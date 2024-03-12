الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لن يهزم الشر الخير مهما فعل

يوسف عبد الله محمود
يوسف عبد الله محمود
حكاية قرأتها تحكي علاقة غير متكافئة بين سُعاة الخير وسُعاة الشر، أرويها بأمانة.
يحكى أن ابنة هولاكو رأت رجلا قد تحلق حوله الناس، فسألت عنه، قيل لها أنه أحد علماء المسلمين، فقالت لأحد أتباعها: أحضروه إلي مقيدا، ففعل. ولما مثل بين يديها قالت له إن الله يحبنا ولا يحبكم، وقد نصرنا عليكم، فقال لها سأجيبك إن منحتني الأمان، عندها أمرت بفك قيوده، فقال لها: ما رأيك في راعي أغنام شردت أغنامه ولم يستطع ردها إليه، فأجابت: يطلق عليها كلابه لتعود، قال: فإن عادت، فإذا يفعل؟ أجابت: يكفيها شر كلابه. أجابها: وهذه علاقتنا بكم، أنتم الكلاب ونحن الأغنام وقد سلطكم الله علينا لأنكم لم تسمعوا كلامه، فإن تبتم عفا عنكم، وهنا استشاطت غضباً وأمرت بقتله.اضافة اعلان
ما أشبه اليوم بالبارحة، لن يهزم الشر الخير مهما فعل. غرور الأشرار من الصهاينة واليهود لن يخذل طلاب الحرية الإسرائيليين المتعطشين للدماء يبيدون أحرار غزة من المدنيين بطائراتهم ودباباتهم مدعومين من الإمبريالية العالمية برعاية أميركا.
الإمبرياليون يتحدثون عن الحرية والكرامة الإنسانية بينما أيديهم غارقة في دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. يتحدثون عن قضايا وطنية وهم الكذابون المخاتلون. يتحدثون عن حل الدولتين بينما باتت أرض فلسطين المحتلة مزروعة بالمستوطنات من شرقها إلى غربها ومن شمالها الى جنوبها.
هم يبيعون أوهاما لشعب شرد عن أرضه مهد الآباء والأجداد. أقول لهؤلاء الإمبرياليين إن حبل الكذب قصير. إن تباكيكم على جرائم نتنياهو هو تباك كاذب، أنتم أشبه بالصياد الذي يذبح عصفورا وهو يبكي!  الأوهام لم تعد تقنع المقاومين الفلسطينيين.
الرئيس الأميريكي بايدن يتحدث عن أشكال مختلفة من الدول، يريد أن يقنع شعب فلسطين بدولة منزوعة السلاح أشبه بكنتونات لا تليق بالبشر، إلى متى هذا الصمت الرسمي العربي إزاء مما يحدث من إبادة جماعية لشعب غزة والضفة الغربية.
يريدون نفي أهل غزة إلى دول اخرى، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، أتساءل أين الكرامة العربية؟ الصمت العربي بات مدانا من الشعوب العربية. النفاق لم يعد ينطلي على هذه الشعوب، ما يقال في العلن يقال نقيضه في السر. 
أين مقولة: بلاد العرب أوطاني من الشام إلى بغداد ومن مصر إلى تطوان؟ أين التضامن العربي الذي طالما تحدثتم عنه، بات هذا التضامن مجرد شقشقة لسان لتهدئة الخواطر!
الجامعة العربية راقدة في نوم عميق، إذا تحدثت جاء حديثها لا يسمن ولا يغني من جوع، بتنا كعرب كالأيتام على مائدة اللئام. يُغار علينا ولا يُراد لنا أن نغير، باتت المقاومة الفلسطينية إرهابية، والعدو الصهيوني المستبيح للحمى الفلسطينية مدافعاً عن أرضه!
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