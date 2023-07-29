ليوم واحدفقط.. عودة الأجواء المعتدلة غدا

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تُشير آخر الخرائط الجوية بأن الكتلة الحارة ستبتعد عن أجواء المملكة يوم غد الأحد لتعود إلى مُستوياتها الطبيعية نسبةً لمثل هذا الوقت من العام.و يُتوقع بمشيئة الله أن تسود أجواء صيفية اعتيادية نهار الأحد؛ نتيجة تأثر المنطقة بتيارات هوائية شمالية غربية ذات درجات حرارة حول مُعدلاتها العامة، إذ يبلغ مُعدل العظمى في أنحاء عمان مع نهايات شهر تموز ما بين 30-32 درجة مئوية، في حين تسود أجواء حارة على نحوٍ معتاد في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة.أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس مُعتدلاً في معظم مناطق المملكة، و لطيفاً فوق المرتفعات الجبلية العالية لاسيما مع ساعات الليل المُتأخرة، و تنخفض الصغرى إلى حدود 20 درجة مئوية.يُذكر أن التوقعات الجوية تُشير إلى عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع بدءاً من الإثنين و تصبح حينها أعلى من معدلاتها الإعتيادية بِعدّة درجات من جديد و تسود أجواء حارة نسبياً في مُعظم المناطق.