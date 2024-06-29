ليندباك: للأردن دور محوري بتحقيق الاستقرار بالمنطقة

إيمان الفارس

وقف العمليات العسكرية في غزة ضروري لمنع المزيد من معاناة المدنيين

زيادة الأعمال التجارية بين الأردن والنرويج تمثل أولوية عالية

اضافة اعلان

عمان - أكد سفير مملكة النرويج لدى الأردن إسبن ليندباك متانة العلاقات بين المملكتين، مشددا على أن الأردن شريك أساسي للنرويج.

وبين السفير، في مقابلة خاصة مع "الغد"، أن بلاده تثمن دائما دور الأردن المحوري في المنطقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، لافتا إلى أن النرويج تدعم الموقف الأردني الساعي لإيجاد حل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

وقال السفير إن اعتراف بلاده مؤخرا بفلسطين كدولة يشدد على موقف النرويج القديم المتجدد بأن الحل المستدام للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، يتوقف على إقامة الدولتين.

ولفت إلى أن سلسلة الاعترافات بالدولة الفلسطينية هي خطوة مهمة في سياق تعزيز الشرعية لهذه الدولة وزيادة الضغط السياسي على جميع الأطراف للتحرك نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وحول قرار محكمة العدل الدولية، الذي يقضي بضرورة الوقف الفوري للهجوم العسكري على غزة، شدد على أن الحكم يؤكد الحاجة الماسة إلى احترام جميع الأطراف للمبادئ القانونية الدولية وحقوق الإنسان، مبينا أن الوضع في رفح له آثار إنسانية كبيرة، ووقف العمليات العسكرية ضروري لمنع المزيد من معاناة السكان المدنيين.

وأكد ليندباك دعم بلاده للجهود الإردنية الإصلاحية الساعية لدعم سبل العيش والتوظيف والنمو الاقتصادي من خلال قنوات الأمم المتحدة المتعددة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وغيرها من المؤسسات.

وحول أزمة اللجوء السوري، أكد التزام بلاده بدعم المملكة في هذا الملف، مؤكدا أهمية الدور الأردني الكبير الذي تقوم به باستضافة اللاجئين، مبينا أن النرويج تعد من أكبر الجهات المانحة للاستجابة للأزمة السورية.

وفيما يلي نص المقابلة:

الأردن والنرويج.. علاقات صلبة

• كيف تصف العلاقات الثنائية الأردنية - النرويجية على الصعيد الدولي؟

العلاقات الثنائية بين الأردن والنرويج قوية ووثيقة وواسعة النطاق. تمتد الصداقة والشراكة والتعاون بين مملكتينا من العلاقات الوثيقة بين العائلتين الملكيتين إلى عملنا اليومي في السفارة.

والأردن شريك أساسي للنرويج. سواء كقوة لتحقيق الاستقرار في المنطقة في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، ومن خلال تعاوننا الثنائي القوي في العديد من المجالات المهمة.



• هل لك أن تحدثنا عن بدايات تأسيس العلاقات الثنائية بين المملكتين؟ وكيف ساهمت الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي المملكتين في تعزيز تلك العلاقات؟

نحن فخورون للغاية بعلاقتنا الثنائية الطويلة الأمد مع الأردن، والتي يعود تاريخها الآن إلى 55 عاما. ونحتفل هذا العام بالذكرى الـ 30 لتأسيس السفارة النرويجية في العاصمة الأردنية عمّان، وهي شهادة على وجودنا والتزامنا الراسخين تجاه الأردن، وذلك باعتبارها واحدة من أكبر السفارات النرويجية على مستوى العالم. إنه تكريم لروابطنا الراسخة والدائمة.

وعن الزيارات رفيعة المستوى، مثل الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك هارالد والملكة سونيا في العام 2020، وزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى النرويج في العام 2022، هي شهادات على هذه العلاقة، كما أنها عززت هذه العلاقات.

وعلى مدى العامين الماضيين، تشرفنا أيضا باستضافة عدة زيارات رفيعة المستوى إلى الأردن، بما في ذلك زيارات وزير الخارجية النرويجي، واللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع في برلماننا، ووزير العدل والأمن العام. وفي الآونة الأخيرة، زار وزير التنمية الدولية الأردن في مطلع شهر حزيران (يونيو) من العام الحالي، ما أدى إلى تعزيز حوارنا مع الحكومة والشركاء الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

كما يشرفنا أن نتلقى عدة زيارات رفيعة المستوى إلى النرويج، بمن في ذلك وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي زار النرويج عدة مرات بما في ذلك في حزيران (يونيو) العام الحالي، وكذلك وزير الطاقة ووزير البيئة في العام 2022.

