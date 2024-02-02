ليف: الهجوم على القوات الأميركية قرب الحدود الأردنية حرب بالوكالة لصالح إيران

زايد الدخيل

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عمان- وصفت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، الهجمات على الجنود الأميركيين في موقع متقدم على الحدود الأردنية السورية بـ"المؤسفة جداً وغير المقبولة"، رافضة الحديث عن طبيعة الرد الأميركي، بقولها "هذا جزء مهم من الحرب بالوكالة من قبل إيران، ومدعوم منها، ولن أخمن توقيت ومكان الرد، لكنه سيكون في الزمان والمكان اللذين تختارهما الولايات المتحدة".وقالت ليف، خلال إيجاز صحفي رقمي، أول من أمس، شاركت "الغد" فيه، "إن الهجوم غير مقبول، وإن الرئيس الأميركي جوزيف بايدن هو من سيقرر مسار العمل في هذا الأمر تحديدا".وأشارت إلى أن ضمان عدم اتساع نطاق الحرب بين حركة حماس وإسرائيل يعد هدفا معقدا جداً، نظراً إلى الأفعال المهددة للاستقرار من قبل وكلاء إيران في المنطقة.وتابعت أن من أبرز الأولويات اليوم للإدارة الأميركية، إنهاء الصراع في فلسطين، وبناء طريق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.وأوضحت أنه، ومنذ أحداث السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، أجرت زيارات عدة لإسرائيل والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذه الزيارات مستمرة بشكل كبير حتى اليوم من أجل ضمان إنهاء هذا الصراع، مؤكدة تركيز الإدارة الأميركية في هذه اللحظات بشكل كامل على تحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة، وهذا يعني العمل مع جميع الشركاء على زيادة المساعدات التي تصل إلى سكان القطاع، والحث على اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين، و"الضغط بقوة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن بشكل آمن وفوري".وأوضحت ليف أنه "من المهم للإدارة الأميركية ضمان عدم تكرار أحداث السابع من تشرين الأول مرة أخرى، ليس فقط للإسرائيليين بل للفلسطينيين أيضا"، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحيلولة دون توسع الصراع، مؤكدة أن العمل جار بشكل مكثف مع الشركاء لبدء العمل الشاق المتمثل في إنشاء طريق إلى الدولة الفلسطينية.وقالت ليف "إن إنشاء طريق إلى الدولة الفلسطينية هو الطريقة الوحيدة لخلق سلام طويل الأمد لن يفيد الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل المنطقة بشكل عام".وأضافت "أن الولايات المتحدة ملتزمة أكثر من أي وقت مضى تجاه هذه المنطقة، وإيجاد طريق أفضل لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار فيها"، مؤكدة رفض بلادها رفضا قاطعا لتهجير سكان غزة من القطاع، وضمان عدم تحقيق ذلك.وحول تعليق دول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قالت ليف إن البعثة مخصصة للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك في غزة أو الضفة الغربية أو سورية أو لبنان أو فلسطين أو الأردن، مشيرة إلى أن "تورط أعضاء من حماس في الهجمات التي وقعت يوم 7 تشرين الأول، بحاجة إلى جهود كبيرة للتأكد من جوهر الأمر"، مؤكدة أن العمل جار لإجراء تحقيق مستقل بشكل سريع ودقيق.وأضافت "لم يكن لدينا خيار سوى تعليق تمويلنا الأسبوع الماضي، نظرا لخطورة هذه الادعاءات، لكننا نحن والجهات المانحة الأخرى والأمم المتحدة نعمل بكل سرعة لفهم ماذا حدث للوصول إلى جوهر هذه المشكلة، وكذلك لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى".وتابعت "من الواضح أننا نتشاور بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية، وكذلك مع الجهات المانحة الأخرى ودول المنطقة، وبالطبع مع أعضاء الكونجرس".وحول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، قالت ليف "نحن منخرطون بشكل كامل في الجهود المبذولة للتوصل إلى ترتيب لإطلاق سراح الرهائن، لذلك رأيتم أن مدير وكالة المخابرات المركزية كان في أوروبا نهاية الأسبوع الماضي للعمل بشكل مكثف مع شريكتنا مصر، وشريكتنا قطر، وشركائنا الإسرائيليين، لوضع مقترح لتقديمه إلى حماس لبدء صفقة من شأنها أن تشمل أيضا وقفا أو توقفا إنسانيا".وقالت ليف "إن حركة حماس وإسرائيل تواصلان النظر في مقترحات حول صفقة جديدة محتملة"، موضحة أن الصفقة المحتملة تنص على وقف آخر للأعمال القتالية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.وأضافت "بالطبع سأقول إنني لست على علم بأي إجابات محددة في هذا الوقت، وأعتقد أنها ما تزال قيد الدراسة بشكل كامل".وفيما يخص هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، أشارت ليف إلى أن تلك الهجمات هي في المقام الأول مدمرة لدول وشعوب الشرق الأوسط، حيث إن هذه البلدان تستفيد موانئها واقتصاداتها بشكل مباشر، وتعتمد على تجارة البحر الأحمر وقناة السويس، وتتأثر بشكل كبير مما يحدث، حيث تعتمد جميع الدول العربية على الشحن من هذه الممرات المائية الحيوية.وأضافت "هذا الأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة فقط، ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالصراع بين إسرائيل وحماس، لذا أصبح لدينا تحالف متزايد من الشركاء الذين يمارسون الضغوط السياسية والدبلوماسية والعسكرية؛ لأن الهجمات تهدد الأمن الغذائي في الأردن ومصر واليمن، حيث إن الملاحة البحرية واقتصاديات هذه الدول تعتمد على ذلك، لأن أي تصعيد سيوثر على سكان المنطقة، وخصوصا الدول المذكورة".كما عدّت ليف هجمات حزب الله العراقي على القوات الأميركية اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا جديا لكيان الدولة العراقية نفسها.وأضافت "هذا موضوع نعالجه عن كثب مع الحكومة العراقية ورئيس الوزراء السوداني، وهذه وضعية مستمرة منذ سنوات، وهي مسؤولية الدولة العراقية للتحكم في هذه الميليشيات، وهي ممولة ومسلحة ومدعومة من إيران عبر سنوات، ونود أن نرى ردة فعل لمساءلة ومحاسبة هذه الميليشيات".وفي ردها على سؤال بشأن الأنباء عن نية إدارة الرئيس بايدن خفض شحنات الأسلحة لإسرائيل، أجابت ليف بالنفي، وقالت إن الإدارة الأميركية لا تفكر في هذا الأمر.وأشارت إلى وجود "ارتفاع ملحوظ في الأعمال العسكرية المتبادلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وأن حزب الله يتدخل في النزاع، وهذا يمثل اعتداء على الخط الأزرق الذي تتواجد فيه قوات الأمم المتحدة على الحدود".وقالت ليف "نحن نعمل مع الحكومة الإسرائيلية ونجري مناقشات مكثفة لتفهم طبيعة الأنشطة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وإن الطرفين لا ينويان الدخول بالنزاع بشكل مباشر، ونسعى لإيجاد حل دبلوماسي".