مؤتمرون: النهج الشمولي بمشاريع الحصاد المائي أولوية وطنية

إيمان الفارس

أضحى تعزيز النهج الشمولي في التخطيط لمشاريع الحصاد المائي، أولوية أردنية وطنية عليا، ويؤكد ضرورتها مشروع الحوار الوطني الثاني للحصاد المائي، في وقت قدرت فيه وزارة المياه والري حصة الفرد السنوية من المياه بنحو 70 م3.

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ونتيجة لتحدّ يمثل هاجس أمن وطني للأردنيين، ويزداد وزنه ثقلا على القطاع المائي، دعا مشاركون في مؤتمر الحوار الوطني للحصاد المائي، الذي ينظم بالتعاون بين الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM)، ووزارات المياه والريّ والزراعة والطاقة والبيئة، وبدعم من السفارة الهولندية في الأردن، إلى أهمية تولي المشروع، بناء نماذج رياضية تحاكي سلوك الهطولات المطرية والمياه السطحية خلال الأعوام المائية.



وأشار المؤتمرون في الحوار الذي جرى بمشاركة السفير الهولندي هاري فيرفاي، وممثلين عن وزارتي المياه وسلطة وادي الأردن، والزراعة، إلى ضرورة اتباع النهج الشمولي، وتعزيز وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز مفهوم المواطنة المائية.



كما أوصوا بضرورة التوصل لـ"سياسة واضحة، تعنى بتعريف دور الشباب وتحديد واجباتهم وحقوقهم، وإطلاق طاقاتهم الموجهة نحو المساهمة في حوكمة قطاع المياه، ليصبح قطاعا فاعلا يرتقي إلى مصاف قطاعات المياه في الدول المتقدمة".



وفي هذا السياق، أكد فيرفاي، التزام بلاده بدعم الحكومة الأردنية وشعبها لمعالجة التحديات المتوقعة إزاء النقص الوشيك في المياه خلال الأعوام المقبلة، مشيرا إلى أن "المياه أولوية في إستراتيجية التعاون التنموي المتعددة السنوات للأردن للأعوام 2023-2026، ويتكون دعمنا في هذا المجال عبر ثلاث ركائز".



وقال فيرفاي، إن دراسات علمية حذرت من توقعات تشير الى تحديات مائية قد يواجهها الأردن في الأعوام المقبلة، ما لم تتخذ أي تدابير، وسط توقعات بأن يصل العجز لـ500 مليون م3 من المياه بحلول العام 2040.

وبين، أن هولندا تدعم الأردن في استضافته المضيافة، والتي تحظى بتقدير كبير للاجئين، سيما من طلبوا الحماية فيه نتيجة للأزمة السورية، كما أن برنامج التنمية الهولندي في الأردن؛ يلبي احتياجات المجتمعات المضيفة الأردنية الضعيفة واللاجئين.



وبشأن توفير مياه إضافية غير جوفية، قال فيرفاي، إن هولندا تعهدت بتقديم 30 مليون يورو لمشروع نقل مياه تحلية مياه العقبة في عمان، الناقل الوطني، الذي بدأته الحكومة الأردنية، مشيرا الى توفيره بمجرد اكتماله 300 مليون م3 إضافية من المياه الصالحة للشرب سنويا.



أما الركيزة الثانية التي أشار إليها السفير، فتتمثل بتعزيز الإدارة المتكاملة للمياه، للحد من الفاقد والمياه غير المدرة للدخل، اذ تدعم هولندا عبر الصندوق الاتئماني المتعدد المانحين، والذي ينفذه البنك الدولي، إصلاحات الحكومة الأردنية الهادفة لزيادة الاستدامة المالية.



وأضاف، إن الركيزة الثالثة، تتمثل بالمساهمة في قطاع زراعي ذكي بمجالي المياه والمناخ، مشددا على قدرة الزراعة في المساهمة بالنمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل في الأردن، ومن ضمنها المجتمعات الضعيفة.



وأوضح أن هولندا تدعم مختلف الطرق والوسائل المبتكرة للمساهمة بتوظيف استخدام المياه والزراعة والمناخ بذكاء، عازيا ذلك الى كون الزراعة هي المستخدم الرئيس للمياه في ثاني أشد دولة تعاني من ندرة المياه في العالم، وذلك عبر تعزيز كفاءة استخدام المياه، والحد من استخدام المياه في المزرعة.



وذلك إلى جانب تشجيع استبدال المياه الجوفية المستخدمة في الري بمصادر مياه أخرى، كمياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار.



وأشاد السفير بمشروع حصاد المياه بشأن حفظ المياه، وإعادة الشحن والاستخدام، أو 3 R، والهادف لتعزيز الحصاد الذكي لمياه الأمطار، بالتعاون الوثيق مع وزارتي المياه والزراعة.



من جانبه، تعهّد المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد، بتنظيم الحوار الوطني للحصاد المائي والذي ينعقد حاليا تحت شعار "الشباب في قلب الحصاد المائي"، وبشكل سنوي، مرتان؛ الأولى في مطلع الموسم المطري والثانية عقب انتهاء الموسم.



وأكد أن الحصاد المائي، هو الحل الوحيد والأمثل والذي يتفق حوله الجميع، لاستثمار كل قطرة من الهطولات المطرية، وتعزيز دورها في الموازنة المائية.