وبالنسبة للسفارة، تعمل هذه الزيارات بمثابة وسائل لزيادة التعاون والعلاقات الثنائية بيننا.



• وماذا عن أولويات النرويج وأهدافها ومشاريعها الإستراتيجية التي تودّ التركيز عليها لغايات التنفيذ في الأردن؟

النرويج، كشريك ثابت للأردن، ملتزمة التزاما عميقا بدعم استقرار الأردن وجهوده الإنسانية. وتشمل مجالات تركيزنا؛ الحلول المستدامة، وحقوق المرأة، والمساعدات الإنسانية، وحقوق الإنسان. ونحن نعترف بدور الأردن المحوري في المنطقة، ونقدر شراكتنا مع هذه القوة الداعمة لتحقيق الاستقرار.



• برأيك سعادة السفير، ما أهمية التعاون مع الأردن بخصوص دعم السلام في منطقة الشرق الأوسط؟

تعاوننا مع الأردن هو حجر أساس في عملنا بالمنطقة. ونحن نشارك معا بنشاط في عملية السلام في الشرق الأوسط، سعيا إلى إيجاد حل سياسي للصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967.

ويشكل اعتراف النرويج مؤخرا بدولة فلسطين خطوة مهمة في هذا الجهد المشترك. ويحظى دور الأردن بتقدير عميق، بما في ذلك دور جلالة الملك كوصي على الأماكن المقدسة في القدس. وخلال 25 عاما على العرش، سعى جلالة الملك عبد الله الثاني إلى إقامة علاقات دولية وإقليمية متوازنة. وقد ساهمت فطنة الملك الدبلوماسية بشكل كبير سياسيا واقتصاديا وإستراتيجيا في الحصول على الدعم المطلوب للأردن والمنطقة.



• في هذا السياق، ما أبرز المجالات التي تدعمها النرويج في الأردن؟

تدعم النرويج الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الطموحة في الأردن من خلال دعم المؤسسات الرئيسية. ولسنوات عديدة، دعمنا قطاع التعليم، بما في ذلك إدماج الأطفال السوريين في المدارس.

نحن نقدم الدعم الإنساني لسبل العيش والتوظيف والنمو الاقتصادي من خلال قنوات الأمم المتحدة المتعددة الأطراف مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتدعم النرويج أيضا خطة العمل الوطنية الأردنية (JONAP) لضمان تحقيق أجندة برنامج المرأة والسلام والأمن. كما أننا نشارك في الزراعة الصديقة للمناخ من خلال اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة ووزارة الزراعة، حيث نرى إمكانات كبيرة.



• من خلال مسارات خطة عمل السفارة النرويجية في الأردن ومجالاتها، كيف تجسّد النرويج دعمها لأزمة اللجوء السوري في المملكة؟

تعد النرويج إحدى أكبر الجهات المانحة للاستجابة للأزمة السورية والتي تتضمن دعما كبيرا لمرونة الأردن وقدرته على استضافة اللاجئين. ومن خلال المنظمات الشريكة لنا والحكومة الأردنية، وصلنا إلى اللاجئين ودعمناهم من خلال تحسين سبل العيش والتمكين والتعليم وفرص العمل وغير ذلك.

وتقدر النرويج تقديرا عميقا دور الأردن بوصفه مضيفا سخيا للعديد من اللاجئين، وقدمنا دعما إنسانيا كبيرا على مدار السنوات الماضية. وتساهم النرويج، كشريك ثابت للأردن، بما يتجاوز 230 مليون دولار أميركي في المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار منذ العام 2013.



• هل ساهمت طول فترة أزمة اللاجئين في الأردن بتحوّل في أولويات تقديم المساعدات من قبل بلادكم؟

نظرا للطابع طويل الأمد لحالة اللاجئين، حدث تحول في أولوياتنا نحو تقديم المزيد من المساعدة طويلة الأجل، بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وكان من الأهمية بالنسبة للنرويج دعم التعليم الجيد للأطفال الأردنيين واللاجئين سواء.



