قال نقيب أطباء السابق الدكتور علي العبوس: "كنا نعوّل على المؤسسات الوطنية المنتخبة سواء النقابات المهنية والعمالية ومجلس النواب ليس فقط في الأردن بل في الوطن العربي كاملا بأن يكون لها صوت على غرار ماكان يجري في الأحداث السابقة".وأضاف العبوس: "قبل عشرات السنين كانت الحكومات تستجيب لرأي الشعب واستنكاره، وتعمل على تغيير مواقفها، لكن اليوم وبنظرة شاملة للوطن العربي، نجد أن هناك حالة صمت مريب".وبالنسبة للنقابات المهنية، قال: "يؤلمني هذا السكوت وهذه الحملات التي تُنظّم على استحياء، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع".واعتبر العبوس أن "الموقف العظيم الذي نراه في غزة يحتاج إلى موقف يسانده ويكون متناسقا مع عظمة هذا الحدث، فهو لا يقتصر على غزة وحدها ولا على فلسطين ولا على الدول المجاورة فقط التي وصلها التهديد بطريقة مباشرة وغير مباشرة".وأكد أن العدو لم يخجل من تهديد الدول على ألسنة وزرائه ومسؤوليه، لكنه في الحقيقة "يضمر النية السيئة للوطن العربي".وقال العبوس إن الخطر الذي يحيط بالأردن ومصر هو خطر واضح، والإعلانات صارخة جدا ومفهومة، مشيرا إلى أن الحديث عن ما بعد غزة أصبح علنيا.وأضاف في هذا الصدد: "الأجدر بنا أن نكون سندا قويا في رأينا العام، وأنا أعلم أن للحكومات حسابات معيّنة وتخشى على علاقاتها، إلا أن الأصل الاستناد إلى قوة الشعب الذي سيساعدها في اتخاذ رأي مثمر يتماثل مع هذا الحدث".وشدد على أن "التشبيك" بين النقابات يعتمد على قوة الرأي العام، منوها بأنه لو كانت هناك نقابة واحدة لها رأي قوي كانت ستكون مؤثرة وتجعل النقابات الأخرى تسير في مسارها نفسه.ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك من "يقرع الجرس"، والأصل أن تكون هناك مبادرة من إحدى النقابات لتلحق بها الأخريات.وقال إن "العمل الجماعي المؤسسي يعدّ مؤثرا، وهذه فرصة لتحقيق مطالبنا التي كنا نطالب بها في اتفاقيات الغاز واتفاقيات وادي عربة وغيرها".