وأشار الرقاد خلال الحوار الوطني الذي شكّلت فيه مشاركة الشباب ما تتجاوز نسبته 60 % من الحضور ومن المحافظات كافة، وبتمثيل واسع للقطاع النسائي والذي شكل 47 % من المشاركين البالغ عددهم 110 مشاركين، للدور الذي تسهم فيه مشاريع الحصاد المائي التي تم إنجازها، كمشروع سد سما السرحان، البالغة سعته 500 ألف م3.



وأضاف، أن مشروع الحصاد المائي ساهم بتعزيز فرص العمل في المنطقة ذاتها، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أن مشروع الحوار الوطني الثاني لقطاع الحصاد المائي الأردني، يوفر فرصا تهدف لتعزيز الدور الفاعل لأكثر من 200 باحث وطلبة دراسات عليا، في القيام بتسليط الضوء على أهمية الدور المحوري الذي تسهم فيه مشاريع الحصاد المائي بأشكالها كافة.



من جانبه، حذر الأمين العام لوزارة المياه د. جهاد المحاميد من خطورة مؤشرات انخفاض حصة الفرد الأردني من المياه، وعدم تجاوز ما كميته 70 م3 سنويا، وتأثيرها سلبا على التنمية الاقتصادية، وبالتالي على الحياة الاجتماعية.



وقال المحاميد إن الوزارة أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه العام الحالي، اذ شملت فصلا متكاملا متخصصا بالتغيرات المناخية، وبناء المنعة والصمود في وجه التحديات المناخية التي تواجه القطاع المائي، وسط التأكيد على أهمية التشاركية بين كافة قطاعات المياه، والزراعة، والغذاء، والبيئة.



وأكد المحاميد ضرورة التركيز والتوجه على إنتاج المياه غير التقليدية، وذلك انطلاقا من تبعات التحديات المناخية والتي باتت واضحة في أنماط الهطل المطري وكمياته، منوها للمشروع الأكبر الذي تمضي وزارة المياه في حيثيات البدء بتنفيذه، وهو مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر بالعقبة.



وأوضح أن الأردن، يعد رائدا في استخدام المياه المعالجة، بحيث تصل إلى 91 %.



من ناحيتها، أكدت الأمين العام لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، ضرورة توظيف الإمكانات والموارد المتاحة للنهوض بقطاع المياه، للوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة، وسط ما يجابه قطاع المياه من مخاطر الناقص المستمر في حصة الفرد.



وأوصت محاسنة بضرورة التوصل لـ"سياسة واضحة تعنى بتعريف دور الشباب وتحديد واجباتهم وحقوقهم وإطلاق طاقاتهم، وصولا للمساهمة في حوكمة قطاع المياه، ليصبح قطاعا فاعلا يرتقي إلى مصاف قطاعات المياه في الدول المتقدمة".



واعتبرت محاسنة، أن توظيف واستثمار قدرات الشباب وطاقاتهم في حوكمة قطاع المياه، "أحد الروافع المهمة التي تسهم بفاعلية في تحقيق الغاية المطلوبة، بخاصة في مجال الحصاد المائي".



وقالت، إن تقديرات الأمم المتحدة أظهرت أن مجتمع الشباب في الفئة العمرية بين 15 إلى 24 عاما، تشكل 1.2 مليار نسمة من إجمالي عدد السكان، فيما يتوقع بان تبلغ نسبة الشباب 16 % في العام 2030.



وتابعت "في الأردن، تبلغ نسبة الشباب 20 % أي 2.250 مليون نسمة"، مشيرة إلى إمكانية "تعظيم دور الشباب في الأردن وفي قطاع المياه تحديدا، والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم بتدريبهم وبناء قدراتهم وصقلها، وتوفير مصادر تمويل لإشراكهم في مشاريع وأنشطة هادفة".



ولفتت إلى أهمية توفير منصات ومنابر شبابية للتعبير عن أفكارهم وإطلاقها، واطلاعهم على كيفية اتخاذ القرار، وتمكينهم من الوصول للمعلومات والبيانات المتاحة، وكذلك التشبيك مع الشبكات الفاعلة في المجال نفسه.



وأكدت محاسنة ضرورة تأطير تلك الأنشطة، ضمن تشريعات واضحة تؤكد على الدور المنتظر من الشباب، وتنظم وتحدد المهام والواجبات المطلوبة منهم في مجال حوكمة المياه.



والحوار الوطني للحصاد المائي، اجتماع سنوي يحضره طيف واسع من أصحاب العلاقة والممارسين للحصاد المائي، بهدف إيجاد منصة للحوار تفضي لإعداد سياسة حصاد مائي أردنية، مربوطة بخطة عمل تنفيذية لـ10 أعوام مقبلة.



ويأتي الحوار الوطني الثاني، لمتابعة نتائج الحوار الأول المنعقد في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، بحضور أكثر من 120 مشاركا، مثلوا طيفاً واسعا من ممارسي الحصاد المائي وصانعي القرار وشركاء التنمية.



وعرض لمجموعة إنجازات مبنية على التوصيات التي خرج بها الحوار الأول، والتي تتابع وتنفذ من الشبكة عبر الحوار الوطني الثاني، الذي عقد بحضور ممثلين عن الشركاء المُنفّذين للمشروع ووزارات المياه والزراعة والبيئة، والحكومات المحليّة في مناطق الأزرق والمفرق وشمال وادي الأردن، وممثلين عن القطاع الأكاديمي والمزارعين، والمنظمات الدولية وممثلي المجتمع المحلي.



وينفذ هذا المشروع: الشبكة ومعهد (IHE Delft) ومؤسسة (Acacia Water) الهولنديين، بشراكة وثيقة مع وزارة المياه.

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