• ما حجم الدعم المالي الذي تقدمه النرويج للأردن؟

بلغ الدعم النرويجي للأردن في العام 2023، حوالي 30 مليون دولار أميركي، للمساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار. واستكمل هذا الدعم بمشاريع في مجالات التعليم، والحماية الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وحرية التعبير، والعمليات الانتخابية.

وتمنح النرويج الأولوية للدعم المالي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في الأردن. ويتم توجيه هذا الدعم من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك الاستجابة للاجئين، وخلق فرص العمل، وحقوق المرأة، وحرية التعبير.

وتدعم النرويج الأردن، من خلال مجموعة متنوعة من القنوات متعددة الأطراف، بما فيها المرفق العالمي للتمويل الميسر (GCFF)، الذي خصصت له النرويج ما يقرب من 2.5 مليون دولار أميركي لمبادرات الاستجابة للاجئين.



• وماذا عن العلاقات الاقتصادية الثنائية المشتركة والاتفاقيات التجارية بين البلدين؟

تمثل زيادة الأعمال التجارية والتجارة بين الأردن والنرويج أولوية عالية. استضافت السفارة بنجاح ندوة أعمال، وهي شهادة على الاهتمام المتزايد بالفرص التجارية بين الشركات النرويجية والأردنية، وتظهر فرص جديدة، وخاصة في مجالات السياحة، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، ما يبشر بمستقبل مشرق للتعاون.



• هل حدّثتنا عن أهمية مشروع "غابة الصحراء" في العقبة، باعتباره نموذجا مبتكرا للتكيف مع التغيرات المناخية؟

تم إطلاق مشروع "غابة الصحراء" في العقبة، وهو تعاون رائع في استخدام التقنيات المبتكرة للزراعة الصديقة للمناخ، استجابة لدعوة من جلالة الملك عبد الله الثاني في العام 2010.

ويهدف هذا المشروع المبتكر إلى مكافحة التصحر، وهي قضية ملحة في الأردن، باستخدام الممارسات التصالحية لإنشاء نمو الغطاء النباتي، فهو يدمج مكونات فريدة لإنتاج المياه العذبة من خلال تحلية المياه من البحر الأحمر والخضراوات الطازجة والطاقة، ما يعرض إمكانات للحلول الرائدة في الأردن.



• وحول الجانب التجاري؟

على الجانب التجاري، تقدم الشركات النرويجية مساهمات للأردن. هناك العديد من الشركات النرويجية في الأردن، مثل شركة Scatec، وهي شركة للطاقة الشمسية ترى فرصا ممتازة في قطاع الطاقة المتجددة في الأردن. كما تنتج شركة جوتن النرويجية دهانات عالية الجودة في الأردن، ما يعزز علاقاتنا الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، النرويج هي ثاني أكبر مصدر للمأكولات البحرية في العالم، حيث تتكون معظم الصادرات النرويجية إلى الأردن من المأكولات البحرية. وهناك إمكانية لزيادة التجارة في هذا القطاع، والأردن سوق نامية. نحن نعمل مع المجلس النرويجي للمأكولات البحرية والسلطات الأردنية لتعزيز الأسس لمزيد من فرص التصدير.



• يشمل التعاون المشترك بين الأردن والنرويج؛ مجالات التعليم والدراسات العليا والسياحة المتبادلة، هل يمكن أن تقدم مزيدا من التفاصيل؟

التعاون بين بلدينا قوي ومتنوع، متجذر في القيم والأهداف المشتركة. وتعكس شراكتنا الطويلة الأمد التزاما متبادلا بتعزيز السلام، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم حقوق الإنسان، ويشمل هذا التعاون قطاعات مختلفة، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والسياحة والثقافة.

وفي مجال التعليم، تساهم السفارة في صندوق تعليمي متعدد المانحين، يدعم وزارة التعليم، وهذا الصندوق شهادة على التزامنا المشترك لضمان تسجيل جميع الأطفال في الأردن، بصرف النظر عن جنسيتهم، في المدارس العامة.

إنها خطوة حاسمة في مكافحة الفقر، وفي تأمين التنمية المستدامة للبلد، وهي قضية يمكننا جميعا أن نفخر بها.



• وماذا عن مجال التعاون المشترك في إطار السياحة؟

تعد السياحة أحد موارد الأردن، حيث تعرض تاريخه الغني ومعالمه الآسرة مثل البترا وجرش ووادي رم وشواطئ العقبة، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، يتميز الأردن بمناظر طبيعية جميلة مثالية للأنشطة الخارجية. ويقدر العديد من النرويجيين، بمن فيهم أنا، المشي لمسافات طويلة والتواجد في الطبيعة. أعتقد أن هذا العامل سيجذب المزيد من السياح النرويجيين إلى الأردن في المستقبل.

