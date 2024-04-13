الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لمناقشة لائحة الأجور.. اجتماع لـ"الأطباء" أواخر الشهر

طبيب
طبيب
عمان - تعقد نقابة الأطباء في 29 من الشهر الحالي، اجتماع الهيئة العامة العادي في مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمّان.
ويعتبر بمنزلة دعوة أولى للاجتماع حيث أنه وفي حال عدم اكتمال النصاب، يؤجل إلى العاشر من أيار (مايو) المقبل ويكون قانونيا بمن حضر.اضافة اعلان
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة د. حازم القرالة، إن الاجتماع سيناقش التقريرين المالي والإدارة للعام الماضي 2023.
وأضاف القرالة في تصريح لـ"الغد" أنه ستناقش ميزانية النقابة لعام 2023 والمصادقة على الميزانية التقديرية للنقابة لسنة 2024 بالإضافة إلى المصادقة على الحسابات الختامية لصندوق التقاعد في النقابة عن عام 2023.
وشدد على أنه بموجب قانون النقابة، يحق للأطباء من أعضاء الهيئة العامة إضافة أي بند على جدول أعمال الاجتماع شريطة أن يكون موقّعا من 15 طبيبا، ويُقدّم قبل أسبوع من موعد الاجتماع.
وتوقّع القرالة، أن يتم بحث مواضيع منها التي تهم القطاعين العام والخاص والتي عصفت بالهيئة العامة خلال العام الماضي.
وأكد أنه بالنسبة لأطباء القطاع الخاص، فإن الموضوع الأهم المتوّقع أن يتم الحديث عنه من قبل الهيئة العامة هو لائحة الأجور لسنة 2021.
وأشار القرالة إلى أن المفاوضات حول لائحة الأجور باتت واضحة، مبينا أن هنالك بوادر جدية بإتمام الاتفاقية بخاصة بعد أشهر عدة من الاجتماعات برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.
وقال، إن لائحة الأجور لسنة 2021 أصبحت حاجة ملحة، نظرا إلى أن هناك إجراءات جديدة تم ضمّها للائحة لم تكن موجودة في لائحة 2008.
وفي النصف الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وافق مجلس النقابة على زيادة لائحة الأجور لسنة 2008 على مدار 3 سنوات بنسبة 20 %، مراعاة للتضخم، لكنه فوجئ أن شركات التأمين اقترحت ما نسبته 8 % عن كل سنة.
إلى ذلك، قال القرالة إنه فيما يخص أطباء القطاع العام، فإنه من المتوقع خلال اجتماع الهيئة العامة، بحث الاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة الصحة ومتابعة ما تبقى من بنودها التي لم تُنفّذ لغاية الآن.
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