مؤتمر بـ"الشرق الأوسط" يبحث استحداث مساق للصحافة العلمية بكليات الإعلام

فرح عطيات

اضافة اعلان

عمان – دعا أكاديميون وخبراء لاستحداث مساق في الصحافة العلمية المتخصصة لكليات الإعلام، مع إجراء مزيد من الدراسات الخاصة بدور الإعلام التقليدي والرقمي في التثقيف الصحي والبيئي.واتفقوا في مؤتمر واقع الصحافة العلمية في الأردن، الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط أمس، على أن "القضايا السياسية والاقتصادية، تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام وسائل الإعلام المحلية على حساب الملفات البيئية التي تدخل في صلب الاقتصاد والسياسة، بل وتؤثر على حياة المواطنين وسبل عيشهم".في وقت كشفت فيه نتائج دراسة متخصصة عن عدم "وجود صفحات متخصصة وأبواب ثابتة في الصحف والمجلات الأردنية في معالجة المواضيع البيئية، وفق معدها الأستاذ في كلية الأعلام في جامعة اليرموك د. عصمت ثلجي.وجاء في الدراسة التي أعدها الدكاترة: عزت حجاب، وأحمد عريقات، وهاني البدري، أن" المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام الأردنية، لا تسهم بتدريب القائمين بالاتصال على تناول ومعالجة المواضيع البيئية".وبالنظر إلى القضايا الصحية التي تتناولها وسائل إعلام مرئية، فإنه برغم أن نسبة متابعة البرامج الصحية تعد عالية، لكن هنالك حاجة ماسة لتعزيز المحتوى الصحي في هذه الوسائل بصورة أكبر، وفق معدي الدراسة، التي أظهرت نتائجها أن "هنالك نسبة متابعة عالية لهذه البرامج من الجمهور الأردني، في وقت يلعب في هذا النوع من المحتوى الإعلامي دوراً كبيراً بتثقيف المواطنين صحيا".لذا، شددت التوصيات على أن تهتم وسائل الإعلام العربية والأردنية بالبرامج العملية المتخصصة، لتعزيز ثقافة المجتمع ومواكبة التطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.وحثت نقابة الصحفيين الأردنيين، والهيئات المحلية والدولية المقيمة في الأردن، على تأهيل وتدريب إعلاميين عاملين في البرامج، وبناء قدراتهم في الصحافة المتخصصة العلمية.ويجب أن يترافق ذلك مع مسابقات علمية في الجامعات عبر أقسامها المتخصصة وعرضها في وسائل الإعلام.كما بحثت دراسة حول التحول الطاقي في الأردن، أعدتها عميدة كلية الإعلام في الجامعة د. حنان الشيخ، وتوضيح دور الصحافة العلمية نحو تحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وتوصلت لـ"ندرة الصحفيين العلميين المتخصصين في المجالات البيئية والطاقة، وأن تطور الصحافة العلمية لم يرافقها تراكم على مستوى البحث العلمي".وأوصت بـ"ضرورة دعم الأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقات المتجددة بما يمكن من الاستفادة منها، وتوظيفها عمليا لخدمة المجتمع".