تطورات القضية الفلسطينية والحرب على غزة

• هل يمكنك أن تخبرنا لماذا قررت النرويج الآن، في هذه اللحظة، الاعتراف بفلسطين كدولة؟

للنرويج بالطبع تاريخ طويل من المشاركة في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. منذ اتفاقيات أوسلو في العام 1993، اتبعت النرويج، كالعديد من البلدان الأخرى، إستراتيجية حيث يأتي الاعتراف بعد اتفاق سلام، ولم يسفر هذا النهج عن النتائج المرجوة.



• وما علاقة هذا الإقرار بدعم "حل الدولتين" باعتباره الحل المستدام للسلام في الشرق الأوسط؟

دعمت مشاركة النرويج طويلة الأمد باستمرار "حل الدولتين" باعتباره الطريق إلى سلام دائم في الشرق الأوسط. ويؤكد الاعتراف بفلسطين كدولة على موقف النرويج الطويل الأمد بأن الحل المستدام للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، يتوقف على إقامة دولتين.

وتعتقد الحكومة النرويجية أن الشعب الفلسطيني له حق أصيل في تقرير المصير. يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام داخل دولتيهما. إن تحقيق السلام في الشرق الأوسط مرهون بتحقيق "حل الدولتين"، الأمر الذي يتطلب الاعتراف بدولة فلسطينية.

ودفعت العديد من الأسباب الملحة النرويج، إلى الاعتراف بفلسطين كدولة في هذه المرحلة. لقد أظهرت الحرب في غزة بشكل صارخ أن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما دون معالجة القضية الفلسطينية.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا قرارا، يؤكد أن فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة، حيث صوتت لصالحها الأغلبية الساحقة من 143 دولة. هذا التأييد الدولي يعزز قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، من خلال الاعتراف بفلسطين، تؤيد النرويج خطة السلام العربية، وهي مبادرة إقليمية مهمة يلعب فيها الأردن بالطبع دورا مهما.

واعتراف النرويج، جاء تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا بلدان أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا مؤخرا، وهذا دليل قوي على الزخم المتزايد لهذه الحركة. وما تزال النرويج على اتصال وثيق مع الدول الأوروبية الأخرى لتنسيق الجهود، ما يعزز الإجماع الدولي.

ونأمل أن يساهم اعتراف النرويج بفلسطين في الجهد الأوسع لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال إقامة دولة فلسطينية.

• برأيك، سعادة السفير، ما الطريقة التي ستسهم بها سلسلة اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية في تنفيذ "حل الدولتين"؟

هناك إجماع دولي واسع على أن "حل الدولتين" هو الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين على حد السواء.

إن تزايد عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية، دليل على الزخم السياسي المتزايد. وعلى الرغم من أهميته، فإن اعتراف دول أوروبية مختلفة بدولة فلسطينية ليس المسؤولية الوحيدة لضمان استدامتها. وبتصديقنا على خطة السلام العربية، التي واصلت الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية تطويرها، نكون جزءا من جهد جماعي. وقد شاركت النرويج بنشاط في حشد الدعم الأوروبي لهذه الخطة.



• كيف يمكن أن تساهم سلسلة الاعترافات بالدولة الفلسطينية بالتقدم نحو حلول السلام؟

رغم أن كل خطوة من هذه الخطوات ليست حلا قائما بذاته، إلا أنها تمثل بشكل جماعي تقدما كبيرا نحو حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. سلسلة الاعترافات هي خطوة مهمة في تعزيز شرعية الدولة الفلسطينية وزيادة الضغط السياسي على جميع الأطراف للتحرك نحو حل الدولتين عن طريق التفاوض. ويدل دور النرويج النشط في دعم خطة السلام العربية وحشد الدعم الدولي بوضوح على التزام الحكومة النرويجية بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.



