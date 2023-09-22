لمدة شهرين.. تحويلات مرورية مؤقتة على طريق البحر الميت – غور الحديثة

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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الجمعة، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق البحر الميت – غور حديثة في المنطقة الواقعة جنوب جسر الموجب بشكل مؤقت بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة الدوريات الخارجية.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن التحويلة تأتي لتنفيذ أعمال صيانة الهبوط على طريق البحر الميت جنوب جسر الموجب بطول 73م وعلى عرض الطريق القائم كاملا، وذلك ضمن أعمال مشروع الصيانة للطرق ومعالجة العبارات والمنشآت الخرسانية على طريق البحر الميت – غور الحديثة .وتتضمن الأعمال في الموقع؛ إزالة طبقات الإسفلت القائمة والفرشيات بعمق 2 متر والعمل على تركيب طبقات (جيوجريد) على منسوب الحفر وتحت الأساس وما تحته وتنفيذ طبقات الطمم والفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية للوصول إلى المناسيب المطلوبة بالإضافة إلى أعمال السلامة المرورية من دهان وعاكسات أرضية وفق أفضل المعايير الهندسية المتبعة.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه سيتم وبالتعاون مع إدارة الدوريات الخارجية إغلاق الطريق الرئيسي وتحويل اتجاهات السير للقادمين من العقبة إلى عمان يمينا باتجاه واحد قبل وصولهم جسر الموجب بتحويلة عرضها 4 متر وطول 180 متر.كما سيتم تحويل سير القادمين من عمان إلى العقبة يمينا باتجاه واحد بعد جسر الموجب مباشرة بتحويلة عرضها 4 متر وطول 104 متر، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت ولمدة شهرين من تاريخه لحين الانتهاء من الأعمال.ودعت الوزارة المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية وتعليمات إدارة الدوريات الخارجية والكوادر العاملة في الميدان.