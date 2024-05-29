 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤتمر بـ"الشرق الأوسط" يبحث استحداث مساق للصحافة العلمية بكليات الإعلام

مميزات_الصحافة_المتخصصة
صحافة وإعلام
عمان – دعا أكاديميون وخبراء لاستحداث مساق في الصحافة العلمية المتخصصة لكليات الإعلام، مع إجراء مزيد من الدراسات الخاصة بدور الإعلام التقليدي والرقمي في التثقيف الصحي والبيئي. اضافة اعلان
واتفقوا في مؤتمر واقع الصحافة العلمية في الأردن، الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط أمس، على أن "القضايا السياسية والاقتصادية، تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام المحلية على حساب الملفات البيئية التي تدخل في صلب الاقتصاد والسياسة، بل وتؤثر على حياة المواطنين وسبل عيشهم".
في وقت كشفت فيه نتائج دراسة متخصصة عن عدم "وجود صفحات متخصصة وأبواب ثابتة في الصحف والمجلات الأردنية في معالجة المواضيع البيئية، وفق معدها الأستاذ في كلية الأعلام في جامعة اليرموك د. عصمت ثلجي.
وجاء في الدراسة التي أعدها الدكاترة: عزت حجاب، وأحمد عريقات، وهاني البدري، أن" المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام الأردنية، لا تسهم بتدريب القائمين بالاتصال على تناول ومعالجة المواضيع البيئية".
وبالنظر إلى القضايا الصحية التي تتناولها وسائل إعلام مرئية، فإنه برغم أن نسبة متابعة البرامج الصحية تعد عالية، لكن هنالك حاجة ماسة لتعزيز المحتوى الصحي في هذه الوسائل بصورة أكبر، وفق معدي الدراسة، التي أظهرت نتائجها أن "هنالك نسبة متابعة عالية لهذه البرامج من الجمهور الأردني، في وقت يلعب في هذا النوع من المحتوى الإعلامي دوراً كبيراً بتثقيف المواطنين صحيا".
لذا، شددت التوصيات على أن تهتم وسائل الإعلام العربية والأردنية بالبرامج العملية المتخصصة، لتعزيز ثقافة المجتمع ومواكبة التطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وحثت نقابة الصحفيين الأردنيين، والهيئات المحلية والدولية المقيمة في الأردن، على تأهيل وتدريب إعلاميين عاملين في البرامج، وبناء قدراتهم في الصحافة المتخصصة العلمية.
ويجب أن يترافق ذلك مع مسابقات علمية في الجامعات عبر أقسامها المتخصصة وعرضها في وسائل الإعلام.
كما بحثت دراسة حول التحول الطاقي في الأردن، أعدتها عميدة كلية الإعلام في الجامعة د. حنان الشيخ، وتوضيح دور الصحافة العلمية نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتوصلت لـ"ندرة الصحفيين العلميين المتخصصين في المجالات البيئية والطاقة، وأن تطور الصحافة العلمية لم يرافقها تراكم على مستوى البحث العلمي".
وأوصت بـ"ضرورة دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقات المتجددة بما يمكن من الاستفادة منها، وتوظيفها عمليا لخدمة المجتمع".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717006518181682700

مكرمون: الأوسمة الملكية دافع لمواصلة الإنجاز في جميع القطاعات

منذ 47 دقيقة
1717005312311637500

12.5 ألف حاج يبدأون الانطلاق للديار المقدسة الأحد

منذ 48 دقيقة
العنف الأسري

منظمات مجتمع مدني تدعو لتأسيس صندوق لدعم النساء المعنفات

منذ 49 دقيقة
1717007431181746300

المبيضين: كل تأخير في مواكبة التطورات الإعلامية كلفته كبيرة

منذ 50 دقيقة
1717005312281637400

منع استخدام متبقيات المضادات الحيوية في الأعلاف.. هل تأخر القرار؟

منذ 58 دقيقة
وزارة العمل

"العمل": اعتماد 399 مشرف سلامة وصحة مهنية

منذ 59 دقيقة
افكار و مواقف

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

استثمار سعودي من نوع آخر!

محمود خطاطبة |اليوم

الجامعة أفضل من المجتمع

سائد كراجة |اليوم

"السمرا ".. نموذج للكفاءة في الطاقة

سلامة الدرعاوي |اليوم

لقاء الأمير.. مقابلة خاصة أم خطاب تكليف؟

نضال المجالي |اليوم

إيران.. حليف أم مشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

تطوير القطاع العام أم تأزيمه

مالك العثامنة |اليوم

عجلون: جوهرة خضراء بانتظار تألقها

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات | منذ2 ساعة
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات | منذ2 ساعة
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات | منذ2 ساعة
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات |28 أيار 2024
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات |28 أيار 2024
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات |28 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78
 