• هل هناك خطوات جادة للمضي قدما في "حل الدولتين"، والمساهمة في جعله حقيقة على أرض الواقع ؟ (النرويج كرئيس لمجموعة المانحين للفلسطينيين - لجنة الارتباط المخصصة AHLC)؟

كانت النرويج داعية قوية لمشروع بناء الدولة الفلسطينية في دورها كرئيس للجنة الارتباط المخصصة (AHLC)، وهي مجموعة الدول المانحة لفلسطين، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، وتمثل اللجنة آلية مركزية لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني لدعم تطوير مؤسسات الدولة الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية.

ومع اعتراف النرويج بفلسطين كدولة، فإنها تضع أيضا توقعات واضحة للحكومة الفلسطينية الجديدة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز القضاء، ومكافحة الفساد، وهذا الالتزام بالحكم والشفافية ضروري لاستدامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.



• برأيك، هل ساهمت استمرارية التوسع في المستوطنات في الضفة الغربية بزيادة تعقيد طرق السلام والاستقرار؟ وكيف؟

خلقت الحرب في غزة والتوسع المستمر في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية بيئة أكثر صعوبة مما شوهد منذ عقود، وزادت هذه التطورات من تعقيد الطريق إلى السلام والاستقرار.

وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل النرويج ملتزمة بتعزيز حل الدولتين. وتواصل، بوصفها رئيسة اللجنة، حشد الدعم الدولي وتنسيق الجهود لتحسين ظروف المعيشة والحكم في فلسطين، ويشمل ذلك دعم المبادرات التي تعزز التنمية الاقتصادية والأمن وتشجع الحوار السياسي.

إن التزام النرويج المستمر بهذه الجهود يؤكد تفانيها في جعل حل الدولتين حقيقة واقعة. ومن خلال الاعتراف بفلسطين ودعم مبادرات بناء الدولة الشاملة، تهدف الحكومة النرويجية إلى المساهمة في سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



• ما موقفكم من قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على ضرورة وقف العمليات العسكرية في رفح؟

أمرت محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية في العالم، بالوقف الفوري للهجوم العسكري أو الأعمال التي قد تفرض على سكان غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

ويؤكد هذا الحكم الحاجة الماسة إلى احترام جميع الأطراف للمبادئ القانونية الدولية وحقوق الإنسان. إن الوضع في رفح له آثار إنسانية كبيرة، ووقف العمليات العسكرية ضروري لمنع المزيد من معاناة السكان المدنيين.

ومحكمة العدل الدولية ليست مجرد هيئة قانونية، بل هي حجر الأساس للسلام والعدالة العالميين. إن سلطتها في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة دليل على دورها الحاسم في الحفاظ على النظام القانوني الدولي. إن التمسك بقرارات محكمة العدل الدولية ليس مجرد مسألة احترام ولكنه ضرورة لضمان مصداقية وفعالية المؤسسات القانونية الدولية.



• إذا، فأنتم تدعون وتؤكدون ضرورة احترام جميع الأطراف لاحترام قرار وقف العمليات العسكرية؟

نحث جميع الأطراف المعنية على احترام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه على وجه السرعة. وبذلك يمكننا أن نقترب أكثر من الحل السلمي، وأن نحمي حقوق ورفاه المتضررين من الصراع.



• ماذا عن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل من الجانب النرويجي إلى غزة ومساهمة النرويج في حماية المدنيين الفلسطينيين؟

الوضع في غزة خطير، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المعونات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السكان.

في العام 2023، تجاوز إجمالي دعم النرويج لفلسطين 160 مليون دولار أميركي، ما يؤكد التزامنا بتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وما تزال النرويج ثابتة على التزامها بالحفاظ على دعم كبير.

وجهودنا في مجال المعونة الإنسانية في غزة شاملة، وتركز على الإغاثة الفورية، لتعزيز القدرة على الصمود طويل الأجل. وتهدف المشاريع التي تمولها النرويج إلى تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة، وتقديم المساعدة الطبية، ودعم المجتمعات المحلية الهشّة المتضررة من الصراعات المستمرة والمصاعب الاقتصادية. وهذه المبادرات، التي تعالج الاحتياجات العاجلة وطويلة الأجل على السواء، لها أهمية حاسمة في صون رفاه وحقوق المدنيين الفلسطينيين وسط ظروف صعبة.

ونقدر تقديرا عميقا الجهود التي يبذلها الأردن، بما في ذلك التزام جلالة الملك عبد الله الثاني ومشاركته الشخصية، من أجل الوضع الإنساني في غزة.

وشارك وزير التنمية الدولية في المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمه مؤخرا جلالته، جنبا إلى جنب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.