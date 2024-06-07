مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة امتداد للدور الإنساني والإغاثي للأردن ومصر تجاه فلسطين

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القاهرة- أيام قليلة تفصلنا عن حدث مهم يستضيفه الأردن، وهو المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة في 11 حزيران (يونيو) بالشراكة مع مصر والأمم المتحدة، ليكون امتدادا للدور الإنساني والإغاثي للأردن وفزعته تجاه الأشقاء في فلسطين.وقد قام الأردن بمبادرة حظيت بتقدير من الجميع عبر تنفيذ 358 انزالا جويا لمساعدات إغاثية للأهل في القطاع، نفذتها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، منها 257 مع دول شقيقة وصديقة، و101 انزال عبر القوات المسلحة، بينما بلغ مجموع المساعدات المرسلة جوا عبر مطار العريش 53 طائرة، منها 13 طائرة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، و40 طائرة بالشراكة مع منظمات إغاثية.وما يزال الأردن، يبذل جهودا متواصلة ومستمرة مكثفة على المسارين السياسي والإنساني لإغاثة أهالي غزة، وتخفيف آلامهم تحت وطأة الحرب الشعواء للاحتلال الصهيوني، والتي يرى دبلوماسيون وصحفيون مصريون، أن الجهود الأردنية المصرية، ركيزة أساسية لصون الأمن القومي، ليس للبلدين حسب، بل للأمن القومي العربي.رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السابق السفير منير زهران، أكد أهمية التنسيق الأردني المصري لدعم القضية الفلسطينية، ولوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن جهود قيادة البلدين لم تتوقف، فالتنسيق بين البلدين تاريخي وقبل الحرب، وتكثف بعد الحرب على غزة، عبر اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء دوليين فاعلين، بهدف حشد أكبر جهد دولي ممكن لإنهاء الحرب الشعواء على غزة.وأكد زهران، في تصريحات لـ(بترا)، أن الموقف الأردني المصري الصلب والحازم، كان له دور جلي بتغيير مواقف الغرب التي كانت منحازة وبشدة للاحتلال في حربه على غزة، إلى موقف أصبح منحازا للحق، باعتراف دول غربية بدولة فلسطين مؤخرا، وهذا يعد انتصارا للجهود العربية.كما أكد رئيس تحرير جريدة الأهرام المصرية علاء ثابت، أن ما يقوم به الأردن ومصر بحكم العلاقة الوثيقة لهما مع الشعب الفلسطيني، والارتباط العميق بالقضية الفلسطينية، يسير في نطاق محاور سياسية وإغاثية لاحتواء تبعات هذه الحرب غير المسبوقة، وإزالة كل العقبات التي يضعها الاحتلال بوجه أعمال الإنقاذ والإغاثة.وأكد أن ما يميز المبادرة الأردنية المصرية للمؤتمر، أنها تدخل فورا إلى أرض الواقع، وتعمل على الإنقاذ العاجل للنازحين والمصابين والمتضررين، وتخرج بعملية تنسيق واسعة، تضم مختلف القادرين والمستعدين على المشاركة في أوسع عمل إنساني، يلتف حوله كل أصحاب الضمائر في العالم.ولفت ثابت إلى أن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتكون المبادرة تحت علم إنساني جامع، يمنح فرصة للمشاركة الدولية الواسعة، بحيث تصبح خطوة كبيرة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتنطلق لإيجاد حل دائم وشامل، وممارسة أشد الضغوط على حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين، وحتى يمكن التحرك السريع لإنقاذ أطفال ونساء وشيوخ غزة، ممن دخلت معاناتهم شهرها الثامن في ظروف بالغة القسوة، دون تحرك دولي جاد وفعال، وهو ما تحاوله الآن مصر والأردن، لتنظيم آليات فعالة وسريعة وقادرة على تخفيف المعاناة، وتوفير سبل الحياة والعلاج والإيواء والإنقاذ للغزيين، وتأهيل غزة لعودة أهاليها لمناطقهم، وتوفير أكبر عدد من المساكن سابقة التجهيز، ومعدات إزالة الركام وتطهير الأماكن وتأهيلها، وإنشاء مجتمعات عمرانية، تتوافر فيها مرافق المياه والكهرباء والمشافي والطرق وغيرها.وأشار إلى أن الدعوة للمؤتمر تأتي في توقيت بالغ الأهمية، فأولا يتوافق مع المبادرة الأميركية لوقف القتال، مع تنامي التأييد الدولي لإقامة دولة فلسطينية، واعتراف 3 دول أوروبية جديدة بالدولة الفلسطينية، بالإضافة للأغلبية الكاسحة التي ظهرت في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأظهرت عزلة الاحتلال دوليا، والتعاطف الشعبي الدولي الواسع مع غزة والقضية الفلسطينية، وظهرت بتواصل المظاهرات الداعمة لغزة وفلسطين في أميركا وأوروبا، وهي الدول المعروفة تاريخيا بتأييدها للاحتلال.وبين ثابت أن هذا يؤكد التحول الواسع في توجهات الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، بخاصة بين الشباب وطلبة الجامعات والأجيال الجديدة التي لم تكن شهدت مأساة فلسطين عندما بدأت عام 1948، وحرب التطهير العرقية ضد أهلها، وطردهم من بيوتهم وأراضيهم، وتشريدهم خارج فلسطين وداخلها، ما أدى لأكبر عملية تهجير عنصري في التاريخ الحديث.وفي سياق متصل، أكد الكاتب الصحفي المصري جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، على الدور الرائد للأردن ومصر في الحفاظ على الأمن القومي للبلدين، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وموقفهما المتطابق برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من الضفة الغربية باتجاه الأردن ومن قطاع غزة باتجاه مصر، واعتبار الأمر خطا أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا لجهود البلدين والتنسيق المستمر بين قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتطابق الرؤى والمواقف.كما أشار "الكشكي"، إلى أن التنسيق الثلاثي بين الأردن ومصر والأمم المتحدة في هذا المؤتمر المهم، يعول على مخرجاته كثيرا، بخاصة وأن الأطراف الثلاثة بذلت وما تزال جهودا متواصلة لدعم وإغاثة الفلسطينيين، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.وأشار للزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمعبر رفح والتي أكد خلالها موقفه برفض الحرب الإسرائيلية في كلمة غير مسبوقة انحازت للحق الفلسطيني وتحديد مصيره.وشدد على أهمية انعقاد المؤتمر من حيث التوقيت والمكان، حيث يأتي في ظل ظروف وتحديات صعبة يمر بها الإقليم ولما آلت إليه الأوضاع في غزة على يد الاحتلال الإسرائيلي بدمار وخراب وتشويه قطاع غزة.-(بترا)